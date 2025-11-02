חשש בקרב משקיעים ישראלים בניו יורק לקראת בחירת ממדאני

אלפי משקיעים ישראלים המחזיקים נכסי נדל"ן בניו יורק חוששים מהשלכות כלכליות בעקבות תוכניות המדיניות של זוהרן ממדאני, מועמד לראשות העיר שהבחירות אליה יתקיימו בעוד יומיים. אחת הרפורמות המרכזיות שממדאני מקדם היא העלאת מיסוי לבעלי דירות יוקרה וקואופרטיבים, צעד שעלול להשפיע על תשואת ההשקעות הישראליות בעיר.

ההשקעות הישראליות בניו יורק מגיעות למיליארדי דולרים. ארצות הברית מובילה בהשקעות ישראליות בנדל"ן עם כ-17 מיליארד דולר, וניו יורק מהווה חלק משמעותי מסכום זה. ההשקעות כוללות נדל"ן, סטארט-אפים ועסקים, והשקעות ישירות של גופים מוסדיים כמו קרנות פנסיה עירוניות.

לפני שמונה ימים התקיים מפגן של תעשיית ההייטק הישראלית בבורסת NYSE, הגדולה בעולם, במטרה לחזק את הטכנולוגיה הישראלית בכלכלת העיר. אולם קרנות הפנסיה העירוניות של ניו יורק צמצמו באופן משמעותי את השקעותיהן באגרות חוב של ממשלת ישראל.

החשש נובע לא רק מסוגיות ביטחון אישי, אלא גם מהמדיניות החברתית-כלכלית שממדאני מקדם. היא כוללת העלאות מיסוי על בעלי נכסים, פיקוח נוקשה על שוק השכירות ותעדוף חברתי. צעדים אלו עלולים לפגוע באטרקטיביות של העיר בעיני משקיעים ובעלי דירות.

קני בורגוס, ראש איגוד הדירות של ניו יורק, אחד מאיגודי בעלי הבתים המרכזיים בעיר, אמר: "אנחנו פועלים כרגע מתוך הנחה שהוא מנצח. כבר מדברים עם הצוות שלו, מדברים איתו ישירות לתיאום".

ישראל יעקב, מייסד משרד ישראל יעקב שמאות מקרקעין, אומר: "הבחירות לראשות העיר ניו יורק אינן רק אירוע פוליטי מקומי - הן בעלות השלכות ישירות על הקהילות היהודיות והישראליות בארצות הברית. להערכתי, אם ממדאני ייבחר, אנו עשויים לראות גל הגירה גובר של ישראלים ויהודים מניו יורק לפלורידה ובפרט למיאמי".

השבוע, למשל, פנה אליו קרוב משפחה המתגורר בניו יורק להתייעצות לגבי מעבר למיאמי. לדבריו, זו דוגמה לתחושת חוסר הביטחון הכללית. כאשר החשש האישי מתווסף להתגברות האנטישמיות ולמדיניות שעלולה להכביד על בעלי נכסים, המעבר לפלורידה - אזור יציב ובטוח יותר - הופך לצעד טבעי.