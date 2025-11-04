הבחירות הדרמטיות לראשות העיר ניו יורק יגיעו היום (שלישי) לשיאן כשהקלפיות ייפתחו ומיליונים מתושבי המטרופולין היהודי הגדול בעולם, מחוץ לישראל, יבחרו בין המועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני למושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו. בכל העולם עוקבים מקרוב אחר המרוץ, כשגם בעולם הערבי הוא מסוקר בהרחבה.

העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הפרו-קטארי פרסם כתבה תחת הכותרת "הבחירות לראשות עיריית ניו יורק: ההצבעה שתבחן את גבולות תוצאות קמפיין הדמוניזציה נגד ממדאני". העיתון בחר להתמקד רבות במי שעומד מאחורי הקמפיין של קואומו ובקשר שלהם לישראל: "מושל ניו יורק לשעבר החליט להתמודד באופן עצמאי לאחר שהפסיד בפריימריז בתוך המפלגה הדמוקרטית, וזאת מתוך תקווה שמצביעים רפובליקנים ודמוקרטים-שמרנים יבחרו בו. הוא קיבל תמיכה מיזמי נדל"ן ואנשים עשירים שתרמו רבות לקמפיין שלו, כמו ראש עיריית ניו יורק לשעבר מייקל בלומברג והמשקיע ביל אקמן - שניהם ציונים מושבעים המתנגדים לזכויות הפלסטינים ותומכים נלהבים של המדיניות הישראלית, אקמן הוא אחד מהיוזמים נגד תנועות הסטודנטים באוניברסיטאות המתנגדות למלחמה בעזה".

צילום: אל-ערבי אל-ג'דיד

בהמשך, התמקד העיתון גם ביחס של ממדאני לישראל: "הוא עמד בתוקף נגד המדיניות הישראלית והצהיר כי לא יבקר בישראל, הוא גם הדגיש את ההבדל בין יהדות לציונות והמדיניות של מדינת ישראל. הדבר עורר זעם רב בקרב תומכיה של ישראל, מה שהוביל לקמפיינים שהאשימו אותו באנטישמיות. עם זאת, ממדאני הצליח למשוך קולות של יהודים אמריקאים. אם ייבחר, הוא יהיה ראש העיר המוסלמי הראשון שיתנגד בגלוי למדיניות ישראל".

גם בעיתון א-שרק אל-אווסט הפרו-סעודי סיקרו בהרחבה תחת הכותרת: "ממדאני עושה התקדמות משמעותית לעבר התפקיד השני הכי קשה בארה"ב". עוד נכתב בעיתון: "ממדאני על סף לעשות היסטוריה בבחירות בניו יורק כשהוא נותר המועמד המוביל לנצח, למרות היותו מוסלמי בעל אג'נדה פרוגרסיבית, שמאלנית וסוציאליסטית, שסותרת באופן קיצוני את האידיאולוגיה הימנית-שמרנית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ".

צילום: א-שרק אל-אווסט

במקביל, בערוץ הטלוויזיה אל-ערבי הקטארי בחרו להתמקד בקמפיין הנגטיבי של שני המתמודדים. "שני המועמדים המובילים מתמקדים בצד השלילי של היריב ובוחרים להדגיש אותו". ממדאני מזהיר שקואומו ימשיך בקו של הנשיא טראמפ, בעוד שיריבו מזהיר שניצחון של ממדאני יגרור את ניו יורק ל"קרב עם הבית הלבן".

צילום: ערוץ אל-ערבי

בערוץ אל-חדת' הסעודי עסקו דווקא ביום שאחרי הבחירות, ובעיקר במה שיקרה בעיר הגדולה בארה"ב אם ממדאני יהיה ראש העיר. הערוץ בחר לשתף סקר שקבע כי 800 אלף מתושבי ניו יורק יעזבו את העיר הגדולה בארה"ב, במידה והמועמד האנטי-ישראלי ייבחר. "על פי הסקר, 9% השיבו שהם 'בהחלט' יעזבו את העיר במידה שאלו יהיו התוצאות ו-25% השיבו שהם 'חושבים' על עזיבה". לפי הדיווח בערוץ הסעודי, "הסקר חשף דאגה נרחבת לגבי האפשרות שממדאני ינצח בבחירות, והדגיש את ההשפעה האדירה של הניצחון שלו על הכלכלה".