אחרי הלוויתו של קאזם - יוצא "האח הגדול" זועם: "אני בהלם טוטאלי, מתבייש"
נתנאל רודניצקי, שהשתתף ב"האח הגדול" לצד קאזם חליליה שנהרג בתאונת דרכים, שיתף בזעם בחשבון האינסטגרם שלו את היעדר הנוכחות של נציגי צה"ל בהלוויה - על אף ששירת במילואים בזמן המלחמה: "לא ראיתי אדם אחד במדים"
לאחר ההודעה על מותו הטרגי של יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה בתאונת דרכים, היום (שני) אחר הצהריים הוא הובא למנוחות בבית העלמין שבכפר בו מתגוררת משפחתו, איכסל.
זמן קצר לאחר הלוויה, נתנאל רודניצקי, שהשתתף לצד קאזם ב"האח הגדול", תקף בחשבון האינסטגרם שלו את היעדר הנוכחות של נציגי צה"ל.
"אני יצאתי עכשיו מההלוויה של קאזם", סיפר, "אני לא אשתף אתכם ברגעים הקשים, אני רק אשאל שאלה אחת: איך האדם הכי ציוני שאני מכיר, אוהב ישראל, היה במילואים יותר מחצי שנה, מאז 7.10 הוא לא ראה בית, שלא מפסיק לדברר את מדינת ישראל בערבית בכל העולם - ובן אדם אחד במדים לא ראיתי. אחד".
"מדינת ישראל, צה"ל, לא ראיתי דבר כזה", המשיך רודניצקי, "אני בהלם טוטאלי. מתבייש".
חליליה נהרג הלילה (שני) בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז. צוותי מד"א דיווחו על צעיר שנלכד ברכבו הפרטי, במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית. מותו נקבע במקום.