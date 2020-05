טיוח של תקיפות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה היא אחת הבעיות הרציניות איתן מתמודדות סטודנטיות שפעמים רבות מותקפות על ידי סטודנטים אחרים ולא רק שלא מקבלות גיבוי מהאוניברסיטאות, אלא מוצאות את עצמן מותקפות, מואשמות ואפילו נושרות מהלימודים. אבל נדמה שהחוצפה של האוניברסיטה היוקרתית הרווארד חצתה את גל הגבולות.

קלי יאנג, סופרת אמריקאית זוכת פרסים, בעלת תואר במשפטים מהאוניברסיטה היוקרתית, סיפרה לאחרונה שלמרות שלימודיה באוניברסיטה הסתיימו באקורד צורם, לאחר שהאוניברסיטה לא רק שלא טיפלה בתקיפה מינית שעברה, אלא איימה בשלילית התואר שלה בגלל שהתלוננה, פנו אליה לאחרונה מהאוניברסיטה בבקשה לתרום לקראת קיום פגישת המחזור ה-15 שלה - בה יהיה נוכח גם האיש שתקף אותה.

"זו תקופה בחיים שלי שלא רציתי לגעה בה בגלל שרק לחשוב עליה ממלא אותיה בבושה" סיפרה השבוע בחשבון הטוויטר שלה. לא בושה על העובדה שהותקפתי, אלא על העובדה שהפקולטה למשפטים בהרווארד הצביעה האם לקחת לי את התואר בגלל שדיברתי על התקיפה שלי".

"הייתי רק בת 18 כשזה קרה. צעירה אסייטית מרקע של עוני. אחרי שקפצתי כמה כיתות בבית הספר סיימתי בגיל 13 תואר ראשון מאוניברסיטת קולומבייה והמשכתי, כנגד כל הסיכויים, ללימודי משפטים בהרווארד. הדבר האחרון שחשבתי שיקרה לי שם זו תקיפה מינית" היא ממשיכה.

I was only 18 when it happened, having skipped several grades, gone to college at 13, a first generation immigrant, a young woman of color who had overcome poverty & beaten the impossible odds to get in. The last thing I expected to happen to me at Harvard Law was sexual assault. pic.twitter.com/Cs8RPNnEKW — Kelly Yang (@kellyyanghk) May 14, 2020

"אני זוכרת שאחרי התקיפה הוא אמר לי 'אני כנראה צריך ללכת לכנסייה על מה שעשיתי לך עכשיו' והוסיף 'וכנראה שאת צריכה להתקלח'. התקלתי אבל גם מיליון מקלחות לא עזרו לי לא לראות אותו כמעט כל יום באירועים של בית הספר למשפטים וראיונות במשרדים של עורכי דין. כל פעם שראיתי אותו הרגשתי שאני צריכה להקיא".

יאנג החליטה לא לשתוק ולהגיש תלונה על מה שקרה לה. "כשסיפרתי על זה לבית הספר הם דרשו ממני לחתום על מסמך שאומר שאני לא אגיש תלונה במשטרה כנגד הסטודנט. חתמתי על זה מתוך מחשבה שהאוניברסיטה, שמחנכת לצדק, תעזור לי למצוא צדק".

בשימוע שנערך בבית הספר למשפטים בהרווארד נדרשה יאנג לשבת באותו חדר עם התוקף שלה ולהקשיב לו משמיץ אותה וקורא לה שקרנית במשך שעות. "עברתי חקירה נגדית טראומטית ומוחצת ובכל זאת, הצגתי את הראיות שלי כמיטב יכולתי, כולל אימיילים ורישומים רפואיים. בסופו של דבר, בית הספר למשפטים של הרווארד מצא את התוקף שלי זכאי".

While I can never get back those 3 years of law school, I hope that in telling my story, more schools will prioritize protecting the students, not the brand. I hope what happened to me serves as a cautionary tale for DeVos’s new rules on campus sexual assault. pic.twitter.com/jVzPOrLvcu — Kelly Yang (@kellyyanghk) May 14, 2020

אלא שבאוניברסיטה לא הסתפקו בזה. "מצאתי את עצמי נחקרת תחת הטענה שהגשתי 'תביעה זדונית' ובפקולטה העלו להצבעה את השאלה האם לסלק אותי מהלימודים ולשלול את התעודה שלי. הם אפילו אמרו לי שאני יכולה לגרום להכל להיעלם אם אוותר על התלונה".

בסופו של דבר הוחלט שלא להדיח את יאנג מהלימודים, היא קיבלה את התואר והחליטה שלא להמשיך לתואר שני. "הצדק היחיד שקיבלתי אחרי שהגשתי את התלונה זה שלא שללו ממני את התואר שהגיע לי. וויתרתי על תואר שני כי הבנתי שאת כל ההשכלה המשפטית שלי קיבלתי מהמקרה שלי. התחלתי לכתוב ולאחרונה מצאתי את האומץ לכתוב על מה שקרה לי בספר החדש שלי".