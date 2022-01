מיס ארצות הברית, צ'סלי קריסט (30), שמה קץ לחייה בסוף השבוע האחרון במנהטן. על פי המשטרה היא קפצה מבניין דירות ומותה נקבע בזירה בבוקר יום ראשון.

קריסט, עורכת דין צעירה, זכתה ב-2019 בתואר מיס קרולינה - ולאחר מכן בתחרות מיס ארצות הברית. לאחר זכייתה החלה לעבוד כמנחה בערוץ הבידור האמריקאי אקסטרה, לצד פעילותה כעורכת דין למען אסירים שטענו כי מערכת המשפט גזרה עליהם עונשים חמורים שלא בצדק.

"הלב שלנו נשבר. צ'סלי לא הייתה רק חלק חיוני מהתוכניות שלנו, היא הייתה חלק אהוב ממשפחת 'אקסטרה'", נכתב בטוויטר מטעם ערוץ הבידור. "בצער וביגון אנחנו רוצים להודיע על פטירתה של אהובתנו צ'סלי", כתבו בני המשפחה בהודעה לעיתונות, "האור והכוח שהיא הפיצה השפיע על אנשים ברחבי העולם כולו. היא הייתה אכפתית, אוהבת ותמיד שירתה אחרים, בין אם באמצעות עבודתה כעורכת דין הנלחמת למען צדק חברתי, כמיס ארה"ב וכמארחת באקסטרה. אבל הכי חשוב הוא שהיא הייתה בת, אחות, חברה, מנטורית וקולגה - ואנחנו יודעים שההשפעה שלה תישאר איתנו".

