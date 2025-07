בסוף השבוע שעבר הלך לעולמו השחקן האמריקאי מייקל מדסן, שנמצא בביתו כשהוא חסר הכרה, בגיל 67. סיבת המוות הרשמית טרם פורסמה, אך על פי הדיווח הראשוני ייתכן שמדסן לקה בליבו; היום (שלישי) דווח באתר TMZ כי בשבועות ובחודשים שקדמו למותו, מדסן היה בתהליך גמילה מאלכוהול - התמכרות שליוותה אותו במשך שנים רבות.

מקורות יודעי דבר סיפרו ל-TMZ כי בשנים האחרונות - בין השאר גם אחרי שבנו התאבד בגיל 26, וגם ברקע הנישואים הסבוכים לאשתו, מדסן נאבק בהתמכרות והיה נכנס ויוצא ממכוני גמילה, כשהוא מתמודד עם דיכאון וקשיים אישיים. אלא שלמרות זאת, כך על פי יודעי דבר, השחקן תמיד סייע לאנשים שהתמודדו עם בעיות דומות והוא אף שימש כמנטור במרכז גמילה במליבו.

מקורבים למדסן סיפרו כי למרות המאמצים שלו לשקם את חייו, הם לא בטוחים מה היה מצבו בימים שלפני מותו - ולא ברור אם לאלכוהול יש קשר ישיר לפטירתו. אחד מחבריו גילה לאתר כי מדסן נראה במצב בריאותי טוב כשבוע לפני מותו, לאחר בדיקה שגרתית אצל הרופא בנוגע לכתף שלו.

לפני כשנה הוא נעצר בגין חשד לאירוע אלימות במשפחה, כשעל פי הדיווחים הוא דחף את אשתו במהלך ריב שפרץ ביניהם - ואז נעל אותה מחוץ לביתם. מטעמו של השחקן נמסר אז כי "זו הייתה מחלוקת בין מייקל לאשתו, ואנו מקווים שתיפתר באופן חיובי עבור שניהם".

עם טרנטינו | צילום: Kevin Mazur/Getty Images for 1 Hotel

הקריירה של מדסן מתפרשת על פני חמישה עשורים, עם לא פחות מ-346 תפקידים בסרטים וסדרות - אבל הוא ידוע בעיקר בזכות עבודתו בסרטים של הבמאי הנודע קוונטין טרנטינו ("כלבי אשמורת", "להרוג את ביל", "שמונת השנואים" ו"היו זמנים בהוליווד"), אחד התפקידים הזכורים שלו הוא מיסטר בלונד ב"כלבי אשמורת", מ-1992, ואחת הסצנות האייקוניות - שאף הפכה לקאנון קולנועי - היא זו שבה דמותו כורתת את אוזנו של שוטר תוך כדי ריקוד לצלילי השיר Stuck in the Middle With You של Stealers Wheel.

עם מותו נמסר מטעם הסוכנות שלו כי "בשנתיים האחרונות מייקל עשה עבודה מדהימה בקולנוע העצמאי, כולל סרטים עלילתיים שעתידים לצאת, והוא ממש ציפה לשלב הבא בחייו", הוסיפו מנהליו סוזן פריס, רון סמית' וליז רודריגז. "מייקל גם התכונן לפרסם ספר חדש שנמצא כרגע בעריכה. הוא היה אחד השחקנים האייקוניים ביותר בהוליווד, והוא ייזכר ויחסר לרבים".