ג'רמי רנר מסתבך: "נעלתי את עצמי בחדר והתפללתי שלא ייכנס"

הבמאית יי ז'ו, ששיתפה פעולה עם הכוכב בשני סרטים ויצאה איתו לתקופה קצרה, סיפרה על מקרים שבהם השתכר והתנהג באלימות, ועל כך ששלח לה תמונות אינטימיות ושיגר לעברה איומים

כוכב הקולנוע האמריקאי ג'רמי רנר ("הנוקמים", "מטען הכאב") מסתבך: הבמאית הסינית יי ז'ו, שעבדה איתו בשני פרויקטים קולנועיים שבהם כיכב וקיימה איתו קשר רומנטי קצר, מאשימה אותו בשליחת תמונות אינטימיות בהודעות, ובהתפרצויות אלימות שגרמו לה להרגיש פחד על חייה.

בפוסט באינסטגרם כתבה ז'ו לעוקביה: "מר רנר יצר איתי קשר ישירות לראשונה ביוני, ושלח תמונות אישיות ואינטימיות שלו, התנהגות שלפי דיווחים פומביים, הוא כבר הפגין בעבר. כשהתלוננתי עליו באופן פרטי על התנהגותו הפסולה בעבר וביקשתי ממנו להתנהג כראוי, לכבד אותי כאישה וכבמאית, הוא איים לפנות נגדי לרשות ההגירה, מעשה שזעזע והפחיד אותי מאוד".

ז'ו העבירה ל"דיילי מייל" תמונה שלטענתה רנר שלח לה, והוסיפה: "לא פניתי אליו; הוא רדף אחריי. אפילו לא ידעתי את שמו, מעולם לא צפיתי בסרט שלו. הוא ניצל אותי והכחיש אותי והכחיש את עבודתנו".