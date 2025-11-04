קים קרדשיאן מודה: "נעזרתי ב-ChatGPT. זה גרם לי להיכשל במבחנים שוב ושוב"
בריאיון פוליגרף לוואניטי פייר חשפה קים קרדשיאן כי סמכה על עזרת ה-ChatGPT בלימודי משפטים ומצאה את עצמה נכשלת בגלל תשובות לא נכונות של הבינה המלאכותית. "אני מתעצבנת וצועקת עליו שהוא גרם לי להיכשל"
לקים קרדשיאן (45) תארים רבים: כוכבת הריאליטי הגדולה בעולם, אשת עסקים ממולחת, מייסדת "סקימס" ובמאי האחרון היא גם סיימה לימודי משפטים. רק שהתואר האחרון ברשימה כמעט נלקח ממנה בעקבות שימוש בלא אחר מאשר ChatGPT.
בריאיון שנערך לוואניטי פייר לרגל עליית הסדרה החדשה בכיכובה "הכל הוגן" נדרשה קרדשיאן לעבור מבחן פוליגרף, ובו חשפה כי היא משתמשת ב-ChatGPT לעזרה בלמידה: "כשאני צריכה לדעת את התשובה לשאלה, אני מצלמת אותה ומעלה לבינה המלאכותית שתענה עליה", סיפרה קרדשיאן, "העניין הוא שהיא עונה תשובות לא נכונות וזה גרם לי להיכשל במבחנים שוב ושוב, אז אני מתעצבנת וצועקת עליה שהיא גרמה לי להיכשל".
בסדרה "הכל הוגן" מגלמת קרדשיאן עורכת דין לענייני גירושים שעוברת בעצמה הליך גירושים. כשנשאלה קים בריאיון אם שאבה השראה מחייה הפרטיים על מנת לבנות את דמותה, הודתה שכן ואף גילתה כי היא ביססה את דמותה על עורכת דינה במציאות, לורה ווסר, שליוותה אותה בגירושיה מכריס האמפריז ובהמשך גם מקניה ווסט.