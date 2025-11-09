אחרי שש שנים של לימודים מפרכים, קים קרדשיאן סוף-סוף ניגשה למבחן ההסמכה לעריכת דין בקליפורניה - שזהו למעשה הצעד האחרון בדרך להפוך לעורכת דין רשמית. אבל אמש (שבת) חשפה הכוכבת המיליארדרית בת ה-45 שלצערה הרב היא לא עברה את הבחינה.

"אני עדיין במסע שלי עד שאעבור את המבחן", כתבה בסטורי באינסטגרם. "אין קיצורי דרך, לא מוותרת - רק יותר לימודים ויותר נחישות. הכישלון הוא לא כישלון - הוא הדלק שלי".

קים קרדשיאן נכשלה במבחן ההסמכה לעריכת דין | צילום: instagram, instagram

קרדשיאן, שסיימה את לימודיה במאי האחרון, הוסיפה בצחוק שהיא "עדיין לא עורכת דין - רק משחקת אחת מאוד משכנעת בטלוויזיה".

קים, שהחלה את ההתמחות המשפטית שלה כבר ב-2018 במשרד עורכי דין בסן פרנסיסקו, עברה דרך לא פשוטה בדרך לחלום, אחרי שנכשלה שלוש פעמים במבחן ה"בייבי באר" עד שעברה אותו בסופו של דבר ב-2021.

לאחרונה גם גילתה בריאיון שהיא השתמשה ב-ChatGPT במהלך הלימודים, אך לא בהצלחה יתרה: "הוא גרם לי להיכשל שוב ושוב. הייתי מתעצבנת עליו וצועקת, 'למה עשית לי את זה?!', והוא אפילו 'עונה' לי בחזרה".