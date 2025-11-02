עקב חזרת היורוליג: מתן פרץ משנה מיקום ותאריך - ולא יופיע במנורה

כפי שפורסם ב-mako: הסטנדאפיסט מתן פרץ משנה מקום ותאריך להופעה שתוכננה לו ב-11 בדצמבר בהיכל מנורה, ובמקום זאת יופיע ב-31 בדצמבר בהיכל תוצרת הארץ, בתל אביב. השינוי מגיע בשל חזרת משחקי היורוליג להיכל, כאשר משחק בית של מכבי תל אביב תוכנן להתקיים בדיוק בתאריך שבו פרץ סגר את המופע במנורה.

פרץ שיתף את החדשות בסרטון שפרסם החשבון האינסטגרם שלו: "חדשות רעות - אין מנורה", אמר בפתח דבריו. "בעקבות חתימת הפסקת האש והסכם השלום, כל משחקי היורוליג חזרו חזרה להיות משחקי בית, במנורה, שהוא בעצם אולם הכדורסל של מכבי והפועל תל אביב, ומכיוון ששתיהן עלו ליורוליג - המשחקים יתקיימו במנורה כרגיל. יש כבר לו"ז משחקים, ב-11.12, מתי שהייתה אמורה להיות ההופעה שלי, יש מכבי נגד וילרבאן - שזו קבוצה צרפתית או מוסלמית, תקראו לזה איך שאתם רוצים.

"קשה לי להגיד שזה חדשות רעות כי זה בעקבות זה שגנמרה המלחמה, ואנחנו בהפסקת אש, אז אתם יודעים מה? ברוך השם, באמת שטויות. אני יודע שזה שיא קריירה שציפיתי לו שנים, אבל לא נורא - נעשה את זה שנה הבאה. הכל בסדר,אני מאמין מכל הלב שהכל משמיים, ומה שצריך לקרות קורה, וכנראה שמנורה לא היה צריך לקרות השנה".

אבל יש גם חדשות טובות: "המופע לא התבטל לחלוטין אלא רק הועבר, 31 בדצמבר, באקספו. אני הופך לכם את הבאסה הזאת, שהיא בעיקר שלי, לחגיגה מטורפת של סילבסטר. יהיה אלכוהול, אוכל, טירוף אחד גדול". היות והיכל תוצרת הארץ מכיל 5,000 מקומות ולא 8,000 כפי שנפתחו למכירה במנורה, פרץ עדכן כי כל רוכשי הכרטיסים שודרגו, "וכולכם תשבו קרוב יותר". כל הכרטיסים תקפים גם למופע החדש.





על ההשפעות של חזרת היורוליג לישראל פורסם ב-mako כבר בשבוע שעבר, אז נודע כי כל האירועים שנקבעו לתקופה הקרובה בוטלו או נדחו לתאריך אחר. היכל מנורה שימש בשנתיים האחרונות כבית מרכזי לאירועי תרבות כאלו ואחרים, ובראשם הופעות ענק של זמרים וזמרות, זאת משום שמשחקי היורוליג התקיימו מעבר לים עקב המלחמה.

מלבד פרץ, גם הפקת הענק של עומר אדם, נקסט, שצפויה לעלות בחנוכה, נפגעה מחזרתם של המשחקים. "זה תמיד ריחף מעל, אבל הייתה תחושה שהמלחמה לא תיגמר בקרוב, ככה שאפשר לבנות על מופעים בעתיד הקרוב", אמר גורם בענף ל-mako. "זו מכה קשה, מקווים שיימצא פיתרון".