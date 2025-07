השחקן האמריקאי מייקל מדסן הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 67. מדסן, שידוע בעיקר בזכות עבודתו בסרטים של הבמאי הנודע קוונטין טרנטינו, ("כלבי אשמורת", "להרוג את ביל", "שמונת השנואים" ו"היו זמנים בהוליווד") אותר על ידי שוטרים שהוזעקו לביתו שבמאליבו כשהוא לא מגיב. מטעם הסוכנות שלו עדכנו כי הוא ככל הנראה עבר דום לב, ומותו נקבע בשעה 8:25 בבוקר (שעון מקומי).

"בשנתיים האחרונות מייקל עשה עבודה מדהימה בקולנוע העצמאי, כולל סרטים עלילתיים שעתידים לצאת, והוא ממש ציפה לשלב הבא בחייו", הוסיפו מנהליו סוזן פריס ורון סמית' וליז רודריגז. "מייקל גם התכונן לפרסם ספר חדש שנמצא כרגע בעריכה. הוא היה אחד השחקנים האייקוניים ביותר בהוליווד, והוא ייזכר ויחסר על ידי רבים".

מייקל מדסן עם קוונטין טרנטינו באירוע לציון 25 שנה ל"כלבי אשמורת" | צילום: Kevin Mazur/Getty Images for 1 Hotel

הקריירה של מדסן מתפרשת על פני חמישה עשורים, עם לא פחות מ-346 תפקידים בסרטים וסדרות - בהם "הדלתות", "תלמה ולואיז", "לשחרר את ווילי", "מין מסוכן", "דוני בראסקו", "למות ביום אחר", "עיר החטאים" ועוד, אלא שתפקידיו הגדולים באמת הם כאמור בפרויקטים של טרנטינו. אחד התפקידים הזכורים שלו הוא מר בלונד ב"כלבי אשמורת", ואחת הסצנות האייקוניות היא זו שבה דמותו כורתת את אוזנו של שוטר תוך כדי ריקוד לשיר Stuck in the Middle With You של Stealers Wheel.

מדסן נולד בשנת 1957 בשיקגו, אילינוי, לאב כבאי ואם מחזאית, מפיקת טלוויזיה, סופרת, שחקנית ומשוררת. הוא נישא לראשונה לשחקנית ג'ורגן ל'פייר (אחותה של הזמרת שר), ואחרי שהם התחתנו הוא נישא לשחקנית ג'נין ביסיגננו - שגם ממנה התגרש. ב-1996 הוא נישא לשחקנית דיאן מורגן - לה היה נשוי עד מותו. יש לו שני בנים מביסיגננו, שניים נוספים ממורגן ובן חורג נוסף.

מדסן ב"כלבי אשמורת" | צילום: באדיבות yes, יחסי ציבור

לפני כשנה הוא נעצר בגין חשד לאירוע אלימות במשפחה, כשעל פי הדיווחים הוא דחף את אשתו במהלך ריב שפרץ ביניהם - ואז נעל אותה מחוץ לביתם. מטעמו של השחקן נמסר אז כי "זו הייתה מחלוקת בין מייקל לאשתו, ואנו מקווים שתיפתר באופן חיובי עבור שניהם".