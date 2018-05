האם הקולקציה החדשה של "רנואר" בהשראת סדרת הטלוויזיה "סיפורה של שפחה" מעודדת אלימות כלפי נשים? אם לשפוט לפי הסערה המתחוללת ברשת בימים אלה ברשת, יכול מאוד להיות שמדובר בטעות שתעלה לרשת ביוקר.

"רנואר שלום, האם מישהו או משהי אצלכם קרא או קראה את הספר או ראו את הסדרה. האם ידעתם שהכותבת בעצם לקחה דברים שקורים לנשים ברחבי העולם ובעצם יצרה יקום מקביל נוראי שהכל קורה בבת אחת במקום אחד?" כתבה אריאל פולינג'ר, שסטטוס שהעלתה הציט את הסערה, "האם ידעתם שבעצם כשאתם יוצרים בגדים עם האמרה הזאת על החולצה או יוצרים אופנה מבוסס על הסדרה , אז בעצם אתם אומרים בעקיפין 'וואלה להפוך נשים לחפץ, לאנוס אישה, לקחת מאישה את החופש שלה זה ממש קול וסבבה' נראה לי שקצת פיספסתם את מה שקורה שם בסדרה או בספר שהסדרה מבוססת עליו".

בקולקציה החדשה, שהושקה לכבוד עלייתה של העונה שהשנייה של הסדרה הדיסטופית, ניתן למצוא חולצות הנושאות את הכיתובים "blessed be the fruit" (יבורך הפרי) ו-"under his eye" (תחת עינו), משפטים שהשפכות מאולצות לומר כברכות שלום, ומסמלים את הדיכוי והשעבוד שלהן.

"מאז חולצות אושוויץ של H&M לא היה כזה מפגן של חוסר טעם" כתבה גולשת אחרת. "בחרתם לצטט דווקא את הביטויים שהם התגלמות הכפייה" הוסיפה גולשת נוספת, "למה ללכת רחוק? פשוט תרשמו על חולצות 'נשים למטבח' או 'כל כבודה בת מלך פנימה' ותוסיפו לליין הזה חגורות צניעות ומחסומים לפה". וגולשת אחרת הוסיפה "החולצה השחורה עם הלוגו שמסמל אונס והחפצה, היא ארוע פוגעני. זה לפני שמדברים על העובדה שבאמצעות האותיות האדומות הדגשתם את כל מה שבעייתי במסר. כבר הולכת להיות פרי. תנו לי רגע לגדל גבעול"

מרשת רנואר נמסר בתגובה: "בשיתוף הפעולה בין רנואר ל- HOT בחרנו לקחת חלק בדיון חשוב ורלוונטי בנושאים שאמורים להטריד את כולנו. המשפטים והדימויים שנבחרו ללוות את שיתוף הפעולה, כולם ללא יוצא מן הכלל, נועדו לעודד חשיבה עצמאית והתנגדות לכפייה מכל סוג שהוא. תחפושת הגלימה שולבה במיצגים בחנויות נבחרות כפריט עיצובי אשר אינו עומד למכירה ואינו חלק מן הקולקציה. אנו ברנואר מאמינים בכוחה של אופנה להעביר מסר חברתי, להשפיע ולקדם שינוי תודעתי המתגבש מול עינינו. אנו שמחים בשיח הציבורי והעניין שהתעורר בעקבות השקת הקולקציה".