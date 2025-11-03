העימות הסוער של סידני סוויני והאקס: "לך מפה ועזוב אותי בשקט!"

השחקנית ההוליוודית בת ה-28 עזבה מוקדם ערב שליו עם חבריה וחמקה למפגש חטוף עם ארוסה לשעבר - מפגש שנגמר בצעקות לעיני עדי ראייה. "אני לא מאמינה לך!", נשמעה סוויני צועקת אל עבר האקס ג'ונתן דאווינו

Sydney Sweeney Reunites With Ex-Jonathan Davino After Dinner in Los Angeles https://t.co/kMsv5VPXVR pic.twitter.com/dUDTPeOyK7 — TMZ (@TMZ) November 2, 2025

הערב של השחקנית סידני סוויני (28) קיבל תפנית מפתיעה כאשר נצפתה נפגשת עם הארוס לשעבר, ג'ונתן דאווינו (41), לאחר בילוי עם חברים.

כוכבת "אופוריה" עזבה ארוחת ערב עם חבריה בשעה מוקדמת מהרגיל ועלתה על מונית לכיוון ביתה בלוס אנג'לס, רק שהנסיעה נפסקה לאחר כמה דקות וסוויני נכנסה לרכב אחר שבו נהג לא אחר מאשר דאווינו עצמו.

Sydney Sweeney confronts ex-fiancé Jonathan Davino in tense, late-night exchange: ‘Leave me alone!’ https://t.co/xDH3UgptWM pic.twitter.com/AmPjAwthyv — Page Six (@PageSix) November 2, 2025

מקור שנכח סמוך לביתה של הכוכבת סיפר כי בעת שירדה מהרכב נשמעו צעקותיה לעבר האקס: "אני לא מאמינה לך! בבקשה לך ועזוב אותי בשקט!".

כזכור, סוויני ודאווינו ביטלו את אירוסיהם במרץ 2025 לאחר שבע שנות זוגיות, ומאז ספטמבר סוויני נמצאת במערכת יחסים מתוקשרת עם המפיק המוזיקלי, סקוטר בראון.



