עוגת שוקולד קראנץ'

לקח קצת זמן, אבל בסוף גם קרן אגם נכנעה לטרנד והכינה עוגת שוקולד עם שכבה של גנאש ומעליה ציפוי סופר-פריך של שוקולד, נוטלה וקורנפלקס. מאז היא רק שואלת את עצמה למה לעזאזל היא לא ניסתה את זה קודם

| mako אוכל | פורסם  17:00 
עוגת שוקולד קראנץ' של קרן אגם (צילום: קרן אגם, mako אוכל)
צילום: קרן אגם, mako אוכל

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר חלבי

אוקיי, הטרנד ששובר את הרשת תפס גם אותי. מה לעשות, זה באמת גאוני לשלב קורנפלקס בעוגת שוקולד! זה הרי הכי מתאים. אז קבלו מתכון מושלם, של עוגת שוקולד הכי רכה שיש עם ציפוי של שוקולד, ועוד קצת שוקולד עם קורנפלקס. ואם כל זה לא מספיק, היא גם סופר מהירה להכנה כי אין צורך לחכות בין השכבות. תתכוננו להתאהב.

המצרכים :

לתבנית עגולה קוטר 22 ס"מ:

  • 5 ביצים גודל L
  • 1 כוס (200 גרם) סוכר לבן
  • 1 כוס (200 גרם) שמן קנולה
  • חצי מכל (125 מ"ל) שמנת להקצפה
  • 1 כוס (140 גרם) קמח לבן רגיל
  • כפית וחצי אבקת אפייה
  • רבע כוס (35 גרם) אבקת קקאו
  • שלושת רבעי כוס (105 גרם) אבקת שוקולית

לגנאש:

  • 100 גרם שוקולד מריר קצוץ
  • חצי מכל (125 מ"ל) שמנת להקצפה

לציפוי קורנפלקס קריספי:

  • 100 גרם חמאה
  • 170 גרם שוקולד מריר (אפשר לערבב עם שוקולד חלב או לבן)
  • 100 גרם נוטלה
  • 100 גרם קורנפלקס צהוב

אופן ההכנה:

1 מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.

2 טורפים בקערה ביצים וסוכר עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים שמן קנולה ושמנת להקצפה וטורפים שוב.

3 מוסיפים קמח, אבקת אפייה, קקאו ושוקולית וטורפים שוב, עד שאין גושים.

עוגת שוקולד קראנץ'. אוקיי, זה די מדהים! | צילום: קרן אגם, mako אוכל

4 מעבירים את הבלילה לתבנית ואופים 30-35 דקות, עד שקיסם שמוחדר למרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים עליו.

5 בינתיים ממיסים בסיר קטן שוקולד מריר ושמנת, לגנאש. מערבבים היטב לקבלת תערובת חלקה.

6 כשהעוגה יוצאת מהתנור מצפים בגנאש, ומחכים טיפה שהשוקולד ייספג קצת בפנים.

7 מכינים את ציפוי הקורנפלקס: ממיסים ביחד בקערה במיקרו חמאה, שוקולד ונוטלה. מערבבים ומוסיפים את הקורנפלקס. משטחים את התערובת על העוגה.

** אפשר לאכול מיד או לצנן במקרר למרקם יותר קריספי.

** לגרסת פרווה ממירים את השמנת להקצפה בקרם קוקוס או שמנת פרווה באותה הכמות, ואת החמאה במחמאה, נטורינה או כל תחליף חמאה אחר.

