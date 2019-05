מהבריכה לממ"ד: "האזעקה הרסה את מסיבת הרווקות שלי"

ספיר מסיקה, שעתידה להתחתן בחודש הבא, חגגה אתמול את מסיבת הרווקות שלה לצד חברותיה הטובות בתלמי אליהו שבחבל אשכול. באמצע המסיבה, בזמן שהן מבלות בבריכה, נשמעה אזעקת צבע אדום וספיר וחברותיה נמלטו למרחב המוגן. הסרטון שתיעד את הריצה שלהן לממ"ד הפך לויראלי. "היינו בבריכה, בכיף שלנו, ופתאום אזעקת צבע אדום בוקעת מתוך המוסיקה", סיפרה מסיקה ב"חדשות הבוקר", "הספקנו טיפה ליהנות, ניסינו לא לתת לזה לעצור אותנו, אבל זה די הרס. אני לא יודעת איך משהו כזה יכול לא להרוס". את גרה באשדוד, אבל ירדתן קצת יותר דרומה כדי לחגוג את מסיבת הרווקות בוילה.

"כן, ירדנו לאחוזה בתלמי אליהו, ממש באיזור העוטף. הרגיש לי שהייתה רגיעה אז פחות דאגתי מזה, ופתאום זה בא ככה שוב. זה לא חדש אבל זה עדיין תמיד מפתיע. במהלך היום השתדלנו לא להתרחק יותר מדי מהכניסה לדירה ולא הפעלנו מוסיקה". View this post on Instagram My #bacheloretteparty A post shared by Sapir Mesika (@sapirmesika1) on May 3, 2019 at 7:39am PDT ובאותו הזמן החתן לעתיד יושב בבית באשדוד ודואג מאוד.

"כן, בטח. יצאנו הרבה יותר מוקדם ממה שתיכננו לצאת כי אמרו לנו שהמצב הולך להחריף ולא כדאי שנישאר שם יותר מדי. ממש ניסינו לתכנן את הדרך, איך כדאי לעשות את זה, מאיפה לעשות את זה. הוא דאג מהבית, היה איתי תמיד במפות, מסתכל בשידור חי איפה אני ומה קורה איתי. הוא כיוון אותי לאן כדאי לנסוע לפי האזעקות שהיו באותם רגעים". איפה מתוכננת החתונה?

"החתונה בחצר נצר בדיוק בעוד חודש וזה ממש מלחיץ, אני ממש מקווה שהמצב יירגע ולא נצטרך להתחתן ברגעים כאלה. זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי". ספרי קצת על עצמך. חוץ מזה שאת מתחתנת, את גם זמרת.

"נכון, כן, אני גם שרה. זו לא הפעם הראשונה שזה הרס לי משהו משמח, בעבר היו כמה פעמים שהוצאתי סינגלים שהיו אמורים להיות מאוד משמחים וזה יצא שכמה ימים אחרי זה התחיל עוד פעם איזה מבצע". זו ממש השגרה שלכם בדרום.

"כן, לגמרי. אנחנו חושבים שאנחנו בשגרה וחושבים שאנחנו ממשיכים הלאה ואף פעם לא נותנים לזה לעצור אותנו או לפגוע בנו". את מאמינה שיהיה יותר טוב או שוויתרת על האשליה הזאת ואת מבינה שחיים מסבב לסבב?

אני מקווה שהתקווה לא אבדה ולא תלך לעולם לאיבוד. אין משהו שאפשר לבוא ולהצביע עליו שזה הולך להיפסק, אין לנו באמת תשובות לזה, הלוואי והיה. אני מאחלת לכולם להיות חזקים".





