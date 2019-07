לפנק. איזו מילה מחליאה. היא לא הייתה מחליאה במקור, אבל עברה תהליך וולגריזציה מתמשך שהגיע לשיאו השבוע, עם התחקיר של אורלי וילנאי וגיא מרוז על אייל גולן. תחקיר שדובר בו לא מעט, ולכן נעשה את הדבר האהוב עלינו שזה להתמקד באספקט סמנטי זניח שלו – המילה "לפנק" על הטיותיה, שורש פ.נ.ק. רגע לפני כן, שווה לציין שהתחקיר זכה לכל כך הרבה תשומת לב בעיקר בגלל שגולן ניסה למנוע את שידורו. קוראים לזה אפקט ברברה סטרייסנד - ניסיון הסתרה והסרה שגורם למשהו להתפרסם אפילו יותר ממה שהיה אמור מלכתחילה. השם ניתן בעקבות ניסיון של סטרייסנד למנוע פרסום תמונה של האחוזה שלה, שהוביל לכך שחצי מליון גולשים נכנסו לראות את התמונה רק בגלל התביעה. בניגוד לתמונת בית של ברברה סטרייסנד, התחקיר על גולן היה מעורר הדים כך או כך, אבל הפרסום סביבו בהחלט ניפח אותו ואת הרייטינג שקיבל. בדיעבד, הניסיון למנוע את השידור היה מובן - זאת הייתה פיסת טלוויזיה מבחילה וקשה לצפייה, שגולן יצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לתקן (אייטם על חתונה בעוד 3...2...1...). המילה "לפנק" חזרה שוב ושוב בתחקיר, תמיד בהקשר של מין. הזמר או אביו – הוסיפו כאן את כל הלכאורה שבעולם - שכבו עם אחת הנשים ואז ביקשו ממנה לשכב או לבצע מין אוראלי גם בנהג, או המאבטח, או חבר שלהם שעבר בסביבה. אבל לפי המרואיינות של אורלי וגיא הם לא אמרו לשכב או ציינו אקט מיני מפורש, הם אמרו "לפנק". אייל גולן, מתוך הכתבה של אורלי וגיא | צילום: צילום מסך מתוך רשת 13 בצירוף מקרים מעניין, חיפוש בגוגל של הפועל "לפנק" מוביל, בין התוצאות הראשונות, ללהיט של אייל גולן "בגדים ומתנות". במילותיו אפשר למצוא את הבית הזה: "תכניס תכניס תכניס, ת'יד לתוך הכיס, לפנק לפנק לפנק, הלב שלי דופק. תיתן לה רק לקנות, בגדים ומתנות, תעמיס, תעמיס, תעמיס,Thank You And Let Me Kiss". עכשיו, לפנק היא מילה שבמקור מגיעה מעולם הילדים. זאת מילה תינוקית. מילה של פעוטות שמתכרבלים במיטה של ההורים כשיורד גשם עם שמיכי ודובי ומבקשים עוד עוגייה או חיבוק. בגלל שזאת מילה ילדותית יש בה משהו מתוק, יש בה הקטנה והחמדה. פינוקי היה הכלבלב המתוק בסדרת ספרוני פעוטות מאת אריק היל. כמובן שפינוקי הוא רק התרגום העברי, באנגלית שמו הוא "ספוט הכלב". אגב "לפנק", באנגלית, זה to spoil, שזה גם "לקלקל", כלומר עולם משמעויות שונה וקצת פחות חמוד. ההשחתה של המילה פינוק לא החלה עם אייל גולן. היא כבר רוקנה ממשמעותה המקורית והפכה להיות כינוי מנג'ס לכל מה שבא לנו והוא קצת מושחת, אבל לא ממש. כי מגיע לנו, מה, למי לא מגיע טיפה פינוק? אז נהיו "ארוחות בוקר מפנקות" בתפריטים, "חופשה מפנקת" בפרסומות, וכמובן ה"לפנק לפנק לפנק" של חברת האשראי. זה התחיל להגעיל כבר אז. כי חברת האשראי שלכם לא באמת מפנקת אתכם, כי על ארוחת הבוקר המפנקת הזאת אתם תשלמו 120 ₪ לזוג והחופשה המפנקת היא באילת. "בורקס פינוקים" זה כולה בורקס עם ביצה, שמפו "פינוק" הוא סתם שמפו רגיל. כלומר, זה לא באמת פינוק, המילה הזאת ריקה. זה לא שמישהו הרעיף עלינו משהו או חשב עלינו או נתן לנו אקסטרה - שילמנו, וככל הנראה יותר מדי. אין פינוקים חינם. פינוק הפכה ממילה ילדית, למילה צרכנית. לפני "מפנק" היו מילים אחרות, פחות אגואיסטיות - "קסום", למשל, או "הפנינג של מתנות". אבל אז הגיע ה"אני" - אני עובד כל כך קשה, מגיע לי לפנק את עצמי, מגיע לי לפרגן לעצמי. פרגון עצמי ופינוק עצמי הם מונחים די דומים, רק שבפינוק תמיד מקופל משהו טיפה לא מוסרי, שבניגוד ל"לפרגן" לא באמת מגיע לך. ואם פינוק הפכה למילה צרכנית, אילו עוד שירותים אפשר לצרוך? כאן אנחנו מגיעים לפיתוח העכשווי – לפנק כמילה מינית. המילה "לפנק" במשמעותה המינית היא מילה מכובסת שאמורה להרגיע קצת את כל המעורבים ב"פינוק". כשגבר מבקש מבחורה לבצע אקט מיני בחבר שלו, זה לא יורד לנו בגרון. כשהוא מבקש ממנה "לפנק", זה טיפה ממסך את המעשה עצמו. זו מילה שמרגיעה את כל הצדדים. הנשים - הן רק "עושות משהו נחמד, טובה קטנה", הגברים - הם מפונקים קטנים ודובי חמודי. הסליז הופך לספא, ככה אולי הן פחות ישימו לב שהן מוצצות לנהג. "לפנק", בגלל האסוציאציה המקורית הילדית, עוזרת גם לטשטש קצת את הבדלי הגיל. תראו מה זה, הוא רוצה פינוקי, כמו ילד קטן, אולי ככה היא פחות תשים לב שהוא בן שישים והיא בת 19.



יש משהו ב"לפנק" שגם לוקח ממך את האפשרות לסרב. כי מה את קטנונית עכשיו, קמצנית, מה כבר ביקשתי? זו מילה מניפולטיבית, במיוחד כלפי נשים, שגם ככה חונכו להיות שירותיות ונחמדות. התחקיר חתם סופית את הגולל על "לפנק". מעכשיו זו מילה שהקישור האסוציאטיבי המידי שלה הוא לעולם של סליז וניצול ודוחי. מילה מתחום הזנאות. אבל אם השיר "בגדים ומתנות" לוקח כמובן מאליו תרבות שבה משלמים, איכשהו, תמורת מין, "לפנק" זו עדיין מילה שיודעת שהיא לא בסדר. שאם היא תופשט ותוחלף במילים אחרות, מילים קונקרטיות כמו "ניצול", "מין", "אוראלי", או - "אכפת לך לשכב עם צוות עובדיי בתמורה לתשלום על מוניות?" - הצרימה תהיה בלתי נסבלת. "לפנק" ירדה לשלב האחרון, ונהייתה מילה של בוקרשט ותיירות מין בתאילנד וכרטיסי זנות שזרוקים ברחוב. חברות האשראי והפרסומות יאלצו לחשב מסלול מחדש, כי עכשיו זאת מילה שמשדרת רמה נמוכה. מילה שתמיד תלווה בקריצה, שהשלימה את המסע המשונה הזה ועברה מעולם הילדים, לעולם למבוגרים בלבד. {title}





