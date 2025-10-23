עוגת שוקולד קראנץ'
לקח קצת זמן, אבל בסוף גם קרן אגם נכנעה לטרנד והכינה עוגת שוקולד עם שכבה של גנאש ומעליה ציפוי סופר-פריך של שוקולד, נוטלה וקורנפלקס. מאז היא רק שואלת את עצמה למה לעזאזל היא לא ניסתה את זה קודם
קרן אגם | mako אוכל | פורסם 23/10/25 17:00
צילום: קרן אגם, mako אוכל
אוקיי, הטרנד ששובר את הרשת תפס גם אותי. מה לעשות, זה באמת גאוני לשלב קורנפלקס בעוגת שוקולד! זה הרי הכי מתאים. אז קבלו מתכון מושלם, של עוגת שוקולד הכי רכה שיש עם ציפוי של שוקולד, ועוד קצת שוקולד עם קורנפלקס. ואם כל זה לא מספיק, היא גם סופר מהירה להכנה כי אין צורך לחכות בין השכבות. תתכוננו להתאהב.
המצרכים :
לתבנית עגולה קוטר 22 ס"מ:
לגנאש:
לציפוי קורנפלקס קריספי:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.
2 טורפים בקערה ביצים וסוכר עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים שמן קנולה ושמנת להקצפה וטורפים שוב.
3 מוסיפים קמח, אבקת אפייה, קקאו ושוקולית וטורפים שוב, עד שאין גושים.עוגת שוקולד קראנץ'. אוקיי, זה די מדהים! | צילום: קרן אגם, mako אוכל שלא לומר יפה | צילום: קרן אגם, mako אוכל
4 מעבירים את הבלילה לתבנית ואופים 30-35 דקות, עד שקיסם שמוחדר למרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים עליו.
5 בינתיים ממיסים בסיר קטן שוקולד מריר ושמנת, לגנאש. מערבבים היטב לקבלת תערובת חלקה.
6 כשהעוגה יוצאת מהתנור מצפים בגנאש, ומחכים טיפה שהשוקולד ייספג קצת בפנים.
7 מכינים את ציפוי הקורנפלקס: ממיסים ביחד בקערה במיקרו חמאה, שוקולד ונוטלה. מערבבים ומוסיפים את הקורנפלקס. משטחים את התערובת על העוגה.
** אפשר לאכול מיד או לצנן במקרר למרקם יותר קריספי.
** לגרסת פרווה ממירים את השמנת להקצפה בקרם קוקוס או שמנת פרווה באותה הכמות, ואת החמאה במחמאה, נטורינה או כל תחליף חמאה אחר.