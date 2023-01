כשבועיים לאחר מותה של הנערה האיראנית ניקה שאקראמי, טוענת אימה כי מותה נגרם ממכות שקיבלה במהלך דיכוי אחת מההפגנות שנערכו באיראן במסגרת מחאת החיג'אב. האם, נסרין שאקראמי, סותרת בכך את טענות המשטר לפיהן ניקה נפלה אל מותה מבניין גבוה. בנוסף לכך, האם טענה כי הרשויות שמרו על מותה של הנערה בסוד במשך תשעה ימים, ולאחר מכן אף חטפו את גופתה מחדר המתים כדי לקבור אותה באזור מרוחק.

ניקה שאקראמי הפכה לסמל האחרון של גל המחאה באיראן, שהחל בעקבות מותה של מהסא אמיני בת ה-22 במהלך מעצר של משטרת הצניעות. ארגוני זכויות אדם מעריכים כי עשרות מפגינים נהרגו במהלך שלושת השבועות האחרונים. במסגרת מיצג מחאה בבירה טהראן, נצבעו כמה מזרקות ציבוריות מוכרות באדום ונכתב עליהן: "טהרן טבעה בדם".

בהודעה מוקלטת שפרסמה האם בתחנת רדיו אירופית במימון אמריקני, הכחישה שאקראמי כי בתה נהרגה בתאונה. לדבריה, דוחות זיהוי פלילי הראו שניקה מתה ממכות חוזרות ונשנות בראשה. "גופה היה שלם, אך חלק משיניה, עצמות פניה וחלק מחלק האחורי של גולגולתה נשברו", ציינה האם. "הנזק היה בעיקר בראש. הגוף שלה היה שלם, הידיים והרגליים".

Iranian protest art: Fountains in Tehran are transformed into pools of blood. pic.twitter.com/2qcctLDNCu