סוף סוף: סידני סוויני וסקוטר בראון צולמו מתנשקים בניו יורק

אחרי כל כך הרבה דיווחים ותמונות של השניים במסעדות ובמסיבות, זכינו לראות את השחקנית והמפיק היהודי-אמריקאי ברגע רומנטי במיוחד בסנטרל פארק בלב ניו יורק





חודשיים מאז שהחלו להתרוצץ שמועות על הרומן המפתיע, השחקנית סידני סוויני (28) והמפיק היהודי-אמריקאי סקוטר בראון (44) נצפו היום (רביעי) בעיצומו של רגע רומנטי במיוחד בלב ניו יורק, כשהם מתנשקים במהלך בילוי משותף בסנטרל פארק.

השניים צולמו כשהם יושבים על סלע שמשקיף על האגם הגדול בפארק הפופולרי בעיר, ולאחר מכן צועדים יחד בשבילי הפארק, כשהם מלווים במאבטחים צמודים שמתהלכים מאחוריהם.





הדיווחים על קשר רומנטי בין השניים צברו תאוצה בשבועות האחרונים, כשעד עכשיו, זכינו לראות את השניים מבלים יחד במסעדות, מסיבות ואפילו בבילוי לילי בפארק יוניברסל, אך זו הפעם הראשונה שהם נצפים מתנשקים.

התמונה מתפרסמת יומיים בלבד לאחר העימות הסוער בין השחקנית לאקס וארוסה לשעבר ג'ונתן דאווינו. סוויני עזבה ארוחת ערב עם חבריה בשעה מוקדמת מהרגיל ועלתה על מונית לכיוון ביתה בלוס אנג'לס, רק שהנסיעה נפסקה לאחר כמה דקות וסוויני נכנסה לרכב אחר שבו נהג לא אחר מאשר דאווינו עצמו.