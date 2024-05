את זה לא רואים כל יום: דמעות עלו בעיני ג'רי סיינפלד בזמן שנזכר בנסיעתו לישראל כחודשיים לאחר 7 באוקטובר. "הנסיעה לישראל הייתה החוויה העוצמתית ביותר בחיים שלי", אמר הקומיקאי והחל לדמוע. "האם אתה חושב על מישהו ספציפי?", הוא נשאל ע"י המראיינת והנהן בחיוב.

הריאיון של הקומיקאי האגדי התבצע לתכנית ב"בכנות עם בארי וייס" ובו הוא דיבר על מספר תקריות שבהן מפגינים פרו-פלסטינים יצאו נגדו. מוקדם יותר החודש, אחת מהופעות הסטנד-אפ של סיינפלד בווירג'יניה הופרעה על ידי מפגין שטען שהקומיקאי הוא "תומך ברצח עם". במהלך נאום הפתיחה שלו באוניברסיטת דיוק החודש, נראו כמה סטודנטים צועקים "שחררו את פלסטין" ועשרות יצאו החוצה בדיוק כשהוצג. המפגינים "בירכו" גם את יוצר "סיינפלד" כשעזב כינוס יהודי כשאחד מהם קילל וכינה אותו "חלאה נאצית".

סיינפלד אמר בריאיון שהוא מרבה לומר לקהל שהוא אוהב שצעירים מנסים לעסוק בפוליטיקה, אבל שצריך לתקן את ה"מטרה" שלהם. "זה כל כך טיפשי״, הוא אמר. "זה כאילו הם רוצים להביע את הזעם הכן והעז הזה. אבל שוב, קצת מחמיצים את המטרה״.

בחודש שעבר התייחס סיינפלד בריאיון לזהותו היהודית ולהשפעה שלה על ביקורו בארץ. "כיהודים, אנחנו מרגישים קשר אדוק למאבק על הזהות היהודית ברחבי העולם. ישנם אנשים שנוטים לחשוב שהיהודים מצליחים יותר מכולם. אמנם רובנו באמת מצליחים, ובכל זאת המאבק על הזהות היהודית הוא עתיק ונמשך כבר אלפי שנים. ישראל היא המעוז האחרון של הזהות היהודית, במיוחד כשזה נראה כי האנטישמיות מרימה שוב את ראשה, לכן הרגשנו שאנחנו רוצים להביע תמיכה באזרחים הישראלים".

בראיון אחר לפודאקסט של "ניו יורקר" תקף הקומיקאי את הפרוגריסיבים בארה"ב: "פעם אנשים היו חוזרים הביתה ואומרים, היי, משדרים את 'חופשי על הבר'. יש פרק של 'מ.א.ש' או של 'הכל נשאר במשפחה'. פשוט ציפית שיהיה משהו מצחיק בטלוויזיה. ובכן, נחש מה, איפה זה?", שאל סיינפלד את המנחה דייוויד רמניק ועלה להתקפה: "זה בגלל החרא של השמאל הקיצוני ותרבות הפוליטקלי קורקט, זה שאנשים חוששים כל כך להעליב אנשים אחרים".