המאמאג'ר חגגה יום הולדת עגול והרימה מסיבת ענק בהשראת ג'יימס בונד שהזכירה לכולם מיהי האישה הכי חזקה בתעשייה. אל האירוע הגרנדיוזי, שנערך באחוזת המיליונים של בזוס בבוורלי הילס, הגיעו האורחים הכי מפורסמים ועשירים בעולם, ביניהם הדוכסים מסאסקס, סנופ דוג, ג'סטין והיילי ביבר, אופרה ווינפרי וביל גייטס





בסוף השבוע האחרון הוליווד כולה התייצבה באחוזה המטורפת של ג'ף בזוס בבוורלי הילס לכבוד חגיגות ה-70 של המאמאג'ר האולטימטיבית, קריס ג'נר, שהוכיחה שכשהיא קוראת - כולם מגיעים, ללא יוצא מהכלל. המסיבה, שנערכה בשבת, הפגישה תחת קורת גג אחת את האנשים הכי מפורסמים, עשירים ומשפיעים שיש בעולם, ממייגן מרקל והנסיך הארי ועד הזמרת אדל, אופרה ווינפרי, ביל גייטס והקרדשיאנס כולן.

החגיגה נערכה באחוזת הענק של ג'ף בזוס ולורן סנצ'ז בבוורלי הילס, שמוערכת בשווי 165 מיליון דולר. לפי דיווחים מעבר לים, הנושא שנבחר למסיבה היה "ג'יימס בונד", מחווה הומוריסטית למספר 70 (007). למרות הפרופיל הגבוה של המסיבה, הוזמנו אליה 300 אנשים בלבד.

הדוכסים מסאסקס, הנסיך הארי ומייגן מרקל, כיבדו בנוכחותם והשרו אווירה מלכותית, אופרה ווינפרי והחברה הטובה גייל, הדיווה מריה קארי, ביל גייטס, אדל, סיה, וויל.איי.אם, ווין דיזל, סנופ דוג, מרתה סטיוארט, שרה פולסון, נעמי ווטס וכמובן כל בנותיה של קריס - קורטני, קים קלואי, קנדל וקיילי.

קריס עצמה נצצה בשמלת סטרפלס אדומה ודרמטית, עם עגילי יהלום ארוכים וכפפות שחורות ארוכות. לצדה הגיע בן זוגה הצעיר, קורי גמבל (44), בלוק שחור פשוט ובקבוק יין ענק בידו. יודע מה בת הזוג שלו אוהבת.

ולקינוח, שמועות שהחלו להתרוצץ כמה שעות לפני המסיבה: לפי דיווח לא מאושר של TMZ, ייתכן כי קריס וקורי תכננו להשתמש במסיבה כמסווה לחתונה סודית, אחרי 11 שנות זוגיות. אומנם הדיווח לא אומת, אך בהחלט הוסיף מסתורין לערב.