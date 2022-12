סרטון שעלה לאחד מאתרי הפורנו בימים האחרונים נושא את הכותרת הקשה "חיילים רוסים אונסים כלבה אוקראינית". מקרה קיצוני וחריג? כשבאתר 'פורנהאב' מכריזים על המילה "אוקראיניות" כמילת החיפוש המובילה השבוע באתר, נראה שמדובר במגמה מטרידה מאוד.

"מאז 2015 חלה עלייה דרמטית בחיפושים אחר 'פורנו פליטות', הקשורים למשברים ההומניטריים המתמשכים במזרח התיכון", כתב טום פאר, פעיל זכויות אדם ומומחה בשינויי חקיקה, במאמר שעלה באתר thecritic, "העובדה שהסרטונים האלה קיימים שנים רבות ושחלקם צוברים מאות אלפי צפיות מלמדת שהסוג הזה של תוכן לא רק מנורמל, אלא צובר עוד ועוד פופולריות".

The absolute depths of human suffering and misery is just another "category" for the porn industry. It takes every aspect of our humanity, turns it into the most depraved and dehumanised product imaginable, and then sells it back to us. It is a truly horrific industry. pic.twitter.com/6QaOwncq2z