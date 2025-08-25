כולם מודים שסלט הוא הפתרון האולטימטיבי לארוחת ערב (ואפילו צהריים) קיצית, אבל אנחנו מכירים את הטרוניה (כמה מלהיב יכול להיות לאכול כל ערב עגבנייה ומלפפון?), ולפעמים גם מזדהים איתה. אוקיי, אז אתמול הוספתם קצת בלסמי ולימון, וואו אתם ממש חיים על הקצה. מאחר שגיוון זה דבר חשוב בחיים, אספנו עבורכם כמה רעיונות שבזכותם הסלט שלכם ישתדרג למעמד של ארוחה אמיתית, ועוד אחת שהיא אשכרה טעימה ומשביעה. רושמים?

קריספי טופו

הוא הפך להיות אחד מחומרי הגלם הטרנדיים שיש, בעיקר הודות למשפיעיני רשת שהופכים אותו למטעמים של ממש. אחד המתכונים היותר מגניבים שרצים לאחרונה הוא זה של טופו קריספי בתנור, שהופך כל סלט לחגיגה ממש. האפייה הופכת אותו לקראנצ'י במיוחד, והוא מוסיף הרבה חלבון ובריאות לכל סלט באשר הוא.

מה עושים? מגררים חבילת טופו שסחטנו היטב. מוסיפים תיבול: מלח, מעט פפריקה, אבקת שום, וכף קורנפלור. מערבבים היטב. מוסיפים כף-שתיים שמן זית ומערבבים. משטחים את הטופו המגורר על תבנית ואופים בתנור שחומם ל-180 מעלות למשך 18-20 דקות. מוציאים ומקווים שיישאר משהו לסלט.

קוביות תפוחי אדמה קריספיות

הם לא רק יוסיפו מרקם מענג לסלט, טעם ונחמה - הם גם יוסיפו לו נפח שיהפוך את כל העסק לבאמת משביע. זה לא משנה באיזה סלט מדובר, קוביות קטנות וקריספיות של תפוחי אדמה יחמיאו לכל ערימה מתובלת של ירקות.

מה עושים? הכי פשוט ומהיר לחתוך תפוח אדמה לקוביות קטנות יחסית, לבשל קלות במים רותחים ואז לאפות בתנור. אבל יש סוד שהופך את הקוביות האלה לקריספיות במיוחד. תוספת קטנה למי הבישול, ותקבלו קוביות פריכות שעושות רעש גדול.

תפוחי אדמה מעולים בתנור | צילום: Igor Dutina, ShutterStock

גרגירי חומוס בתנור בתיבול ממכר

תראו, באמת שהחטיף הזה מיועד לנשנוש בדיוק כמו שהוא. אבל אם תוסיפו אותו לסלט, שני הצדדים ייצאו מורווחים: הסלט יקבל תוספת של מרקם מעניין וטעם, והחומוסים החמודים האלה יקבלו ליווי שמכיל את כל מה שיש להם להציע. גרגירי חומוס משומר, או כזה שבישלתם מראש, תיבול ולתנור. אנחנו באמת לא מבינים איך לא מחסלים את כל התבנית.

מה עושים? עוקבים אחרי המתכון המאוד פשוט לחטיף חומוס מתוק, חריף ומלוח.

גרנולה מלוחה

תערובת מלוחה של שיבולת שועל, גרעינים ואגוזים, שנקלית בתנור והופכת לנשנוש הכי קראנצ'י וממכר שאתם יכולים להעלות על דעתכם. אז אנחנו מפצירים בכם - אל תחסלו את כל הכמות מול הטלוויזיה (אם לא תיזהרו זה יקרה). שמרו את התערובת הזאת לסלט, ותראו איך הוא משתדרג ברמות.

מה עושים? ככה מכינים גרנולה מלוחה.

גרנולה מלוחה | צילום: אפיק גבאי, מתכון לחיסכון

סלק צלוי

הצבע, הטעם, הבריאות, יש כל כך הרבה סיבות לחבב את הירק הסגלגל הזה. ולענייננו: סלק צלוי הוא מעדן אמיתי, בעיקר כשהוא מגיע בקערה עם עלי תרד או לבבות חסה פריכים וטריים.

מה עושים? חותכים את הסלק לקוביות עבות, מתבלים במעט שמן זית, בלסמי ומלח גס, וצולים בתנור עד שרך. מוסיפים לסלט חם או קר. קצת פטה מגוררת תתקבל בברכה.

תוספת מבורכת | צילום: Alena Haurylik, shutterstock

דלעת

עם כל הכבוד, אין סיבה שהדלעת תישאר שמורה למרקים של החורף. דלעת צלויה תמיד באה טוב, בעיקר אם היא מגיעה לצד קרם פרש או גבינת צאן רכה (אוקיי, גם גבינה קשה). עכשיו קחו את כל העסק הזה ותניחו על הסלט. יש דלעת ערמונים בבית? בכלל טוב.

מה עושים? פורסים את הדלעת, מתבלים בנדיבות בשמן זית, כף סילאן/דבש ומלח גס. אופים בחום בינוני עד להשחמה. מוסיפים לסלט טרי ומעטרים בגרעיני חמנייה או בצנוברים קלויים. הולך נהדר גם עם יוגורט עיזים בצד.

אפרסק

מי שאמר שפירות וירקות לא יכולים לחיות בשלום באותה קערת סלט, לא טעם רעננות קיצית מימיו. אפרסק, למשל, הוא פרי שמאוד ישמח להתפנק בזרועות צנוניות, חסה, נבטים ושאר ירקות. תוסיפו לו גם מעט גבינה כחולה ועלי נענע טריים ותגלו חוויית טעם מעולם אחר.

לחם מאתמול

לזרוק לחם מאתמול? השתגעתם לגמרי? לא ולא, כל מה שצריך זה לקרוע אותו לחתיכות גסות, להניח בתבנית עם מעט שמן זית, מלח גס וקצת זעתר או פטרוזיליה יבשה ולאפות עד שמתקבלת קריספיות בינונית. הנה, סידרתם לעצמכם אחלה תוספת לסלט, ועל הדרך גם ניצלתם את שאריות הלחם ויצאתם צרכנים נבונים. האיטלקים עשו מזה קריירה עם הפנצנלה שלהם.

ארטישוק

לבבות הארטישוק מגיעים בצנצנות או בקופסאות שימורים וניתן להשיג גם תחתיות קפואות, מה שחוסך את הטרחה הכרוכה בניקוי ארטישוק טרי.

מה עושים? חותכים לרבעים, מוסיפים חצי לימון סחוט, מעט שמן זית, מלח ופלפל וצולים במחבת. מוסיפים את הארטישוק לסלט בעודו חם. אה כן, ואם יש לכם קצת פטה או רוקפור בסביבה, אל תחששו להוסיף גם אותן לחגיגה.

אדממה

פולי סויה הם לא רק תוספת מטריפה לסלט - בזכות העובדה שהם עשירים בחלבון, תוכלו גם להרוויח מהם ארוחה מזינה. אם אתם לא נוהגים לאכול מוצרים מהחי, ראו בטיפ הבא גם רעיון לארוחת צהריים קיצית שאפשר לקחת למשרד ולכל מקום.

מה עושים? מבשלים את פולי הסויה (המלצה שלנו - לכו על הגרסה הקפואה, הכי נוח), מצננים מעט ומוסיפים לכל סלט שרוצים. הפולים הולכים מצוין גם עם סלט עדשים או סלט טאבולה. רק אל תשכחו להוסיף שמן זית והמון לימון.

סלמון אפוי

אם נשארו לכם שאריות סלמון משבת, אל תהססו להשתמש בהן לטובת הסלט שלכם.

מה עושים? קורעים את הסלמון לחתיכות (שממש לא חייבות להיות סימטריות) ומוסיפים לקערה. במקרה הזה, מומלץ לבחור בסלט עלים על פני סלט ירקות חתוכים. נשאר עוף צלוי מארוחת שבת? אותו כנ"ל.

סלמון אפוי בחרדל דיז'ון | צילום: Africa Studio, shutterstock

זוקיני

מבחינות מסוימות הזוקיני הוא קישוא משודרג - המרקם שלו יציב יותר וטעמו מעודן. אם אתם משלבים אותו בסלט, כדאי מאוד שתשדכו לו איזו גבינה דומיננטית כמו פטה מלוחה או גבינת עיזים.

מה עושים? חותכים את הזוקיני לקוביות, אופים עם מעט שמן זית, מלח גס ובזיליקום מיובש וזהו - הופ לסלט. אל תשכחו להוסיף כמה עלי נענע טריים שיזכירו לכם שאתם בעד הקיץ.

זוקיני בגריל | צילום: zi3000, ShutterStock