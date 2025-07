השחקנית והרקדנית רונה-לי שמעון (42) הפכה לאמא הלילה (בין ראשון לשני) והביאה לעולם את בנה הבכור בבית החולים תל השומר שברמת גן.

בחודש פברואר שמעון הכריזה בסרטון מרגש שהיא בהיריון, כשהיא רוקדת בסטודיו לצלילי השיר "I Did It My Way" של פרנק סינטרה, ובסופו חשפה את הבייבי-באמפ.

כזכור, באפריל האחרון, כשהייתה בחודש השביעי להריונה, שמעון עברה תאונת דרכים ופונתה לטיפול בבית החולים. אלא שימים ספורים לאחר מכן עדכנה שהכל בסדר. ועכשיו, סוף-סוף אפשר לשמוח ולאחל לה המון מזל-טוב להולדת הבן!

רונה-לי בצילומי היריון מהחודש שעבר | צילום: אייל נבו