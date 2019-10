View this post on Instagram

כמו בכל שנה אני גאה לצעוד בצעדת השרמוטות, גאה להעביר מסר חד וברור, לכל אישה יש את הזכות המלאה לעשות בגוף שלה כרצונה וזאת זכות שניתנת לה בלבד. כל אדם אחראי לגופו בלבד. שום אדם אינו רשאי לגעת בגוף שלי ללא הסכמתי, גם אם לבשתי מחשוף, גם אם המכנס שלי באורך של תחתון, זכותי לעשות בגופי כרצוני. אין בגד שמזמן אונס כמו שאין בגד שמגן מאונס, אין רחוב שבטוח מאנסים ורחוב שמזמן הטרדה, בנות נאנסות בסמטה חשוכה ובסמטה מוארת, בשורט וגופיה ובמדי צבא. בחורות נאנסות בכל הגילאים, בכל המגזרים, בכל המקומות וזה לא קשור למה הן לובשות. יש לי רק בקשה אחת אליכם, את הזמן שאתם משקיעים בלחנך בנות איך להתלבש, תשקיעו בללמד את הסביבה שלכם איך להתנהג. תנו כבוד מלא לכל אישה באשר היא, לכל אדם באשר הוא, שמרו על אחרים מפני עצמכם לפני שאתם שומרים עליהם מפני עצמם.