ביום שישי האחרון ציינו ברחבי העולם את "יום הבקיני הבינלאומי". בתזמון מושלם - בשעות הבוקר נערך בחוף הים באשדוד מפגש של "השמנמנות של זוריק" - קבוצת פייסבוק שעוסקת בדימוי גוף חיובי, בעיקר עבור נשים במידות גדולות. זה לא היה מתוכנן, אבל בזכות העובדה שאחת מחברות הקבוצה היא גם צלמת, הפך המפגש באופן ספונטני לסשן צילומים מקסים, משמח ומעצים שחברות הקבוצה והמשתתפות הסכימו לחלוק איתנו. "זה היה כמו צילומים לספורט אילוסטרייטד" מספרת אחת מהמשתתפות, צילה מיכאלי (35) מאשדוד, מעצבת בגדים למידות גדולות, "אנחנו קבוצה של בנות שחברות בפייסבוק. יש בקבוצה 17,000 נשים וזוהר אמרה בואו נצא מהקובייה וניפגש במציאות. עשינו כבר מפגשים כאלה בעבר שלא יצא לי ללכת אבל אמרתי לעצמי שהפעם אני חייבת לבוא והיה פשוט מדהים. חבורה של נשים שמרימות אחת לשניה". "לי אישית היה חשוב לבוא גם בגלל האג'נדה - אני מעצבת אופנה למידות גדולות ואני מאוד מאמינה שאישה צריכה להתלבש בשביל להיראות, לא בשביל להסתיר - אנחנו צריכות לעוף על עצמנו בכל מידה". קיבלתן תגובות מאנשים בחוף? "האמת שחוף היה יחסית ריק באופן מפתיע, אבל ניגשו אלינו כמה אנשים ואמרו לנו איזה יפות אתן. הכל היה ממש וואו. רוב המשתתפות לא הכירו לפני מחוץ לפייסבוק. עפנו ממש" View this post on Instagram A post shared by Zohar Vasilevitsky (@zorikitmisssunshine) on Jul 5, 2019 at 9:25am PDT "המטרה של המשפגש הייתה מפגש אנושי של נשים שמרימות אחת לשנייה ועפות על החיים, בלי להתבייש בגוף שלנו ובמשקל שלנו ופשוט לעוף על עצמינו ואחת על השניה כי אם אנחנו לא נרים אחת לשניה החברה לא תרים לנו" היא ממשיכה, "אנחנו רגילות לעשות את זה ברשת והיה חשוב להוציא את זה החוצה, שההרמות האלה יהיו גם בחיים האמיתיים. כל כך הרבה בנות במידות וסגנונות וכולן בבקיני. זה היה פאן ממש ויצא מהמם". "אני חברה בקבוצה בערך שנתיים וחצי, מה ששינה לחלוטין את הדרך שלי. מנערה חסרת בטחון, שגם אחרי שהייתה מצטלמת הייתה חותכת ועורכת את התמונה, הפכתי לאישה שגאה בגוף שלה ואוהבת כל חלק בו" מספרת שיר דרי (בת 23), "הקבוצה מלאה בנשים מהממות, מפרגנות, ויפייפיות. ומנהלות הקבוצה עובדות קשה על הטוהר שבה ושאף אחת לא תהרוס את היופי שלה בחוסר פרגון או הערות ציניות על גוף של מישהי אחרת".

"במפגש הכרתי כמה נשים שלא ראיתי לפני כן בשום מקום, וכמה שזיהיתי מפוסטים בולטים שלהן בקבוצה. נשים בגילאים שונים ומידות שונות, כל אחת באה מעולם אחר אבל לכולנו הייתה החוויה הזו מעצימה ומרגשת. בלטנו מאוד על החוף, ניגשו אלינו כמה פעמים בשאלות די מוזרות של 'איך אתן קשורות אחת לשניה?' כאילו זה נראה חריג שנהיה חברות כולנו. בעיקר נהניתי מהאנרגיות הטובות והשמחה שהפצנו שם, משהו שלא ראיתי בחיי בחבורת נשים שברובן לא מכירות אחת את השניה. זה האיר לי את הסופש באור חיובי וטוב" "את 'השמנמנות של זוריק' הקמתי ב-2015 מתוך צורך אישי שלי במרחב שבו אפשר לדבר על אופנה בלי הערות מרושעות, ביקורתיות או ממשטרות. זו קבוצת אופנה ברוח תנועת הבודי פוזיטיב והיא היחידה מסוגה בישראל" מספרת זוהר וסילויצקי, בלוגרית אופנה ומייסדת הקבוצה, "אני בלוגרית ומשפיענית רשת כבר עשור וכשהתחיל עניין הקבוצות שמתי לב מהר מאוד שאני לא מוצאת את עצמי עם כל ההערות על הגוף שלי ו״תכסי״ ״תלבשי מחטב״ ״זה חשוף מידי״ ופשוט יצרתי לעצמי ולאחרות מקום כזה שצמח למימדי שיא של 17,000 נשים". מפגש השמנמנות של זוריק | צילום: קאטי לומברוזו מפגש השמנמנות של זוריק באשדוד | צילום: קאטי לומברוזו זו הפעם הראשונה שאתן נפגשות? "מפגשים היו בעבר כבר וזה היה בהולד כי מאוד חשוב להן שאני אהיה במפגשים ולא הייתי פנויה לזה. מפגשים בים מתבקשים בקבוצה כזאת כי הן שואבות כוח אחד מהשניה וממני להתפשט בים בלי לפחד. היה מדהים, פשוט קהילה מדהימה, נשים יפות בכל המידות (יש גם רזות! הן הלכו מוקדם ) הרימו אחת לשניה, הצטלמו בכיף ונשים וגברים בחוף ניגשו אלינו ושאלו מה הקשר שלנו אחת לשניה ואמרו שאנחנו מהממות. היה מדהים... היו סביב ה30-40 נשים במהלך המפגש". כולן זרמו עם הצילומים? "תראי זה חלק מהעולם של כולנו וגם במפגשים הקודמים היו תמונות, הפעם פשוט הייתה צלמת. לא כולן זרמו, יש הרבה שלא נמצאות בתמונה. זה נותן המון כוח לבנות, בוסט לביטחון העצמי. הנה, מלא שמנות בביקיני בים והעולם לא קרס לתוך עצמו". {title}





