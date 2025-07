פחות משבוע מאז שהפכה לאמא בגיל 42, השחקנית רונה-לי שמעון מגיבה לראשונה לאירוע המרגש, ששינה את חייה, בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה.

רונה-לי, שילדה את בנה הבכור בבית החולים תל השומר, כתבה: "תודה על ההודעות המרגשות שלכם, הלב שלי מתפוצץ, סליחה שלוקח לי זמן לענות אני בעולם אחר".

צילום: מתוך אינסטגרם

בחודש פברואר שמעון הכריזה בסרטון מרגש שהיא בהיריון, כשהיא רוקדת בסטודיו לצלילי השיר "I Did It My Way" של פרנק סינטרה, ובסופו חשפה את הבייבי-באמפ.