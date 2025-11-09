בגלל ברונו מארס: שוטרים הוזעקו למסיבה הגרנדיוזית של קריס ג'נר





שוטרים הוזעקו אמש (שבת) לאחוזה היוקרתית של ג'ף בזוס בברלי הילס, שם חגגה קריס ג'נר את יום הולדתה ה-70, לצד אורחים מפורסמים רבים. אלא שאתר TMZ מדווח כעת כי המשטרה קטעה את החגיגות לאחר תלונות מרובות שהתקבלו על רעש ממסיבת הענק.

על פי נוכחים שהיו באירוע הנוצץ המשטרה הוזעקה לאחוזה בשווי 165 מיליון דולר של בזוס ואשתו לורן סנצ'ז לאחר שתושבים בבתים סמוכים דיווחו על מוזיקה רועשת, והפרעות שהדהדו עד לגבעות. השוטרים, חלק מהם תועדו מחויכים בכניסה לאחוזת הענק, שוחחו עם אנשי האבטחה במקום ואף הוציאו אזהרה, כפי שדווח.

גורמים יודעים דבר מסרו לאתר כי הרעש היה חסר תקדים כיוון שברונו מארס הופיע בלייב במסיבה והקהל – שהכיל 300 מוזמנים מכובדים, פשוט השתגע.

אלא שבהמשך הערב, כפי שדווח, חזרו השוטרים למקום לאחר שנודע להם כי מחסומים גדולים חסמו את הרחוב הסמוך לאחוזה. לפי דיווחים לא ניתן אישור להציבם והם הוסרו בעוד עשרות סלבריטאים עזבו את המקום.