"אני יצאתי עכשיו מההלוויה של קאזם", סיפר, "אני לא אשתף אתכם ברגעים הקשים, אני רק אשאל שאלה אחת: איך האדם הכי ציוני שאני מכיר, אוהב ישראל, היה במילואים יותר מחצי שנה, מאז 7.10 הוא לא ראה בית, שלא מפסיק לדברר את מדינת ישראל בערבית בכל העולם - ובן אדם אחד במדים לא ראיתי. אחד".