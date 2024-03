יותר מ-450 יוצרים ואנשי מקצוע יהודים מהוליווד מגנים את נאום האוסקר של הבמאי הבריטי-יהודי ג'ונתן גלייזר, שביקר את המלחמה בעזה על בימת הטקס בלוס אנג'לס בשבוע שעבר. במכתב פתוח שנשלח על ידי בכירים בתעשייה, ביניהם שחקנים, מנהלים, יוצרים ומפיקים כמו דברה מסינג, טובה פלדשו, איימי פסקל, איימי שרמן-פלדינו ועוד, נמסר: "אנו מתנגדים לכך שיהדותנו נחטפת במטרה ליצור שוויון מוסרי בין משטר נאצי שביקש להשמיד גזע של בני אדם, לבין אומה ישראלית השואפת למנוע את השמדתה".

בהצהרה, שבין היתר חתומים עליה מפיק "לה לה לנד" גארי גילברט, יוצרי "האמריקאים" ג'ואל פילדס וג'ו ויסברג, בדומה לשחקנית ג'וליאנה מרגוליס והשחקנית והמפיקה הישראלית נועה תשבי, נכתב בנוסף: "השימוש במילים כמו 'כיבוש' לתיאור עם יהודי המגן על מולדת שראשיתה לפני אלפי שנים, והוכרה כמדינה על ידי האומות המאוחדות, מעוות את ההיסטוריה. זה מחזק את עלילת הדם המודרנית, שמתדלקת שנאת יהודים גוברת ברחבי העולם, בארצות הברית ובאירופה".

הבמאי היהודי-בריטי ג'ונתן גלייזר | צילום: Jeff Kravitz/FilmMagic, getty images

הדברים מגיעים אחרי הנאום מעורר המחלוקת של הבמאי זוכה האוסקר גלייזר על בימת הטקס כאמור, שבו התייחס לאירועי שבעה באוקטובר ולמלחמה בעזה. עם זכייתו בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר על סרט השואה "אזור העניין", בחר גלייזר לנצל את זמנו על הבמה כדי לקרוא לסיום המלחמה.

"הסרט שלי מראה לאן דה-הומניזציה מובילה במרעה. אנו נמצאים כאן כאנשים שמסרבים לראות את יהדותם ואת השואה נחטפות על ידי כיבוש, שהוביל לסכסוך שפוגע בכל כך הרבה אנשים חפים מפשע", אמר גלייזר על הבמה. "בין אם אלה קורבנות של שבעה באוקטובר בישראל ובין אם אלו הקורבנות מהמתקפות המתמשכות בעזה - כולם קורבנות של דה-הומניזציה. איך אנו מתנגדים לכך? אני מקדיש את הפרס לאלכסנדריה כסמל להתנגדות כזו", תוך שהוא מתייחס לאחרונה, שהייתה בזמן השואה חברה בת 12 בהתנגדות הפולנית. אלכסנדריה, אשר דמות בהשראתה משולבת בסרטו המוערך, נהגה לרכוב על אופניים למחנה כדי להשאיר תפוחים לאסירים המורעבים.

#TheZoneofInterest wins best international feature film at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/G3xEejQakT — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024