לא ידענו שהתעמלות קרקע יכולה להיות כל כך כיפית, אבל קייטלין אוהשי, מתעמלת ממכללת קליפורניה, הוכיחה בתחילת השבוע שאפשר לעשות ספורט ותוך כדי להיות הכי לוהטת. המתעמלת האמריקאית ביצעה תרגיל קרקע לצלילי מוזיקת אייטיז סוחפת, והלהיבה את הקהל כששילבה תנועות ריקוד סופר קוליות ומלאות אטיטיוד, מהסוג שעושה שמח ולא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. אנחנו התאהבנו, וכמונו גם מיליוני גולשים ברחבי העולם שהפכו את הסרטון במהרה לוויראלי.

התרגיל קיבל, כמובן, ציון 10 מהשופטים – אבל "ציון 10 לא מספיק במקרה הזה", כמו שכתבה המכללה שהעלתה את הסרטון לחשבון הטוויטר שלה. אנחנו יודעות להעריך ספורט טוב, אבל בין הסלטות והשפגטים היה משהו מעבר. אוהשי רקדה את התרגיל הזה בחוצפה רעננה ושובבה, והביאה אל המזרון הרגשה טובה של נשיות עוצמתית, בריאה ובעיקר מאוד מאוד מאושרת.

אוהשי מוכרת לאוהדי מקצועות ההתעמלות בארצות הברית לא מהיום. גם בשנה שעברה כיכבה כשסרטון נוסף שלה הפך לוויראלי וגרף מיליוני צפיות. בעבר היא הייתה תקווה אולימפית, אבל רצף של פציעות גרם לה לפרוש ולבסוף לשוב ככוכבת אל ליגת המכללות.

אל תנסו את זה בבית.

A �� isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. �� pic.twitter.com/pqUzl7AlUA