View this post on Instagram

אני מאושר לספר שלפני כארבע שעות זכיתי להיות בלידה של בני . אולי בפעם הראשונה בחיי אין לי מילים לתאר את מה שאני מרגיש. כרגע אני רק מצליח לחייך או לבכות. תודה לכל האנשים המדהימים שתמכו ועזרו לי להגיע לרגע הזה. ברוך הבא לעולם בני היקר והאהוב ♥️