קרב גרסאות: הבמאית הסינית יי ז'ו יצאה בסוף השבוע נגד השחקן ג'רמי רנר, וטענה כי הכוכב ההוליוודי שלח לה תמונות אינטימיות והתפרץ כלפיה באלימות בעת שעבדו יחד על סרט תיעודי וניהלו קשר רומנטי קצר. רנר, מצדו, לא נשאר חייב - וכבר בשבת שלח לה מכתב התראה שבו הוא מכחיש כל קשר רומנטי עם ז'ו, ואף טוען כי דווקא היא זו שחיזרה אחריו באובססיביות, שלחה לו הודעות בעלות אופי מיני ואיימה לחשוף אותו אם לא יקדם את סרטה.

במכתב ההתראה שהגיש רנר ("הנוקמים") באמצעות עורך דינו מרטי סינגר, ושנחשף באתר TMZ, טען השחקן כי הסכים להשתתף בסרטה התיעודי של ז'ו, Chronicles of Disney, אך כבר במהלך פגישתם הראשונה ביולי היא ניסתה, לדבריו, להתחיל איתו. רנר מציין כי בין השניים התרחש "מפגש קצר בהסכמה", וכשנפגשו שוב באוגוסט הוא הבהיר לה שאינו מעוניין בקשר מיני, ובלילה שהיא ישנה בביתו הוא הקצה לה את חדר האורחים.

רנר כותב עוד בפנייתו כי ז'ו לא הצליחה "להוריד ממנו את הידיים" כשלקח אותה לשדה התעופה לאחר שסיימו לעבוד יחד באוגוסט, ובהמשך הציפה אותו במאות הודעות טקסט מפורשות שבהן ביקשה להיות איתו ודרשה לקיים יחסי מין (תז*** אותי, מותק"). רנר טוען כי ז'ו משקרת גם בטענתה שלפיה דיבב סרט אנימציה שנוצר בבינה מלאכותית - טענה שהוא מכחיש בתוקף, מאחר שמעולם לא הסכים להשתתף בפרויקט כזה.

הכוכב מבהיר כי לאחר אותו מפגש אחד ויחיד בהסכמה הוא לא נתן לז'ו כל סיבה להאמין שהם יותר מעמיתים לעבודה. לטענתו, היא איימה "לפגוע בו בפומבי" אם לא יסכים לקדם את סרטה ולהציג באופן שקרי כאילו שהם זוג. השחקן מזהיר את הבמאית כי אם לא תחדל מלהפיץ "שקרים עסיסיים" ולנצל את שמו ואת דמותו, היא תעמוד בפני צעדים משפטיים ועלולה להפסיד מיליונים בתביעת נזיקין.

מכחיש הכל. רנר | צילום: Jesse Grant/Getty Images for Disney, mako

כאמור, בסוף השבוע פרסמה ז'ו ברשתות החברתיות את טענותיה, לפיהן רנר רדף אחריה באובססיביות ושלח לה תמונות אינטימיות וסרטונים פורנוגרפיים, עד שלבסוף שכנע אותה לצאת איתו. היא טוענת שהם עבדו יחד על הסרט התיעודי, אך העניינים התדרדרו במהירות, עד כדי כך שהוא איים להלשין עליה לרשות ההגירה."רנר יצר איתי קשר ישירות לראשונה ביוני, ושלח תמונות אישיות ואינטימיות שלו", היא כתבה בפוסט באינסטגרם. "כשהתלוננתי עליו באופן פרטי על התנהגותו הפסולה וביקשתי ממנו להתנהג כראוי, לכבד אותי כאישה וכבמאית, הוא איים לפנות נגדי לרשות ההגירה, מעשה שזעזע והפחיד אותי מאוד".

פרסומת

ז'ו העבירה ל"דיילי מייל" תמונה שלטענתה רנר שלח לה, והוסיפה: "לא פניתי אליו, הוא רדף אחריי. אפילו לא ידעתי את שמו, מעולם לא צפיתי בסרט שלו. הוא ניצל אותי והכחיש אותי והכחיש את עבודתנו". היא גם תיארה מקרה שבו השחקן, לכאורה, השתכר והתנהג באלימות: "הוא שתה בקבוק יין לבד, התעצבן והתחיל לצעוק בכעס במשך שעתיים. הייתי צריכה לשתף מיקום עם הצוות שלי למקרה שמשהו יקרה לי, כדי שידעו איפה אני... נאלצתי לנעול את עצמי בחדר כדי להיות בטוחה, להתפלל שהוא לא ייכנס בלילה, כי הוא היה ממש כועס".