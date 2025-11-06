בעירום מלא: קנדל ג'נר בתמונות לוהטות מיום ההולדת שלה

ביום שני האחרון קנדל ג'נר חגגה את יום הולדתה ה-30 במסיבה ענקית על אי אקזוטי יחד עם כל משפחת קרדשיאן (מינוס קורטני) ועם חברים טובים, ביניהם היילי וג'סטין ביבר. אחרי שאבק המסיבה התפזר, ג'נר החליטה לשתף פוסט נועז במיוחד שבו היא מוכיחה שככל שהיא מתבגרת, היא רק נהיית לוהטת יותר.

בתמונות נראית קנדל בלוקיישנים שונים מהחופשה החלומית כשבחלקן היא בעירום מלא ובחלקן היא רק השמיטה את החלק העליון של בגד הים. באחת התמונות ג'נר נראתה שוכבת על החוף רק עם החלק התחתון של הביקיני, וכל מה שמכסה את החזה שלה הן ערמות חול קטנות. באחרת היא נראית ערומה לגמרי, יושבת על החוף עם הפנים לים וגבה למצלמה.





צילום: instagram

צילום: instagram

בהמשך הפוסט חשפה ג'נר גם את הנוף הפסטורלי שסביבה, ושיתפה תמונות נוספות עם משפחה וחבריה מהמסיבה שהתקיימה בערב. הדוגמנית גם שיתפה תמונה מרגע יותר אינטימי בחדר האמבטיה כשהיא עם מגבת סביב חלק גופה התחתון בלבד, וידיה מכסות את החזה.

צילום: instagram