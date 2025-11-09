לא הפעם: קים קרדשיאן לא עברה את מבחן ההסמכה לעריכת דין
אחרי שש שנים של לימודי משפטים ועשרות שעות למידה, קים קרדשיאן חושפת שלא עברה את מבחן ההסמכה לעריכת דין בקליפורניה - אבל נשבעת שלא תוותר: "אין קיצורי דרך, רק עוד למידה ונחישות"
אחרי שש שנים של לימודים מפרכים, קים קרדשיאן סוף-סוף ניגשה למבחן ההסמכה לעריכת דין בקליפורניה - שזהו למעשה הצעד האחרון בדרך להפוך לעורכת דין רשמית. אבל אמש (שבת) חשפה הכוכבת המיליארדרית בת ה-45 שלצערה הרב היא לא עברה את הבחינה.
"אני עדיין במסע שלי עד שאעבור את המבחן", כתבה בסטורי באינסטגרם. "אין קיצורי דרך, לא מוותרת - רק יותר לימודים ויותר נחישות. הכישלון הוא לא כישלון - הוא הדלק שלי".
קרדשיאן, שסיימה את לימודיה במאי האחרון, הוסיפה בצחוק שהיא "עדיין לא עורכת דין - רק משחקת אחת מאוד משכנעת בטלוויזיה".
קים, שהחלה את ההתמחות המשפטית שלה כבר ב-2018 במשרד עורכי דין בסן פרנסיסקו, עברה דרך לא פשוטה בדרך לחלום, אחרי שנכשלה שלוש פעמים במבחן ה"בייבי באר" עד שעברה אותו בסופו של דבר ב-2021.
לאחרונה גם גילתה בריאיון שהיא השתמשה ב-ChatGPT במהלך הלימודים, אך לא בהצלחה יתרה: "הוא גרם לי להיכשל שוב ושוב. הייתי מתעצבנת עליו וצועקת, 'למה עשית לי את זה?!', והוא אפילו 'עונה' לי בחזרה".
למרות האכזבה, קים לא מתכננת לוותר בקרוב ותיגש למבחן נוסף בקרוב: "אני אעבור את זה. אולי לא היום, אולי לא מחר - אבל זה יקרה".