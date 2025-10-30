בגלל ישראל: המחאה נגד "מרשעת" - והצעד של המפיצים

בעוד שהמלחמה בין ישראל לעזה נמצאת (לכאורה) בשלב של הפסקת אש, השנאה כלפי המדינה והקריאות לחרם תרבותי עדיין ניכרות בזירה הבינלאומית - רק השבוע, למשל, פסטיבל הסרטים התיעודי באמסטרדם אסר את השתתפותם של יוצרים ישראלים. כעת, המגמה מגיעה גם לאחד הסרטים המדוברים של התקופה - "מרשעת: חלק 2".

הסרט המדובר, בכיכובן של אריאנה גרנדה וסינתיה אריבו, צפוי לעלות לאקרנים בחודש הבא, וכחלק מהחגיגות לקראת, רשת NBC תעלה את הספיישל Wicked: One Wonderful Night - חגיגה מוזיקלית בת שעתיים בהשתתפות כוכבי הסרט. לאחרונה, המעריצים גילו שהספיישל מתוכנן לשידור בישראל - והם ממש לא אהבו את זה.

האירוע, שבו יוצגו הצצות בלעדיות מהחלק השני וייחשפו שני שירים חדשים מתוך הפסקול, צולם בתיאטרון דולבי שבהוליווד. הספיישל ישודר בארצות הברית ב-6 בנובמבר ויהיה זמין למנויי Peacock יום למחרת, בעוד בישראל הוא תוכנן לשידור ב-7 בנובמבר בערוצי HOT ו-yes. הטיזרים והטריילרים הרשמיים שפורסמו ברשתות החברתיות של NBC ואולפני יוניברסל כללו מידע על השידור בארץ, ומיד לאחר פרסומם החלה המחאה.

מה שהחל כשיח שולי ברשתות החברתיות התפתח במהרה לקריאות לביטול ההקרנה בישראל. תוך שעות מהופעת הטיזרים, החלו להסתובב פוסטים וצילומי מסך בקהילות מעריצים ובפלטפורמות כמו Threads ואינסטגרם, ששיתפו את ההקרנה המתוכננת בארץ והביעו תסכול על כך. "אני מאוד מאוכזבת מכם", כתבה אחת, "הייתי מאוד שמחה עד שראיתי את זה"; "תמחקו את זה", הציע גולש אחר, ושלישי כתב: "הוו כן, זה כולל גם את ישראל"; "אני לא מופתעת, אבל מאוכזבת".

אחרי אותה מחאה, בעמוד האינסטגרם של Wicked מחקו את פוסט הקידום, והגולשים המוחים הביעו את שמחתם דרך תגובות שהגיבו על פוסטים אחרים: "תודה שמחקתם את זה"; "בבקשה תשתדלו יותר בפעם הבאה", כתבו גולשים, ואחרים פשוט מילאו את האינסטגרם שלהם בתמונות של דגל פלסטין.