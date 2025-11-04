בריאיון שנערך לוואניטי פייר לרגל עליית הסדרה החדשה בכיכובה "הכל הוגן" נדרשה קרדשיאן לעבור מבחן פוליגרף, ובו חשפה כי היא משתמשת ב-ChatGPT לעזרה בלמידה: "כשאני צריכה לדעת את התשובה לשאלה, אני מצלמת אותה ומעלה לבינה המלאכותית שתענה עליה", סיפרה קרדשיאן, "העניין הוא שהיא עונה תשובות לא נכונות וזה גרם לי להיכשל במבחנים שוב ושוב, אז אני מתעצבנת וצועקת עליה שהיא גרמה לי להיכשל".