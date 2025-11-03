mako
פרסומת
סלבסעולמי

העימות הסוער של סידני סוויני והאקס: "לך מפה ועזוב אותי בשקט!"

השחקנית ההוליוודית בת ה-28 עזבה מוקדם ערב שליו עם חבריה וחמקה למפגש חטוף עם ארוסה לשעבר - מפגש שנגמר בצעקות לעיני עדי ראייה. "אני לא מאמינה לך!", נשמעה סוויני צועקת אל עבר האקס ג'ונתן דאווינו

עלי פרבר-אשכנזי
mako
פורסם:
הקישור הועתק

הערב של השחקנית סידני סוויני (28) קיבל תפנית מפתיעה כאשר נצפתה נפגשת עם הארוס לשעבר, ג'ונתן דאווינו (41), לאחר בילוי עם חברים.

כוכבת "אופוריה" עזבה ארוחת ערב עם חבריה בשעה מוקדמת מהרגיל ועלתה על מונית לכיוון ביתה בלוס אנג'לס, רק שהנסיעה נפסקה לאחר כמה דקות וסוויני נכנסה לרכב אחר שבו נהג לא אחר מאשר דאווינו עצמו.

מקור שנכח סמוך לביתה של הכוכבת סיפר כי בעת שירדה מהרכב נשמעו צעקותיה לעבר האקס: "אני לא מאמינה לך! בבקשה לך ועזוב אותי בשקט!".

כזכור, סוויני ודאווינו ביטלו את אירוסיהם במרץ 2025 לאחר שבע שנות זוגיות, ומאז ספטמבר סוויני נמצאת במערכת יחסים מתוקשרת עם המפיק המוזיקלי, סקוטר בראון. 


ג'ונתן דאווינוסידני סוויניסקוטר בראון
מצאתם טעות לשון?