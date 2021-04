אם הוליווד הייתה בית ספר תיכון, טקס האוסקר היה נשף הסיום שלה - לילה אחד בשנה בו כולם מתלבשים יפה וחוגגים את הישגיהם של הסרטים והיוצרים המובחרים ביותר מאותו שנתון קולנועי. התפרצות נגיף הקורונה בשנה שעברה, ושיתוקם של חלקים נרחבים מתעשיית הקולנוע ההוליוודית בעקבותיה, הובילו לכך שטקס האוסקר ה-93, שנערך הלילה בלוס אנג'לס, הוא טקס חריג בנוף.

מצד אחד, האקדמיה לקולנוע ניסתה ככל יכולתה להפוך את האירוע לזוהר ומסורתי ככל האפשר, והתעקשה בין השאר, שהמועמדים יגיעו בגופם לאחד משני האולמות שהטקס נערך בהם במקום לשלוח ברכה מצולמת בזום. מצד שני, הסרטים והיוצרים שהועמדו השנה הם כאלה שזכו לחשיפה חלקית ביותר, וכמה מהסרטים המובילים בתחרות הם כאלה שכמעט ולא הוקרנו - בטח שלא בבתי הקולנוע - מחוץ לארצות הברית. כך למשל, סרטים כמו "מינארי", "ארץ הנוודים" ו"אישה צעירה מבטיחה" שגרפו מועמדויות רבות בקטגוריות שונות, נעדרו כמעט לגמרי מלוח השנה של הצופה הישראלי. למעשה, הקטגוריה המותחת ביותר עבור הקהל המקומי היא זו של הסרט הקצר הטוב ביותר בה מתמודד הסרט "עין לבנה" של הבמאי הישראלי תומר שושן.

אבל לא באנו בשביל לקונן על מה שהיה יכול להיות, אלא בשביל לתעד את הזוהר והטרלול שיתרחשו השנה. אז הצטרפו אלינו לסיקור חי ומתגלגל של הטקס, דקה אחר דקה, פרס אחר פרס, עד עלות השחר וההכרזה על הסרט הטוב ביותר של השנה החולפת.

03:06

הטקס נפתח (היי רג'ינה קינג!) בהצגת האולמות מותאמֵי הקורונה שמארחים השנה את הטקס. את מקומן של שורות הכיסאות מחליפים שולחנות מופרדים ואלגנטיים ויתר, המזכירים את מה שקורה בדרך כלל בטקס גלובוס הזהב. השחקנים והיוצרים עברו גרסה מזורזת יחסית של השטיח האדום, שנערך כך שיוכלו לצעוד עליו בבטחה, וגם בתוך האולם הם נדרשים לשמור על כללי הבטיחות ולעטות מסכות (לפחות כאשר לא מצלמים אותם).

הפרס הראשון שמוכרז הוא של התסריט המקורי הטוב ביותר, שמוענק לשחקנית והקולנוענית אמרלד פנל על קומדיית הנקמה השחורה "אישה צעירה מבטיחה". פנל עלתה לבמה, קיבלה את הפסלון והכריזה "אלוהים, הוא כבד כל כך". פנל, שהתנצלה בנאום התודה שלה בפני הבמאי סטיבן סודרברג, היא האישה הראשונה מזה 13 שנים שזוכה בפרס התסריט המקורי הטוב ביותר בטקס.

03:13

פרס התסריט המעובד הטוב ביותר הוענק לצמד התסריטאים של "האב".

03:22

ברכות לסרט הדני "עוד סיבוב", שגרף כעת את פרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. "זה מעבר לכל דבר שיכולתי לדמיין, ובכל זאת זה משהו שתמיד דמיינתי", אמר הבמאי תומס ויטנברג בנאומו.

03:31

לורה דרן, שעוטרה בשנה שעברה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר והעניקה גם את פרס הסרט הבינלאומי חוזרת להגיש פרס נוסף: שחקן המשנה הטוב ביותר. שלא מאוד במפתיע, הפרס מוענק לשחקן הבריטי דניאל קאלויה, שמוכר בעיקר מהופעתו בסרט "תברח". קאלויה הודה בין השאר להוריו בדרך מיוחדת ואמר "אמא שלי, אבא שלי... הם עשו סקס... זה מדהים". משפט שפחות או יותר הכריח את הצלמים במקום לאתר את אמו של קאלויה, שישבה בקהל והגיבה כך -

המועמדים בקטגוריות השונות (הזוכים מסומנים בכתב נטוי)

הסרט הטוב ביותר

"האב"

"יהודה איש קריות והמשיח השחור"

"מאנק"

"מינארי"

"ארץ הנוודים"

"אישה צעירה מבטיחה"

"צלילי מטאל"

"משפט השבעה משיקגו"

הבימוי הטוב ביותר

לי אייזק צ'אנג - "מינארי"

דיוויד פינצ'ר- "מאנק"

קלואי ז'או - "ארץ הנוודים"

אמרלד פנל - "אישה צעירה מבטיחה"

תומאס וינטרברג - "עוד סיבוב"

"ארץ הנוודים" | צילום: Searchlight Pictures, יחסי ציבור

השחקן הטוב ביותר בתפקיד ראשי

ריז אחמד - "צלילי מטאל"

צ'דוויק בוזמן - "הבלוז של מא רייני"

אנתוני הופקינס - "האב"

גארי אולדמן - "מאנק"

סטיבן יאון - "מינארי"

השחקנית הטובה ביותר בתפקיד ראשי

ויולה דיוויס - "הבלוז של מא רייני"

אנדרה דיי - "ארצות הברית נגד בילי הולידיי"

ונסה קירבי - "קרעים של אישה"

פרנסס מקדורמנד - "ארץ הנוודים"

קארי מאליגן - "אישה צעירה מבטיחה"

השחקן הטוב ביותר בתפקיד משנה

סשה ברון כהן - "משפט השבעה משיקגו"

דניאל קלויה - "יהודה איש קריות והמשיח השחור"

לסלי אודום ג'וניור - "לילה אחד במיאמי"

פול רייסי - "צלילי מטאל"

לקית' סטנפילד - "יהודה איש קריות והמשיח השחור"

השחקנית הטובה ביותר בתפקיד משנה

גלן קלוז - "יומני האפלצ'ים"

אוליביה קולמן - "האב"

אמנה סייפריד - "מאנק"

יו-ג'ונג יון - "מינארי"

מריה בקלובה - "סרט המשך בוראט"

התסריט המעובד הטוב ביותר

"סרט המשך בוראט"

"האב"

"ארץ הנוודים"

לילה אחד במיאמי"

"הטיגריס הלבן"

"סרט המשך בוראט" | צילום: Amazon Studios

התסריט המקורי הטוב ביותר

"מינארי"

"אישה צעירה מבטיחה"

"משפט השבעה משיקגו"

"יהודה איש קריות והמשיח השחור"

"צלילי מטאל"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

"עוד סיבוב"

"קולקטיב"

"ימים טובים יותר"

"לאן הלכת, אידה?"

"האיש שמכר את עורו"

הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר

"קולקטיב"

"זמן"

"קריפ קאמפ"

"החפרפרת"

"מורתי התמנונית"

סרט האנימציה הטוב ביותר

"קדימה"

"מעל ומעבר לירח"

"נשמה"

"מהלכי הזאבים"

"שון כבשון הסרט: עף על החלל"

הסרט הקצר הטוב ביותר

"Feeling Through"

"חדר המכתבים"

"עין לבנה"

"שני זרים רחוקים"

"המתנה"

הצילום הטוב ביותר

"יהודה איש קריות והמשיח השחור"

"מאנק"

"חדשות העולם הגדול"

"ארץ הנוודים"

"משפט השבעה משיקגו"

העריכה הטובה ביותר

"האב"

"ארץ הנוודים"

"משפט השבעה משיקגו"

"צלילי מטאל"

"אישה צעירה מבטיחה"

"אישה צעירה מבטיחה" | צילום: יחסי ציבור

השיר הטוב ביותר מתוך סרט

"יהודה איש קריות והמשיח השחור" - "Fight For You"

"משפט השבעה משיקגו" - "Hear My Voice"

"כל החיים לפניו" - "Io So (Seen)"

"תחרות הזמר של האירוויזיון: סיפורה של פייר סאגה" - "Husavik"

"לילה אחד במיאמי" - "Speak Now"

האפקטים החזותיים הטובים ביותר

"שמי חצות"

"טנט"

"מולאן"

"אהבה ומפלצות"

"איוון האחד והיחיד"

