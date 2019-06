שווייץ: הפגנת ענק ושביתת נשים כנגד פערי השכר וחוסר השוויון

שווייץ, אחת המדינות העשירות בעולם, ממשיכה לטפל בחצי מהאוכלוסייה שלה באופן לא שווה, ולחצי הזה נמאס. מאות אלפי נשים פקדו את רחובות ציריך והלבישו אותה בסגול, כל זאת במפגן כוח ענק למען שכר גבוהה יותר, שיוויון וכבוד. נשים רבות הפיסקו את מלאכתן ולא הגיעו לעבודתן באותו הבוקר. הצעדה הייתה בסדר גודל של כ-4 שעות, והאירוע כולו השבית את כל מרכז ציריך לשעות ארוכות. אל המחאה בציריך כנגד "תרבות הסקסיזם בחיי היומיום", היגעו על פי הדיווחים כ-160,000 נשים מכל רחבי אירופה. "הגל הסגול" התהדר במצעדי עגלות, הפסקות צהריים ארוכות מהרגיל, פיקניקי ענק ועצרות במרכז העיר. "בשנת 2019, אנחנו עדיין מחפשות שוויון", אמרה ל"גרדיאן" קלרה אלמיידה לוזאר, המשתייכת לארגון "Grève des Femmes" ו-"Frauenstreik" במכון השוויצרי הפדרלי לטכנולוגיה בלוזאן. "אנחנו מבינות שעלינו להיות הרבה יותר מזה - תרבות הסקסיזם היא חלק מחיי היום-יום בשווייץ, זה בלתי נראה, וכל כך התרגלנו להסתדר שאנחנו בקושי מבחינות בכך שהיא קיימת". View this post on Instagram A post shared by Raynald Cottier (@bad_oo_hunter) on Jun 14, 2019 at 10:07am PDT

שווייץ נמצאת בעיכוב אחרי רבות משכנותיה האירופיות בנושא שוויון בין המינים. נשות שווייץ קיבלו את זכות ההצבעה בבחירות הפדרליות רק בשנת 1971, עשרות שנים אחרי רוב העולם המערבי, ועד 1985 נזקקו לאישור בעליהן כדי לצאת לעבוד ולפתוח חשבון בנק. חופשת הלידה הוכנסה רק בשנת 2005, ובעוד שנשים מרוויחות בממוצע כמעט 19% פחות מגברים, ובמידה והן בעלות אותן הכישורים והמשכל, אז "רק" 8% פחות. והנתון אולי הכואב ביותר הוא כי על פי נתוני סקר שנערך לאחרונה, 59% מנשות שווייץ העידו כי חוו הטרדה מינית. יחד עם הזעקה על הסקסיזם ואי-השוויון במקום העבודה, דרשו מפגינות רבות שכר גבוה יותר גם עבור עבודות ניקיון, הוראה, טיפול ועבודות נוספות, שבהן מועסקות נשים לרוב. הפגנה בסדר גודל הזה, הגיעה אחרי כמעט 30 שנה מקודמתה. שביתת הנשים הלאומית הראשונה, בשנת 1991, היתה הפעולה החברתית הגדולה ביותר בהיסטוריה של שווייץ, כאשר יותר מ-500,000 נשים יצאו ממקום עבודתן למחות כנגד האפליה, כעשור לאחר שחוקק חוק השוויון מיני. נשים רבות מרגישות התקדמות אמיתית מינורית מאז. "אני חושבת שהרבה מאיתנו חשבו שהשינוי יתרחש באופן אוטומטי אחרי 1991", אמרה מארי-לור פאבר. "אבל זה לא קרה. זה עמוק יותר. אנחנו נצטרך להילחם על מה שמגיע לנו". אירועים שונים בלטו בלילה, כשנשים בלוזאן צלצלו בפעמוני הקתדרלה שהוארו בסגול, הדליקו "מדורת שמחה" שעליה זרקו עניבות וחזיות, והתכנסו ביום שישי לארוחת בוקר חגיגית. View this post on Instagram A post shared by Anna Pigalle (@annapigalle) on Jun 14, 2019 at 11:41pm PDT בציריך הרימו הצועדות דגדגן ורוד ענקי מעל לפני העיר, ובבזל סימנו את הסמל הפמיניסטי של האגרוף הקמוץ על המשרדים הראשיים של חברת התרופות "Roche". בברן, הפרלמנט ציין את תמיכתו בהפגנה בהפסקה של כ-15 דקות מעיסוקיו. עבור נשים רבות, השכר הלא הוגן היה הדאגה המרכזית, "שוויון השכר לא הושג וזו סיבה טובה לשביתה", אמרה רות דרייפוס, שהפכה לנשיאה הראשונה של שוויץ בשנת 1998. אך זה לא נעצר שם, תנועת "MeToo#" העולמית עודדה לתקוף תרבות רחבה יותר של אפליה וזלזול כלפי נשים. "כדי להצליח, כל התנועה זקוקה לאנרגיה רגשית", אמרה ההיסטוריונית אליזבת ג'וריס בתקשורת המקומית. "האנרגיה הזאת נצברה עד כה, ועכשיו ישנו דור ענקי של נשים צעירות בשנות ה-20 וה-30 לחייהן, שמעדיפות את הפמיניזם". מארגנות ההפגנה קראו לנשים לעזוב את עבודות הבית ולהחרים חנויות ומסעדות במשך היום, כדי לסייע בהגדלת המודעות לתרומה החברתית והכלכלית החיונית של הנשים במשק. View this post on Instagram A post shared by Asciany_AP✨MexicanaSuiza (@asciany_ap) on Jun 14, 2019 at 6:24pm PDT חלק מן המעסיקים הצהירו שלא יענישו נשים שהחליטו לא להגיע לעבודה כדי להצטרף למחאה, ואחרים תמכו בהן באופן פעיל - כולל העיתון "לה טמפס", שהשאיר רווחים ריקים במקומות שבהם הופיעו מאמרים שנכתבו ונערכו על ידי עיתונאיות. לעומת זאת, רבים אחרים התנגדו. חלקם טענו כי על הנשים לדווח יום חופשה מהעבודה בעקבות ההפגנה, וארגון המעסיקים הראשי של שווייץ אף טען כי מתנגד לתנועה, ולפי סקרי דעת הקהל האחרונים, דעתם מגובה ביותר מ-63% מהאוכלוסייה. {title}





