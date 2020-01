החנק האירוטי הגיע למיינסטרים

את הפעם הראשונה שעלמה (שם בדוי, כל השמות בכתבה הוחלפו לבקשת המרואיינות) נחנקה על ידי בן זוגה היא דווקא לא זוכרת לטובה. "אנחנו ביחד כבר קרוב לעשור, ילדים וכל הסיפור. באופן טבעי חיי המין קצת נשחקו והתחלנו לחפש את עצמנו במחוזות של קינק. אני פחות מתחברת לכאב פיזי במין, אבל קראתי בכמה אתרים בחו"ל על הפרקטיקה של חניקה ואמרתי לעצמי 'יאללה, ננסה'. בעלי התאמן כנער בג'ודו, כך שהוא מנוסה עם חניקות ויודע לזהות מצוקה". עלמה, אשת תקשורת בשנות ה-30 לחייה ואמא לשלושה ילדים צעירים, נזכרת במבוכה של ההתחלה. "זה בעיקר היה מאוד אוקוורד, צחקנו יותר מכל דבר אחר. לא היינו בטוחים מתי לשלב את זה ואיך, לשאול לפני? להוסיף משחק תפקידים מילולי? באיזו תנוחה עושים את זה? זה היה מלחיץ. מה אם הוא לא ישחרר בזמן? מה אם רק אחד מאיתנו יאהב את זה והשני לא, ויהיה קשה לחזור אחורה? מה אם ישארו לי סימנים על הצוואר, ולכי תסבירי בעבודה". לשמחתה, עלמה גילתה מהר מאוד שהפחד והחששות רק מרגשים אותה יותר. "זה הדבר הכי מחרמן שעשיתי בחיים. ההתמסרות האולטימטיבית לפרטנר, זה משחרר אנדורפינים ומייצר תחושת היי במצב שבו גם ככה הגוף דורש יותר חמצן כי את מתנשפת. זה זיקוקים של יום העצמאות בראש ובין הרגליים שלך, ואני לא מגזימה כשאני אומרת שזו האורגזמה הכי טובה שחוויתי אי פעם. הוא לא חונק אותי בכל פעם שאנחנו נכנסים למיטה - מראש אנחנו בודקים אם שנינו במצב רוח לסקס קצת יותר קשוח, ואם כן אנחנו קובעים סימן מוסכם לביטחון. ההחלטה אם לחנוק או לא נשארת בידיים שלו, כך שאני תמיד מופתעת מחדש אם וכשזה קורה". אחרי שהפכו למעט מנוסים יותר, התחילו בני הזוג לשלב גם חניקות באמצעות עזרים כמו חגורה או חבלים. "ככה אפשר לעשות את זה גם בתנוחות שהן לא רק המיסיונרית. למרות שאני עדיין הכי אוהבת את זה במיסיונרית – כשהוא מסתכל לי בעיניים תוך כדי ואני מרגישה איך התמונה שלו מיטשטשת מול העיניים שלי, עד השניה שהוא משחרר". עיבוד: סטודיו shutterstock , mako "החיים שלי בידיים שלו" האקט ששדרג את חיי האהבה של עלמה ובעלה נקרא "חנק אירוטי", חניקה המתבצעת תוך כדי פעילות מינית - ביחיד או בזוג - שבמשך שנים הייתה סוד השמור בעיקר לחברי קהילת ה-BDSM. אבל בשנים האחרונות נדמה שכולם חונקים ונחנקים בכיף: מגזיני נשים בחו"ל ממליצים על תיבול חיי המין עם חניקות, עיתונאים חוקרים את "טרנד משחקי הנשימות של המילניאלס", מגזיני בריאות מעלים מדריכים מפורטים ל"כל מה שאתם צריכים לדעת על חנק אירוטי" ואפילו המגזין האמריקאי הפופולרי "בריאות האישה" פרסם השנה כתבה תחת הכותרת "חניקות בחדר המיטות - האם זה בשבילך?". במקביל, וכאילו ללא קשר, מתפרסמים בעולם יותר ויותר מקרים של נשים שנחנקו למוות תוך כדי "משחק מין אלים בהסכמה שהשתבש". איך ומתי הפכה החניקה לחלק אינטגרלי מחיי המין של כל כך הרבה אנשים, והאם היא באמת נעשית תמיד בהסכמה וברצון הדדי? תיעודים ראשונים של חנק אירוטי הופיעו כבר במאה ה-17, לאחר שנידונים למוות נצפו חווים זקפה תוך כדי תלייה. הניסיון להבין את הקשר בין זקפה לחנק הפך לפרקטיקה שגורה אצל גברים כחלק מאוננות, כאשר ההסבר הפיזיולוגי מניח כי האטת זרימת הדם למוח מעצימה את האורגזמה. בנוסף, כאב פיזי או מצב נפשי של אי-וודאות עשויים להגביר אצל חלק מהאנשים את העוררות המינית, ואנשים שניסו מעידים כי תחושת ההתמסרות המוחלטת לבן או בת הזוג החונקים מוסיפה לחוויה נופח כמעט רוחני. "כשבן הזוג מושיט את הידיים לגרון שלי וחונק אותי זה אקט מאוד יפה עם המון עוצמה ועונג, זה שמיימי", מתארת נטעלי, מעצבת גרפית בשנות השלושים המאוחרות המתנסה כבר שנים ביחסי שליטה, "החיים שלי בידיים שלו. זה בדרך כלל קורה עם גבר שאני אוהבת או שיש לי רגשות חמים כלפיו וזה רק תורם לחיבור בינינו. גיליתי שמאוד מגביר אצלי את העונג לחרחר תוך כדי, כי לצד השני נעים לשמוע את התגובה - וזה גם עוזר לו להבין מתי אני מתקרבת לסכנה אמיתית והוא חייב להפסיק". עיבוד: סטודיו shutterstock , mako "יש לי רק חוויות חיוביות מהאקט הזה", אומרת גם מרינה, צעירה בשנות ה-20 לחייה שמתרגלת כבר שנים פרקטיקות של BDSM, "לא קרה לי שאמרתי 'לא' ולא קיבלו את זה. זה מאוד תלוי עם מי את בוחרת לעשות את הדברים האלה. חשוב לדבר ולתקשר, לקבוע גבולות מראש. חייב להיות סימן מוסכם להפסקה וחייבים לכבד אותו. באחת מהפעמים יצאתי עם מומחה בקשירות שקשר אותי למיטה בידיים וברגליים ככה שלא הייתי מסוגלת לזוז. הוא עשה לי קשר על הצוואר, שככל שניסיתי לזוז יותר הוא התהדק יותר. זה היה פנטסטי, כי הוא גם ידע בדיוק איך לשחרר". זה נשמע מלחיץ, אבל לי ראובני בר-דוד, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת ומנהלת המרפאה לטיפול מיני במרכז הרפואי מאיר, יודעת להסביר את המשיכה של זוגות לשלב פרקטיקות קיצוניות ביחסי המין. "הדברים שמדליקים אותנו לא בהכרח יהיו הדברים המהוגנים שהינו עושים בחיים המקצועיים או האישיים שלנו. לדוגמה, בחיים הרגילים לא ארשה לאף אחד לקרוא לי 'זונה', אבל אם בחדר המיטות זה מדליק אותי - אז צריך להתייחס לזה כאל בועה בזמן או במרחב שלא קשורה לשום דבר, וטוב שכך". ראובני בר-דוד מסבירה גם מדוע חנק באופן ספציפי יכול להוסיף לעונג המיני: "כדי להגיע לאורגזמה אישה צריכה לשחרר את האמיגדלה, האזור במוח שמשאיר אותנו דרוכות ואחראי על כל המנגנונים של ההישרדות. אם אישה נמצאת על סף עילפון כתוצאה מחנק, המערכות האלה משתחררות והאישה יכולה להגיע בקלות לאורגזמה, כי היא בעצם עוקפת את הפיזולוגיה ששומרת עליה. בשביל שזה יקרה צריך שיהיה אמון גדול בפרטנר, והוא חייב להיות מאוד מיומן. תחושה של ריחוף כשאת נמצאת על סף עילפון יכולה להיות נפלאה, אבל צריך ללמוד איך לעשות את הדברים האלה נכון, אחרת זה יכול להיות מאוד מסוכן". "יש עוד כמה פרקטיקות של גרימת כאב כמו נשיכות או הצלפות, אבל חניקה בניגוד אליהן היא גם מסוכנת", מוסיפה נטעלי, "אם בנשיכה במקסימום עלול לרדת קצת דם, בחניקה שלא נעשית כמו שצריך יש סכנה לדום לב". עיבוד: סטודיו shutterstock , mako מפורנו נישתי לאקט בסיסי וזה באמת יכול להיות מסוכן: ב-1997 מת סולן להקת אינקסס מייקל האצ'נס מחנק עצמי, ולמרות שסיבת המוות הרשמית שלו הוכרזה כהתאבדות, ההשערה הייתה שמת כתוצאה מאוננות בשילוב חנק אירוטי. גם על השחקן דייוויד קרדין שנמצא מת בחדר מלון בבנגקוק ב-2009, וכתב ה-BBC כריסטיאן דיגבי שמת ב-2010 בביתו שבלונדון, נאמר שמתו כתוצאה מחנק אירוטי עצמי. אבל למרות שלוש הדוגמאות הגבריות האלה, חניקה היא אחד מסוגי האלימות המגדרית המופעלת כמעט תמיד על-ידי גברים נגד נשים. גרייס מילאן, בריטית בת 22 שטיילה בניו זילנד, נחנקה למוות לפני שנה על ידי גבר שכפי הנראה הכירה באותו היום, וגופתה נמצאה במזוודה שנקברה ביער. הגבר שהרג אותה טען במשפטו שהיא מתה כתוצאה מיחסי מין אלימים בהסכמה, אבל הוא הורשע ברצח ונשלח למאסר. למרות שצילם אותה בתמונות אינטימיות, חנק אותה באלימות, קבר את גופתה ושיקר למשטרה, התמקד המשפט של הרוצח של מילאן דווקא בחיי האהבה ובהעדפותיה של הקורבן בחדר המיטות. פרטנרים קודמים שלה העידו שהיא התנסתה בעבר במין קשוח, ופרטי ההיסטוריה המינית שלה נחשפו במשפט ופורסמו בכל אמצעי התקשורת בעולם. נשים בכל העולם נזעקו וביקשו להעלות לסדר היום את העובדה שבמקום להתמקד באלימות של גבר כלפי אישה, עסק משפט הרצח בעיקר בחיי המין של הנרצחת. בשלוש השנים האחרונות תועדו בבריטניה כ-75 מקרי רצח של נשים, שהגברים שהרגו אותן טענו שמתו כתוצאה ממשחק מיני בהסכמה. ברובם המוחלט של המקרים, המוות נגרם כתוצאה מחנק. סיפוריהן של כל הקורבנות מפורטים באתר תחת השם "We Can’t Consent to This" ("זה לא יכול להיות בהסכמה", בתרגום חופשי) שהקימו פעילות בריטיות. "כשאקט כמו חנק, שהוא בהגדרה מסכן חיים, עובר נורמליזציה, המשמעות היא שבחורה שהפרנטר שלה חנק אותה אולי לא תדווח על כך. ואם היא תדווח – ייתכן שלא יעשו כלום עם התלונה", אמרה לגרדיאן סוזן אדוארדס, עורכת דין ומרצה למשפטים, "זה אומר שכשאישה מתה בנסיבות האלה שופטים ומושבעים עשויים לחשוב: טוב נו, ככה אנשים עושים סקס היום". עיבוד: סטודיו shutterstock , mako כמו בהרבה מקרים, האשם העיקרי הוא כנראה הפורנו - שהביא אקטים מעולמות הסקס האלים לחזית המיינסטרים. בראיון לגרדיאן אמרה במאית הפורנו אריקה לאסט כי חניקות הפכו לאקט בסיסי של סרטי פורנו: "סטירות בפנים, חניקה באמצעות הידיים או איבר המין, הקאה ויריקות בעקבות חנק, כולם הפכו להיות הלחם והחמאה של סצינת פורנו ממוצעת, ולא רק בקטגוריה של BDSM. הם מוצגים כדרך הסטנדרטית שבה אנשים שוכבים, כשלמעשה מדובר בתחום נישתי". מחקר שפורסם ב-Journal of Communication ב-2015 ואסף נתונים משבע מדינות זיהה עלייה בדפוסים תוקפניים ביחסי מין שהתקיימו לאחר תקופה של צפייה בפורנו, כשחנק בזמן יחסי מין היה אחת מההתנהגויות שנמצאו בעלייה. מחקר אחר, שהתפרסם השנה במגזין Journal of Sex & Marital Therapy תחת השם "לפחד בזמן סקס", גילה כי לפחות 13% מהנערות הפעילות מינית בין הגילאים 14-17 דיווחו שחוו חניקה בלי הסכמה. גם אם מקרי מוות כתוצאה מחנק אירוטי הם תופעת הקיצון, הסכנה העיקרית בפופולריות הגוברת שלו היא שהוא הפך להיות אקט מיני מובן מאליו שאנשים שוכחים שנדרשים לו הסכמה ספיציפית, תיאום ציפיות ומילת ביטחון. "לי אמנם יש רק חוויות טובות עם חניקות, אבל יוצא לי לשמוע מחברות דברים די מזעזעים", אומרת מרינה, "סיפורים על פרטנרים שפשוט שמים ידיים על הצוואר בלי לשאול. חברה שלי ניסתה להעיף את הידיים של בחור שעשה לה את זה, והוא לא הבין את הרמז. רק כשהיא התחילה ממש להשתולל הוא הפסיק". "מתבגרים מחקים סצינות של אלימות וקוראים לזה BDSM מתוך אי הבנה", אומרת ראובני בר-דוד, "יש המון בורות. הבנים אומרים שהם רואים את זה בפורנו, ושם הבנות נהנות מזה. צעירה סיפרה לי שפעם הייתה באמצע אקט מיני, ופתאום הגבר חנק אותה בלי התראה ובלי תיאום, וכשהיא הגיבה בזעזע הוא אמר לה 'מה, את לא אוהבת את זה'? מה שרואים בפורנו זה לא המציאות, וזה לא מתאים לכל אחד. וגם אם זה כן מתאים למישהי, זה לא אומר שהיא בהכרח רוצה את זה באותו הרגע. איפה התקשורת בין בני זוג במיטה?". עיבוד: סטודיו shutterstock , mako כל בחור בשנה האחרונה ניסה לחנוק אותי יותר ויותר נשים מוצאות את עצמן בסיטואציה שבה הפרטנרים שולחים יד לגרון שלהן בלי רשות. "סיימתי לפני שנה מערכת יחסים של חמש שנים, ומאז כל אחד ואחד מהבחורים שהייתי איתם ניסה לחנוק אותי, או הציע שננסה את זה", כתבה גולשת אנונימית בקבוצת פייסבוק סגורה העוסקת במין. אחד הגולשים שענה לה הסביר שהוא מרגיש שהוא חייב לעשות את זה, כדי שלא יחשבו שמשהו לא בסדר איתו: "בחורות בנות 20-30 חושבות שאתה נמושה אם אתה לא מושך להן בשיער ומתחיל לחנוק אותן". "המון בחורים לא יודעים שבכלל אמורים לשאול", הוסיפה גולשת אחרת. כתבת עומק שהתפרסמה במגזין האטלנטיק בשנה שעברה וחקרה את חיי המין של צעירים אמריקאים הראתה כי צעירות רבות התרגלו לעשות סקס כואב כדבר שבשגרה. בין השאר דיווחו המשתתפות בתחקיר על מקרים רבים של חדירה, חדירה אנאלית וחנק שמתרחשים בהפתעה ובלי הכנה מוקדמת. אנה, אחת המרואיינות, אמרה שהיא נחנקה כל-כך הרבה פעמים בהפתעה שהיא החלה לחשוב שמדובר בהתנהגות נורמטיבית: "הפורנו הפך אקטים שבעבר נחשבו ללא-וניליים, כמו חניקות – אקט קשוח ואפילו אלים – למשהו שנתפס כנורמלי. אני דווקא אוהבת חלק מהדברים האלה, אבל הציפייה האוטומטית שהם יקרו במהלך סקס גורמת לי להרגיש ממש לא בנוח". _OBJ "אם את בחורה רווקה שיוצאת לדייטים, כאילו מצופה שתשתפי פעולה. ואם את לא זורמת – את כבדה", אומרת דנה, רווקה בשנות ה-20 המאוחרות שפגשה בחניקות לא רצויות יותר מפעת אחת, "קרה לי לא מזמן שיצאתי לדייט דרך טינדר עם בחור, חזרנו אליו הביתה, היה סקס בינוני אבל פתאום הוא שם לי ידיים על הצוואר. הייתי בהלם וגם לא הצלחתי להתנגד כי הוא חנק אותי ממש חזק. למזלי הוא גמר ממש מהר ושחרר. את לא יכולה להתלונן על דבר כזה, מי יתייחס אלייך ברצינות?". "צריך לדעת איך להכאיב באופן שמסב עונג ולהשתמש במילת קוד לסיום הסשן", מוסיפה גם ראובני בר-דוד, "מי שמגיע מ-BDSM יודע שלסשן יש התחלה, אמצע וסוף. זה מאוד מובנה, יש חדר משחקים שאתה נכנס אליו ויוצא ממנו. יש חוקים אחרים". מה היית אומרת למי שרוצות להתחיל להתנסות בפרקטיקה עם בן או בת הזוג הקבועים והבטוחים שלהם?

"אני לא הייתי מתחילה מחנק אלא מאימוץ של דברים הרבה יותר רכים שמתרגלים אמון, כי אני רוצה שגבר יעשה את זה כדי לגרות את בת הזוג שלו ולא כדי להוציא עליה אגרסיות. אנשים לא מבינים הרבה פעמים שלא גורמים כאב כדי להכאיב, אלא כדי לעורר. הכאב אמור להיות יותר מהנה עבור מי שמקבל אותו מאשר עבור מי שנותן אותו". ראובני בר-דוד חושבת שהכי חשוב ללמוד את הנושא ברצינות לפני שמנסים בבית. "כשמדובר בפרקטיקה מסכנת חיים עדיף להבין בדיוק מה עושים כדי לא להיפגע. יש היום מספיק איפה ללמוד, ואם מתחילים מדברים לא מזיקים אפשר לצמוח מזה לחיי מין נהדרים". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן