מגזין המוסיקה והתרבות האמריקאי, הרולינג סטון, הציף השבוע מחדש את הראיון הסנסציוני שהעניקה פריס ג'קסון למגזין ב-2017, בעקבות פרסום החדש "לעזוב את ארץ לעולם לא", על הנעשה באחוזה של אביה, הוקרן בפסטיבל הסרטים סאנדנס ביוטה ובו עדויות חדשות על .... התעללויות מיניות, לכאורה, של ג'קסון האב בשני גברים במהלך ילדותם. הסרט גונה על ידי משפחתו של ג'קסון, אשר כיתה אותו "לינץ 'ציבורי". פריס, אחת משלושת ילדיו של מייקל ג'קסון, בת ה-20, דיברה באומץ לב ופתיחות מפתיעה על ניסיון ההתאבדות שעברה בגיל 15, על ההתעללות המינית ממנה סבלה מידי אדם זר ועל השיקום הקשה והארוך שהייתה צריכה לעבור אחרי שסבלה "התמוטטות מוחלטת" על רקע ההאשמות הקשות שהושמעו נגד אביה. "ניסיתי להתאבד על רקע של שינאה עצמית, הערכה עצמית נמוכה, המחשבה שאני לא יכולה לעשות שום דבר כמו שצריך ולא ראויה לחיות יותר" סיפרה. בהמשך הראיון סיפרה בפתחון לב כיצד הותקפה מינית על ידי זר כשהיתה בת 14 בלבד. "אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל זה היה אירוע מאוד קשה וטראומטי. באותו זמן לא סיפרתי על זה לאף אחד ולקח לי שנים לדבר על זה". View this post on Instagram A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Dec 12, 2018 at 2:24am PST בנוסף, סיפרה ג'קסון בראיון על המאבק הקשה שלה עם חרדה ודיכאון והודתה כי היא עדיין נאבקת להתמודד עם מותו הפתאומי של אביה בגיל 50 בשנת 2009. "תמיד אומרים, ש'הזמן מרפא הכל'. אבל זה לא באמת עובד ככה. פשוט מתרגלים לדברים. אני חיה את החיים עם המחשבה וההבנה ש'בסדר, איבדתי את הדבר היחיד שהיה לי אי פעם' ומשם אני נאחזת בהבנה שכל דבר רע שקורה לא יכול להיות גרוע כמו מה שכבר קרה קודם לכן, זה מאפשר לי להתמודד עם זה". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן