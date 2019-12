ב-6 במרץ יגיע לבתי הקולנוע "קדימה", הסרט החדש מבית "פיקסאר" שאחריו רק מתבקש שיגיעו גם "הצידה" ו"אחורה" וישלימו לה רביעיית סרטי כיוונים. ב-20 במרץ תצא (בארה"ב, וסביר להניח שגם בישראל) גרסת הלייב-אקשן של "מולאן" בבימויה של ניקי קארו. ב-8 באפריל יגיע "לא זמן למות", הסרט ה-25 בסדרת ג'יימס בונד וההופעה האחרונה (בהחלט?) של דניאל קרייג בתפקיד 007, וב-1 במאי ינחיתו עלינו אנשי מארוול את סרט הסולו של האלמנה השחורה. כל אלה סרטים מרכזיים שבוודאי אכתוב עליהם בבוא העת ואולי קצת אתרגש לקראתם בבוא הקרנת העיתונאים, אבל הם לא באמת גורמים לי לספור ימים או לחכות לטריילר הבא, כל אחד מסיבותיו ומסיבותיי. הרשימה הבאה, לעומת זאת, היא על טהרת סרטי 2020 שגורמים לי לייחל למותה של 2019 (והיא בעיקרה משאלות לב, ובטח תסתיים במפח נפש אחד גדול, אבל לזה אני רגיל מאיך קוראים לזה, החיים שלי). 1) "חולית", דני וילנב, 18.12 (התאריכים בכתבה מתייחסים למועד היציאה בארה"ב) אין סרט שאני מחכה לו יותר, לרבות העתיד הרחוק. וילנב פישל איומות עם "בלייד ראנר 2049", אבל מצד שני ביים את סרט העשור האישי שלי, "המפגש", כך שהוא על 50 אחוז מהשדה בכל הנוגע לסרטי מדע בדיוני פילוסופיים. העיבוד הקולנועי הראשון ליצירת המופת של פרנק הרברט היה האפוס המגוחך למדי של דייויד לינץ' מ-1984, מהעיבוד המתוכנן של אלחנדרו חודורבסקי יצא רק סרט תיעודי מעניין, המיני-סדרה משנת 2000 הייתה meh. עם קאסט שכולל את טימותי שאלאמה, ג'וש ברולין, רבקה פרגוסון, אוסקר אייזק, חוויאר ברדם, ג'ייסון מומואה, דייב בוטיסטה וזנדייה, נדמה לי שווילנב מסוגל להעמיד סופסוף מהדורה קולנועית ראויה לשמה של אחד הספרים האהובים עליי, בכל ז'אנר. 2) "ציפורי הטרף והארלי קווין המהממת", 7.2 האופן שבו הוליווד תופסת כרגע את הרעיון של העצמה נשית מכתיב שיממון מוחלט דווקא בכתיבת הדמויות הנשיות, מפני שיש איזו רתיעה אינפנטילית מלייחס להן מאפיינים שליליים. זה היה מגוחך ב"לשבור את הקרח 2", מביך ב"שליחות קטלנית: גורל אפל" ומאולץ ב"קפטן מארוול" - ועל רקע הטרנד המתמשך הזה בלטה הדמות האפלה של הארלי קווין אפילו מתוך הסחלה של "יחידת המתאבדים". עכשיו מביאה הבמאית קתי יין את סיפורה של קבוצת "ציפורי הטרף", טים-אפ נשי מהולל באדג'יותיו של די.סי קומיקס שבמכרזו הטרלול החינני של קווין, שוב בגילומה של מרגו רובי הנהדרת, ובסיוע מארי אליזבת ווינסטד ורוזי פרז (רשמית זה חלק נוסף מ"היקום הקולנועי של די.סי", אבל בואו, ממתי זה דבר שקורה). איך שלא יהיה, אני בפנים. אה, וגם: 3) "ברבי", 8.5 (תאריך לא סופי) לא הייתי מעלה בדעתי שזה יהיה סרט שאחכה לו, אבל זה לגמרי המצב מרגע שהוחלט להפקיד את התסריט בידי נואה באומבך וגרטה גרוויג - הזוג-גם-בחיים שהביא לנו בין היתר את "פרנסס הא" - וביתר שאת מאז שנודע כי גרוויג שוקלת לקחת על עצמה גם את הבימוי. עם הדיסוננס בין הדמות הפלסטיקית לנסיכה ונסיך האינדי שמאחורי הקלעים, פלוס - שוב - מרגו רובי בתפקיד הראשי, אני מת מסקרנות לראות מה ייצא מכל זה. 4) "וונדר וומן 1984", 6.5 אמרתי ואני עומד על דעתי, "וונדר וומן" > "קפטן מארוול". מאוד מאוד >. והטריילר של "1984" נראה כל כך מגניב שאפילו בניכוי הסנטימנט הגל-גדותי, הוא פשוט עושה חשק לראות את הסרט הזה *עכשיו* (בוודאי בהינתן שתפקיד הנבלית, צ'יטה, מונח על הכתפיים של קריסטן וויג). אבל יש כאן עוד משהו: 1984, יגיד לכם כל גיקולנוע שמכבד את עצמו, היה הקיץ הקולנועי הטוב ביותר בכל הזמנים. "וונדר וומן" החדש יפתח את הקיץ הקולנועי הנוכחי במחווה לשנה המשוגעת ההיא שעדיין מורגשת בכל פרק של "דברים מוזרים", ואני מאמין שהבמאית פטי ג'נקינס תצליח איפה שהסדרה פחות, קרי תביא לשולחן משהו מעבר ל"איזה מגניב היה באייטיז". ספיקינג אוף וויץ': 5) "מכסחי השדים: העולם הבא", 10.7 אני יודע, אני יודע. אין מסוכנת יותר מהחייאה של פרנצ'ייז שהיה מגניב באייטיז, כל שכן פרנצ'ייז שבעצם היה עד כה סרט ענק אחד + סרט המשך נורא + ריבוט כל-נשי מחריד. אבל רבאק, זה הטריילר הכי מבטיח שראיתי מאז לא זוכר מתי. וזה ג'ייסון רייטמן ("ג'ונו", "תלוי באוויר") שמביים המשך ללהיט של אביו, איוון רייטמן. "מכסחי השדים" המקורי היה *ה*תופעה* של קיץ 84', הסרט שבלט אפילו על רקע "אינדיאנה ג'ונס והמקדש הארור" ו"מסיבת רווקים" ו"מלחמת החלומות" ו"סודי ביותר" ו"קראטה קיד" ו"שליחות קטלנית" ו"גרמלינס". תקראו לי נאיבי, תקראו לי אופטימי, תקראו לי קרמלין, אבל "העולם הבא" נראה כמו משהו שיכול לשחזר את הקסם. והוא הריבוט הראשון מאז אלוהים זוכר מתי שלא נראה כמו רימייק במסווה, אז בכלל. 6) "מקום שקט 2", 20.3 "מקום שקט" היה לטעמי אחד מסרטי האימה הטובים של העשור היוצא, וסרט ההמשך - שוב בבימויו של ג'ון קרסינסקי - נראה כמו משהו שבאמת היה צריך לקרות. יש עולם פוסט-אפוקליפטי שלם שלא באמת פותח בסרט המקורי, וזה לבדו מנתק את "מקום שקט 2" מערימת ההמשכוזוועתונים הרגילה. זה ואמילי בלאנט, שאחוזי הפגיעה שלה בבחירת תפקידים ממשיכים להיות פשוט פנומנליים. 7) "Soul" (שם עברי משוער: "סול"), 19.6 בעוד ש"'קדימה" לא מצליח כאמור להלהיב אותי בשלב זה, הסרט השני שייצא מבית פיקסאר ב-2020 לגמרי מרגש אותי. חלק מזה הוא הרעיון - מורה למוזיקה שהנשמה שלו מגיעה לבית ספר לנשמות, בדרכה לאכלס אדם חדש - וחלק גדול לא פחות הוא הבמאי, פיט דוקטר, שלסרט האחרון שביים עבור פיקסאר קראו "הקול בראש". כמו כן, ההבטחה הגלומה בתפקיד קול של טינה פיי לגמרי מאזנת בעיניי את הסכנה הגלומה בתפקיד קול של ג'יימי פוקס. 8) "אהבה בשחקים: מאווריק", 26.6 פשוט תראו את הטריילר, אוקיי? המקור הוא סרט נלעג למדי, הבמאי ג'וזף קוסינסקי עשה עד כה בעיקר שני סרטים מאכזבים ("טרון: המורשת", "אבדון"), אבל אל אלוהים, הטריילר: אפילו בניכוי הנוכחות של טום קרוז זה נראה כמו המשך ישיר של שני סרטי "משימה בלתי אפשרית" האחרונים, ערימה של פעלולים פיזיים נטולי אנימציית מחשב שמבוצעים לעילא בתוך מעטפת של אקשן נון סטופ. זה אולי יהיה הסרט הכי פחות "איכותי" ברשימה הזאת, אבל משהו אומר לי שמעטים יעקפו אותו בסעיף הכיף. 9) "הנצחיים", 6.11 האם מארוול מסוגלת לעשות את זה שוב? עם סט חדש של דמויות ואוסף חדש של שחקנים, האם מפיק-העל קווין פייגי יכול לעשות שוב את הקסם שעבד כל כך יפה ב-22 סרטי "הנוקמים"? ההיגיון אומר שלא, הלב רוצה שכן. אנג'לינה ג'ולי, סלמה האייק וריצ'רד מאדן הם בין השחקנים שמנסים להיכנס לנעליים הענקיות של אתם-יודעים-מי, קלואי ז'או מביימת ואשרי המאמין. 10) "Mank", תאריך יציאה לא ידוע דיויד פינצ'ר מביים. גארי אולדמן, אמנדה סייפריד ולילי קולינס מככבים. הגיבור הוא הרמן ל. מנקייביץ', ואנחנו מלווים אותו כשהוא מפתח את התסריט של סרט בשם "האזרח קיין". היש חובב קולנוע שלא מבייץ למשמע כל הטוב הזה? 11) "Coming 2 America" (שם עברי יצירתי משוער: "מגלה את אמריקה 2"), 18.12 סרט המשך ל'מגלה את אמריקה" לא נשמע בהכרח כמו רעיון טוב - אפילו המקור של ג'ון לנדיס מ-1988 לא היה סרט טוב במיוחד, בטח לא כמו השת"פ האחר שלו עם אדי מרפי, "משנה מקום משנה מזל" - אבל שני דברים הופכים את "Coming 2 America" למשהו לחכות לו. ראשית, הקאמבק של אדי מרפי עם "קוראים לי דולמייט" בנטפליקס וההופעה המדוברת ב"סאטרדיי נייט לייב" והגיחה ל"קומיקאים במכוניות שותים קפה" וכל הטוב הזה - ושנית, הבמאי הוא קרייג ברואר, מי שאחז גם בהגה של "דולמייט" ובעבר ביים את "Hustle and Flow" הכביר. 12 ) "טנט", 17.7 "מותחן פעולה אפי שעוסק בריגול, מסע בזמן ואבולוציה". זה כל מה שידוע כרגע על הסרט החדש של כריסטופר נולאן, שיש הטוענים שהוא מעין המשך ל"התחלה". נולאן מבחינתי חייב לי ארבעה סרטים - לא אהבתי את "התחלה", שנאתי את "עלייתו של האביר האפל" ונותרתי אדיש מול "דנקרק" ו"בין כוכבים" - אבל אי אפשר לא לפתח ציפיות כשהוא מוציא סרט חדש. אליזבת דביקי, ג'ון דייויד וושינגטון ורוברט פטינסון מככבים. 13) "Free Guy" (שם עברי שנסרב לקבל: "נייס גאי"), 3.7 ראיין רינולדס וטאיקה ואיטיטי מככבים אצל הבמאי של "פלדה אמיתית", שון לוי? פקיד בנק מגלה שהוא בעצם דמות במשחק מחשב, ואפילו לא דמות משמעותית אלא מה שנקרא NPC, דמות-ללא-שחקן? כן בבקשה. 14) "המלך של סטטן איילנד" (שם זמני), 19.6 ג'אד אפאטו לא מביים הרבה, אבל כשהוא זז מעמדת המפיק אל הכיסא החם זה כמעט תמיד שווה צפייה - מ"הדייט שתקע אותי" ועד "אנשים מצחיקים". לסרט החדש שלו אין עדיין שם רשמי גם בארה"ב, אבל ידוע שזה סיפור - אמיתי בחלקו - על פיט דיווידסון, סטנדאפיסט שאיבד את אביו ב-9.11. הכי מסקרן מבחינתי הוא התפקיד הראשי, שהלך לקומיקאי המופלא ביל בר; זה ביי-פאר התפקיד המשמעותי ביותר שלו עד היום, ומאז דמות המשנה שלו ב"שובר שורות" אני מחכה למשהו כזה, אז יאללה נו. 15) "ביל וטד נושאים בתוצאות", 20.8 אם היית תודעתי בניינטיז, סרט שלישי בסדרת "ביל וטד" חייב לעשות לך נעים בנוסטלגיה - עם ובלי קשר לפריחה המחודשת של קיאנו ריבס (אתם מודעים לזה שנכון לעכשיו צפויים לצאת ב-2021 "המטריקס 4" ו"ג'ון וויק 4" - באותו יום?). הבמאי הוא דין פטריוט, מי שברזומה שלו יושבים "כיבוש הגלקסיה" העצום ו"דיק וג'יין עושים את זה" הפחות. אלכס וינטר חוזר לתפקיד של ביל, כי מה עוד כבר יש לו לעשות. 16) "הקדושים של ניוארק", 26.6 לא יודע אם אני יותר חושש מהסרט הזה או יותר מצפה לו, ועדיין - טיפול קולנועי בהיסטוריה שקדמה ל"הסופרנוס", כשמייקל גנדולפיני נכנס לנעליים של אביו המנוח ג'יימס בתפקיד טוני, זה לא משהו שאפשר להיות אדישים כלפיו. אלן טיילור, שביים פרקים בסדרה (וגם ב"מד מן" וב"משחקי הכס") מושך בחוטים, יוצר "הסופרנוס" דיוויד צ'ייס כתב את התסריט עם לורנס קונר הוותיק. 17) "Trial of the Chicago 7" (שם עברי סביר, על לא דבר: "השבעה"), 25.9 ארון סורקין כתב ומביים את העיבוד הזה לסיפורם האמיתי של שבעה חברים בתנועת המחאה נגד מלחמת וייטנאם שנעצרו ב-1968 ערב הוועידה הדמוקרטית בשיקגו. כתסריטאי אתה תמיד יכול לסמוך על סורקין ("הרשת החברתית", "הנשיא מאוהב", "הבית הלבן") בטח כשמדובר בנושאים פוליטיים; כבמאי הוא עדיין טירון, אבל מאידך תראו עם מי יש לו לעבוד כאן: סשה ברון כהן, ג'וזף גורדון לויט, מארק ריילנס ומייקל קיטון. ואדי רדמיין, כי אין טוב בלי רע. 18) "פונזו", תאריך יציאה לא ידוע אי אפשר להתחיל קריירת בימוי באופן מרשים יותר מזה של ג'וש טראנק, שב-2012 הגיע משומקום עם "כרוניקה בזמן אמת" - ואי אפשר להמשיך משם רע יותר. אי אפשר להתחיל קריירת בימוי באופן מרשים יותר מזה של ג'וש טראנק, שב-2012 הגיע משומקום עם "כרוניקה בזמן אמת" - ואי אפשר להמשיך משם רע יותר. "ארבעה מופלאים" וסרט "מלחמת הכוכבים" שהוא פוטר ממנו, זה כל מה שקרה עם טראנק מאז. אבל עכשיו הוא חוזר עם סיפורו של אל קפונה, עשר שנים אסיר ואדם קשיש שסובל מדמנציה וממצפון מלוכלך. האיש שמגלם אותו הוא טום הארדי - שאם יביא כאן רבע מהאנרגיות של תפקיד האסיר הקודם שלו, "ברונסון", הרי שמצבנו מצוין.





