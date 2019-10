"לא הבנתי את הערך שלי". ג'נבייב מאייר כילדה | צילום: AHA Foundation ג'נבייב מאייר גדלה בחווה מבודדת באוהיו עם אמה ואביה החורג, שהיה נוהג להכות ולהשפיל אותה. אמה התנגדה שתתרועע עם ילדים אחרים, ובכיתה ו' הפסיקה לשלוח אותה לבית הספר. כשמאייר הייתה בת 14 נפרדו אמה ואביה החורג, ומאייר עברה לגור עם האם בפארק קראוונים בקליפורניה.



בפארק התיידדה מאייר הבודדה עם השכן החדש שלהן: ג'ון מאלוי, גבר בשנות ה-40 לחייו, גרוש עם שני ילדים. בתחילה הם היו מבלים בגינה בין הקראוונים, אבל בהדרגה הוא התחיל להזמין אותה להתארח בקראוון שלו. מאייר אומרת כי רק בדיעבד הבינה כי מאלוי ניסה "לטפח אותה", והוא החל לנשק אותה במפגשים ביניהם. אמה של מאייר חשדה בקשר בין השניים, ולמרות שמאייר הבהירה לה כי לא היה ביניהם קשר מיני מעבר לנשיקות, האם החלה לחשוש שהיא תכנס להריון והחליטה שנישואין הם האופציה הטובה ביותר עבור בתה. "בשבילי השאלה הייתה בעצם באיזו אופציה ממש גרועה אני רוצה לבחור?", סיפרה מאייר ל-NBC. "האם אני רוצה להישאר כאן עם אמא שלי והשטויות שלה, כשאלוהים יודע מה יהיה הדבר הבא? או שאני רוצה להתחתן עם הגבר הזה, שלפחות לא היכה אותי? בכלל לא הבנתי את הערך שלי". "לא יכולתי להתאפר מרוב בכי". מאייר לאחר החתונה | צילום: AHA Foundation



אמה של מאייר ניסתה לארגן את הנישואים במספר מדינות ובכל פעם סורבה, עד שבדקה את מיסיסיפי – היכן שילדות מגיל 15 יכולות להינשא אם יש להן אישור מאחד מהוריהן ( אמה של מאייר ניסתה לארגן את הנישואים במספר מדינות ובכל פעם סורבה, עד שבדקה את מיסיסיפי – היכן שילדות מגיל 15 יכולות להינשא אם יש להן אישור מאחד מהוריהן ( בדומה למדינות אחרות בארה"ב) . מאייר מספרת שמאלוי קנה להם טבעות מוולמארט והשניים החלו את הנסיעה הארוכה למיסיסיפי. במשך מרבית הנסיעה מאייר בכתה וניסתה לשכנע את מאלוי לוותר על התכנית, אך הוא סירב לתחנוניה ובאחת העצירות אף הכריח אותה לשכב איתו. "ג'ון אמר לי שאמא שלי לא רוצה אותי והעבירה אותי אליו, וניסה לשכנע אותי שהוא בעצם מציל אותי מגורל אכזר. בבוקר החתונה לבשתי שמלה מנוקדת ישנה. ניסיתי להתאפר אבל לא יכולתי להפסיק לבכות אז בסוף הלכתי בלי איפור. הגענו לבית המשפט והתחתנו בלי שום בעיה. אני רק זוכרת שהרגשתי אדישה וחסרת תקווה". למרות שהשופט שערך את הטקס קיבל את המסמכים הנדרשים שהעבירה אמה של מאייר, הוא צלצל אליה כדי לוודא שהנישואים האלה רצויים עבור בתה. האמא אישרה, ומאייר ומאלוי חזרו לקליפורניה כזוג נשוי. החיים המשותפים בפארק הקראוונים היו רעים. מאלוי היה אלכוהוליסט ולא החזיק בעבודה קבועה. מאייר, ללא השכלה, הצליחה למצוא רק עבודות מזדמנות, והשניים סבלו מעוני. בשלב מסוים עזבה מאייר, שלפי החוק לא הייתה יכולה להתגרש עד גיל 18, את הבית ועברה לגור עם אמה ובהמשך עם בן זוג אחר. היא ומאלוי ניתקו קשר. ואולם בגיל 19 שוב אתרע מזלה של מאייר והיא נאנסה על-ידי גבר זר ברחוב ונכנסה להריון. כיוון שהיא הייתה מובטלת ולא קיבלה סיוע משירותי הרווחה, החליטה לחזור למאלוי. "חשבתי לעצמי, איך אוכל להגן על הבת שלי? כל הקלפים היו נגדי. זה היה פשוט עניין של הישרדות,של מה אני יכולה לעשות כדי לא לטבוע".



שלוש שנים לאחר שחזרו לגור ביחד הגיש מאלוי בקשה לגירושים, ותלה את הסיבה בכך שמאייר "לא יציבה". "נישאתי לג'נבייב בעקבות התעקשות ולחץ מצד הוריה", כתב מאלוי בבקשת הגירושים שלו. "נשארתי אתה למרות שבגדה בי בגלל שראיתי אותה בשלב הזה גם כאשתי וגם כבתי, כיוון שהיה בינינו הבדל של 28 שנה". כחלק מתהליך הגירושים ניהלו היא ומאלוי מאבק משמורת על אשלי, בתה של מאייר, ולמאלוי הוקצו זכויות ביקור למרות שלא הייתה בתו הביולוגית. "הרגשתי שזו הייתה פשוט עוד דרך שלו להמשיך לשלוט בי", אומרת מאייר. הפתרון שלה היה להתרחק פיזית והיא ואשלי עברו להתגורר באינדיאנה, שם הן חיות עד היום. מאייר בטקס סיום לימודי התואר השני | צילום: פייסבוק

מאייר הצליחה להפוך את חייה ולאחר שעבדה במשך שנים כמנהלת חשבונות סיימה תואר ראשון בעבודה סוציאלית ושני במנהל עסקים, ופתחה עסק עצמאי לייעוץ לעסקים. כיום היא נשואה בפעם השלישית באושר, ואם לארבעה ילדים. "בעלי האמין בי כשאני לא האמנתי בעצמי. יצרתי את המשפחה שמעולם לא הייתה לי", היא אומרת. לפני כשנה היא הקימה עמותה שמטרתה להילחם בנישואי ילדות ולהעצים נשים שעזבו נישואים כאלה. "אני מבינה שזכותם של הורים לבחור כיצד לגדל את ילדיהם, אבל צריכים להיות חוקים למקרים בהם הורים משתמשים בחוק כדי להתעלל בילדיהם. בסופו של דבר נישואי ילדות זה פשוט זה - התעללות בילדים בחסות החוק", היא מסכמת. צפו בראיון עם ג'נבייב מאייר בתכניתה של ג'יידה פינקט סמית': Children Forced Into Marriage: A National Disgrace I was shocked when I first learned about children being forced into marriage right here in the U.S. This week on Red Table Talk, two courageous women share their stories and how they were able to find healing and strength. #redtabletalk Posted by Jada Pinkett Smith on Monday, July 1, 2019 {title}





