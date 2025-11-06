לראשונה זה 8 שנים: מייגן מרקל חוזרת למסך הגדול

המוניטין הציבורי של מייגן מרקל בהוליווד (או בכלל) רחוק מלהיות מזהיר - רק אתמול צוטט מקור עלום שם באתר Page Six באומרו כי "היא פשוט נוראית" וכי "לאנשים נמאס ממנה ומהארי". מאז שעזבה את לוס אנג'לס והתחתנה עם הנסיך, מרקל לא חזרה למסך - על אף שהיא חתומה על חוזה הפקות יוקרתי עם נטפליקס, שבמסגרתו הובילה תוכנית לייף סטייל וכמה פרויקטים תיעודיים; כעת נראה שהיא סוג של חוזרת לשורשים, ותשחק בסרט חדש.

ב"סאן" הבריטי אישרו הלילה (בין רביעי לחמישי) כי מרקל תשחק בסרט העלילתי של אולפני אמזון Close Personal Friends, בתפקיד שהיקפו, לפי הדיווחים, צפוי להיות קטן. אלא שלא כמו ב"חליפות", הסדרה שהפכה אותה לשם מוכר כשגילמה עוזרת משפטית חדה, הפעם מרקל צפויה לגלם את עצמה - במה שיהווה עבורה תפקיד ראשון זה שמונה שנים. לצידה של הדוכסית יככבו לילי קולינס ("אמילי בפריז"), ג'ק קווייד ("הבנים"), ברי לארסון ("קפטן מארוול") והנרי גולדינג ("עשיר בהפתעה").

"זה רגע ענק עבור מייגן והוא מסמל את חזרתה לעסוק במה שהיא באמת אוהבת", מסר גורם באולפנים ל"סאן", "היא הוצפה בהצעות, אבל זו הרגישה נכונה. זוהי הדרך של מייגן לחזור בעדינות לעשייה, לנסות שוב ולהרגיש עד כמה היא נהנית להיות חזרה על הסט". לדבריו, כל המעורבים "נרגשים מאוד", והם נשבעו לשמור על סודיות. ומה עם הארי? "כמובן שהוא תומך מאוד ופשוט רוצה שמייגן תעשה כל מה שישמח אותה", טען המקור.

הקומדיה, שמצטלמת בימים אלה בלוס אנג'לס, עוקבת אחר זוג רגיל שפוגש זוג מפורסם בסנטה ברברה - וחברותם ההולכת ומתהדקת מעלה מתחים ומצבים מביכים. ג'ייסון אורלי ("אני רוצה אותך בחזרה") מביים על פי תסריט מאת אייזק אפטקר ("באהבה, סיימון"), שנכתב בהתבסס על סיפור ששניהם פיתחו יחד.

תומך בה. הארי | צילום: Samir Hussein, getty images