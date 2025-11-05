"הרשימה השחורה" של אולפן הענק - שמאיימת על הכוכבים שתקפו את ישראל

אל מול כל הסערה ניצב דייוויד אליסון, מנכ"ל ענקית המדיה פרמאונט, יהודי-אמריקאי שנחשב לאחד הקולות הפרו-ישראלים הבולטים בהוליווד. השבוע, במלאת 100 ימים לכניסתו לתפקיד, פורסמה עליו כתבה נרחבת במגזין "וראייטי", שבה דווח על עניין דרמטי שעלול - אם יתברר כנכון - לטלטל את התעשייה כולה: לפי מקור שהובא בכתבה, לאולפני פרמאונט ישנה "רשימה שחורה" של שחקנים הנחשבים "אנטישמים מובהקים", "גזענים" או "הומופובים", והם לא יורשו להשתתף בפרויקטים עתידיים של החברה.

חשוב להדגיש: לא ברור מיהו המקור שציין זאת בפני המגזין וכלל לא בטוח שקיימת רשימה כזו או מי בכלל כלול בה. נזכיר כי בין מאות החותמים על העצומה הגדולה נמנים שמות של כוכבי ענק כמו אמה סטון, מארק רפאלו, סוזן סרנדון, חוויאר ברדם, בריאן קוקס ועוד אלפים, וכן גם יוצרים כדוגמת יורגוס לנתימוס, אדם מקיי, אווה דורבני, בוטס ריילי ומייק לי.

פרו-ישראלים. דייוויד אליסון ואביו לארי | צילום: Photo by Eric CharbonneauGetty Images for The Hollywood Reporter

בכתבת הפרופיל הארוכה פורטו בהרחבה השינויים שהכניס אליסון בפרמאונט: רכישת כלי התקשורת The Free Press של העיתונאית בארי וייס, גל קיצוצים חסר תקדים והחלפת בכירים בקצב מסחרר. לפי הדיווח, רבים מהעיתונאים שפוטרו היו כאלה שזוהו עם קו סיקור ביקורתי כלפי ישראל - בהם גם הכתבת הזרה דבורה פאטה, שסיקרה את המלחמה בעזה בשלוש השנים האחרונות. במקומם, גויסו מנהלים בעלי דעות שנחשבות בלתי-שגרתיות בהוליווד - מתומכי ישראל מובהקים כמו עורכת החדשות הראשית של CBS, וייס, ועד לשמרנים פוליטיים כמו ג'וש גרינשטיין, סגן יו"ר פרמאונט. עם זאת, גורם בחברה טען כי גל הפיטורים לא נבע ממניעים פוליטיים.

היחס לישראל, ציינו ב"וראייטי", מהווה נדבך חשוב בפעילות פרמאונט: לארי אליסון, אביו של דייוויד, הוא ידיד קרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותורם קבוע לארגון "ידידי צה"ל" (FIDF). וייס עצמה מביעה תמיכה נחרצת בישראל, עד כדי כך שהיא נתונה לאיומי מוות תכופים, והיא ובת הזוג שלה זקוקות לאבטחה צמודה של חמישה שומרים - שעלותה לאולפן נאמדת בסכום של בין 10,000 ל-15 אלף דולר ליום. החברה חיזקה את מערך האבטחה סביב הנהלת פרמאונט, זאת לאחר שלפי גורם פנימי בחברה - הדרג הבכיר קיבל איומים.

ואכן, בפרמאונט לא מסתירים את עמדותיהם ביחס למלחמה בעזה, ובספטמבר הפך האולפן לאולפן ההוליוודי הראשון שגינה את הקריאות לחרם. "השתקת אומנים יצירתיים בודדים על סמך לאומיותם אינה מקדמת הבנה טובה יותר או מקדמת את מטרת השלום", נכתב אז בהצהרה, "תעשיית הבידור העולמית צריכה לעודד אומנים לספר את סיפוריהם ולשתף את רעיונותיהם עם קהלים ברחבי העולם. אנו זקוקים ליותר מעורבות ותקשורת - לא פחות".