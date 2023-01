כשבועיים לאחר מעצרו המתוקשר של אנדרו טייט, שמועות על כך שהוא הובהל לבית החולים מתוך תא המעצר הרומני צצות ברחבי הרשת. על פי דיווחים התגלה לטייט נודול ריאתי – גידול שפיר ולא מסוכן בדרך כלל, שלעתים עלול להיות סרטני, והוא ביקש לראות רופא באופן דחוף כדי לעבור ביופסיה. במקביל, בעוד שטייט מחכה למשפט שיתנהל נגדו בקרוב, צצים ועולים עוד סיפורים מהמערך שניהל עם אחיו ועם גורמים נוספים. טייט, כאמור, עצור בחשד לסחר בבני אדם, עבירות מין ומעורבות בפשע מאורגן.

The Matrix has attacked me.



But they misunderstand, you cannot kill an idea.



Hard to Kill.https://t.co/eBRKw7mabU pic.twitter.com/NmO1VbjqCo