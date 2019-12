סערה בהודו: אמזון מוכרת גלולות שמדמות דם בתולין לליל החתונה

"דף מזוייף ללילה הראשון". מתוך עמוד המוצר שהוסר | צילום: Amazon ענקית המסחר המקוון אמזון מצאה את עצמה במרכזה של סערה ציבורית דווקא בהודו, לאחר שמוצר שנמכר באמזון הודו עלה לכותרות במדינה: גלולות מיוחדות שנועדו לסייע לנשים לזייף את הבתולין שלהן. בגלולות, שנקראות i-virgin, יש למעשה אבקה דמויית דם, ועל המשתמשת להכניס אותן לאיבר המין שלה מספר שעות לפני קיום יחסי מין. בזמן קיום יחסי המין הגלולה אמורה להתמוסס ולייצר נוזל שנראה כמו דם אנושי – שמטרתו לשכנע את הגבר שקיים עם האישה יחסים שזו הייתה הפעם הראשונה שלה. לדברי היצרן, אבקת הדם לא נספגת בתוך הגוף ולכן היא לא מהווה סכנה בריאותית למשתמשת. Wow. Didn't believe the RT, so had to check. This really exists. I can only say wow. Bloody WTF wow. pic.twitter.com/ce6oI7ODc1 — Anamika- Don't @ me- See pinned tweet. (@NameFieldmt) November 12, 2019 גלולה ובה אבקת דם מזוייף | צילום: Amazon הסערה פרצה לאחר שמשתמשת הודית צייצה תמונה של המוצר בטוויטר וגולשים רבים התחילו לשתף אותה. "וואו, לא האמנתי למה שראיתי בציוצים אז הייתי צריכה לבדוק את זה בעצמי. זה קיים באמת - וכל מה שאני יכולה לומר זה וואו, ומה לעזאזל", כתבה אחת מהן. הביקורת שנמתחה על אמזון גרסה כי היא תומכת במוצר שמנציח תפיסה הודית שוביניסטית מסורתית לפיה סטטוס הבתולים של אישה קובע את ערכה. במחוזות מסויימים בהודו נשים עדיין נאלצות לעבור "בדיקות בתולין" במהלכן קרובי המשפחה של החתן בוחנים את המצעים של הזוג הטרי לאחר ליל הכלולות. אם הכלה "נכשלת" בבדיקה, על משפחתה לשלם פיצויים למשפחת החתן, ובמקרי קיצון אף ייגזרו עליה צעדי ענישה כמו למשל צעידה על גחלים לוהטות. בעקבות הביקורת עמוד המוצר הוסר מאמזון הודו, ובהצהרת החברה נאמר כי "אמזון פועלת בהודו כשוק מסחר וירטואלי. למוכרים המוכרים את המוצרים שלהם דרך אמזון הודו יש אחריות בלעדית לכל מאפייני המוצר". עם זאת יש לציין כי במדינות אחרות כמו ארה"ב ואירופה ניתן עדיין לרכוש באמזון "גלולות בתולין" מסוגים שונים, ובנוסף גם קרומי בתולין מלאכותיים שניתן להחדיר לאיבר המין, הכוללים דם של פרה. לייק א וירג'ין: איך משחזרים קרום בתולין? {title}





