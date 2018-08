אף פעם לא רציתי.. תמיד חששתי.. אפילו קצת התביישתי.. אבל בגיל 60 כבר אפשר להעיז ב ג ד ו ל!!! ���� היום בשער של סיגנון .. צילום וסטיילינג - @avivavramov@ maoromazgin שיער - @shay_shaz איפור- @veredspivak הפקה- @moshe_avr עורכת- @yaelregevgift

A post shared by Lea Schenirer (@leaschenirer) on Aug 8, 2018 at 12:47am PDT