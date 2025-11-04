הסופר-מודל האייקונית קנדל ג'נר, שגדלה לעיני העולם בריאליטי המשפחתי "הקרדשיאנס", חגגה אתמול (שני) את יום הולדתה ה-30 במסיבת חוף היסטרית, כיאה לאחת הנשים המצליחות ביותר בתעשיית השואוביז ונצר למשפחת קרדשיאן-ג'נר. על-פי הדיווחים, המסיבה נערכה באי הפרטי "מוסטיק" שנמצא בסנט וינסט בים הקאריבי.

הערב הנוצץ כלל זיקוקים על החוף, בקבוקי יין משנת הלידה של קנדל (1995) ועוגת יום הולדת מעוצבת שעוטרה בבקבוקי טקילה כרפרנס למותג האלכוהול שלה "818". בין האורחות, שגם השאירו ברכות מרגשות לכלת השמחה בחשבונות האינסטגרם שלהן, היו: אמא קריס, האחיות קים, קלואי וקיילי - וחברותיה הטובות היילי ביבר וג'סטין סקיי.





מי שלא נכחו בחגיגות היו האחות קורטני והאח רוב קרדשיאן, אך בניגוד לרוב שנעלם לגמרי מהתמונה, קורטני דאגה לפרגן בפוסט אינסטגרם מרגש לאחותה הקטנה שבו כתבה: "אהובתי! מלכת העולם! אני לא מאמינה שאת בת 30! אהבה ושמחה לנצח נצחים. איזו תחושת פספוס. מתגעגעת אליכן!"



