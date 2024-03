מחאה על השטיח האדום: המלחמה בישראל הגיעה גם לאירועי התרבות הגדולים ביותר של השנה, בהם טקסי גלובוס הזהב והאמי - והיום (א') האירועים במזרח התיכון חדרו אפילו לשטיח האדום של טקס האוסקר ה-96. השחקן והקומיקאי ראמי יוסף, כוכב ויוצר הסדרה "ראמי" ששיחק השנה בסרט "מסכנים שכאלה" שביים יורגוס לנתימוס, התייצב בטקס עם קריאה סמלית להפסקת אש.

יוסף, שגדל במשפחה מוסלמית להורים ממוצא מצרי, עטה על חליפתו סיכה אדומה הקוראת לסיום המלחמה והתראיין מהשטיח האדום לרשת ABC האמריקאית. "הסיכה הזו היא שייכת ל'אומנים למען הפסקת אש', שכבר צברו יותר מ-400 חתימות וקוראים להפסקת אש מיידית וקבועה בפלסטין - כדי להבטיח את שלומם של אנשים חפים מפשע", הסביר יוסף, "אנחנו רוצים שיפסיקו להרוג ילדים, ואנחנו רוצים לוודא שכולם בריאים ושלמים. זאת פשוט סוגייה הומניטרית שלהרבה אומנים יש תשוקה אליה".

Ramy Youssef wears an Artists for Ceasefire pin to the #Oscars: “We’re calling for an immediate, permanent ceasefire in Gaza. We’re calling for peace and lasting justice for the people of Palestine.” | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/yyM7HzpVdZ — Variety (@Variety) March 10, 2024

עוד לפני הטקס, שיועבר בשידור חי ב-yes, גורמים באקדמיה האמריקאית לקולנוע סיפרו על ההכנות החריגות לקראת מחאה אפשרית נגד המלחמה שתשבש את האירוע. "כולנו מודעים למפגינים, והכנו מספר תרחישי גיבוי שנוכל להפעיל במהירות אם נצטרך", מסר אתמול למגזין דדליין האמריקאי גורם ביטחוני בכיר העובד בהפקה - התייחס למחאות פרו-פלסטיניות ובעד הפסקת אש המיועדות להתרחש במקביל לטקס, תחת הכותרת "אין פרסים בזמן רצח עם". אירועי המחאה, שנקראים "Action on Oscars Sunday", צפויים היו לצאת משדרות סאנסט שבהוליווד ולדרוש ש"אנשים לא יתעלמו מפלסטין בשביל ראוותנות וזוהר"