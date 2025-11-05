הוליווד התעייפה מהארי ומייגן: "לאף אחד כבר אין סבלנות אליהם"

בחמש השנים האחרונות הנסיך הארי ומייגן מרקל מנסים את מזלם בהוליווד, עם סרטים דוקומנטריים, פודקאסטים, ספרים, מותגי לייף-סטייל ותוכניות בישול. אך כעת מקור הוליוודי טוען שכל הניסיונות השונים שלהם להביא להיט לא צלחו וש"לאנשים פשוט נמאס מהם", בעיקר כי מייגן היא "פשוט נוראית". המקור חשף התנהלות מזעזעת של בני הזוג מאחורי הקלעים וטען כי הלך הרוח כלפי הזוג המלכותי הוא כבר ממש לא חיובי.

המקור טען בפני אתר הרכילות Page Six כי בכל הנוגע למייגן מרקל והנסיך הארי, "לא רק שאין עוד תיאבון אליהם בלוס אנג'לס, אלא שהם גם שחקו כל גרם של רצון טוב שהיה כלפיהם". מקור נוסף אמר: "לאנשים פשוט נמאס מהם, ההצגה שלהם כבר לא מעניינת". נטפליקס אף צמצמה לאחרונה את ההסכם שלה עם הזוג. במקור הם חתמו על עסקה לטווח ארוך בשווי 100 מיליון דולר, אך זו חודשה כעת כהסכם קטן בהרבה. "הם פשוט לא מצליחים לתפקד בסביבות מקצועיות", אמר המקור.

צילום מתוך CBS Sunday Morning

אחת מהטענות של המקור היא על התנהגותו המפונקת של הנסיך בפגישות מקצועיות. הטענה היא שהארי הגיע באיחור לפגישה עם נטפליקס וביקש ממנהל בכיר כוס שוקו חם. לכאורה זהו המשקה הקבוע שלו. הסיפור מהדהד טענה דומה של עובד ספוטיפיי שסיפר לוואניטי פייר כי הארי ביקש את אותו המשקה, אך "לא היה כזה במשרד, אז העובדים נאלצו לרוץ להשיג לו אחד". הדו"ח הוסיף: "הוצע להארי רעיון סביב החיבה שלו למשקה - לעשות סקירה של שוקו חם בכל שבוע תוך כדי שיחה עם חבר אחר. הוא וצוותו שקלו את זה אך פסלו את הרעיון".

מרקל, שכבר הוציאה שתי עונות של סדרת נטפליקס בכיכובה, "באהבה, מייגן" (With Love, Meghan) מציבה אתגרים רבים למי שמוכן לעבוד איתה, כך לפי הדיווחים. "היא משוכנעת שהיא יותר חכמה מכולם, היא מתנשאת", אמר המקור. מקור נוסף מסר כי מרקל היא זו ש"מתווה את הכול ומקבלת את כל ההחלטות" בזוגיות.

כתבה של ואניטי פייר מינואר 2025 ציטטה אדם אנונימי שעבד בפרויקט מדיה עם מרקל, שתיאר את העבודה המשותפת איתה כ"נוראית, באמת נוראית, מאוד מכאיבה". בכתבה ב-Hollywood Reporter מספטמבר 2024 נטען כי עובדים "מפחדים ממייגן". "היא משפילה אנשים, לא מקשיבה לעצות. שניהם לא יודעים לקבל החלטות, משנים את דעתם לעיתים קרובות. הארי אדם מקסים ממש, בלי שמץ של יהירות, אבל הוא מאוד מאפשר. והיא פשוט נוראית", אמר מקור מקורב לזוג.

צילום: instagram

