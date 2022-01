יש משהו מוזר בלשמוע את יועז הנדל מדבר על סיבים אופטיים. הוא עושה זאת בפאתוס, בהתלהבות, בתשוקה. פעם הוא דיבר כך על ציונות וניצול שיח זכויות האדם על ידי השמאל, היום הוא מדבר על אנטנות וסיבים, ומבחינתו אין הבדל מהותי בין הדברים. "זה נשמע מצחיק", הוא אומר, "אבל מאחורי הסיבים האלה נמצאת הציונות. אם אתה יודע לייצר איכות חיים גבוהה לאנשים שגרים בגבולות, בבקעה, ברמת הגולן, בחולות חלוצה, אז אתה יודע להשאיר אותם שם ולעודד התיישבות שם. קחי את יו"ש לדוגמה. יש מעט מאוד אנשים שעסוקים בגוש אמונים של פעם, כאלה שעולים לחומש. הרוב הם בורגנים שרוצים חיים טובים, קליטה וכיסוי, כבישים טובים, תעסוקה. הם רוצים הייטק ותשתיות תקשורת".

בחומש לא תפרוס סיבים.

"נראה לי שבישיבה הם נגד אינטרנט".

הנדל נמצא בדרכו לטקס פריסת סיבים בקצרין, אבל כמו כל איש ימין, גם העין שלו משקיפה על הנעשה בהתנחלות שלידה נרצח בפיגוע לפני חודש יהודה דימנטמן ז"ל, ושמאז החריף סביבה המאבק בין מתנחלים, פלסטינים וחיילים. הנדל לא מצטער על המבנים שנהרסו (שוב) על ידי צה"ל לאחר הפיגוע, "אבל זה כי התפיסה העקבית שלי היא שלא בונים יישובים כתגובה לפיגועים, אלא בונים יישובים כאסטרטגיה".

אבל פה לא מדובר על בניית יישוב כתגובה לפיגוע, אלא על הרס מבנים אחרי פיגוע.

"כאשר יש פיגוע אתה לא הורס יישוב או ישיבה. זה אווילי. זה ממש ליקוי מאורות בעיניי. זה מקרין משהו מאוד לא טוב. אני חושב שזה מהלך לא חכם של מערכת הביטחון".

של מערכת הביטחון? מה עם הדרג המדיני?

"זה לא הגיע לקבינט ולדרג המדיני".

מערכת הביטחון הורסת מבנה בחומש על דעת עצמה?

"זה לא על דעת עצמה, יש לה מנדט לפקח על בנייה והריסה של מבנים בלתי חוקיים, וזה מבנה בלתי חוקי. התפיסה שלי היא שאין אוטונומיה, ומבנה בלתי חוקי לא צריך לעמוד – לא משנה אם זה בדואים בנגב, מתנחלים ביו"ש או ערבים בצפון. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני לא מתרגש מהביקורת הביביסטית. להעביר ביקורת בלי להיזכר שביבי הרס בעבר עשרה יישובים לפחות, כולל הישיבה עצמה – אני לא מקבל את הצביעות הזאת".

מה דעתך על הדברים של יאיר גולן, שקרא למתנחלים בחומש "תתי-אדם"?

"אמירה מזעזעת שלא ראויה במרחב הפוליטי. יש מספיק שורפי אסמים בעם ישראל, לא צריך עוד. מצפה שיתנצל".

שבתי ביבי

נתניהו לא בשלטון כבר יותר מחצי שנה, אבל הוא ממשיך להעסיק את הנדל, שנכנס לזירה הציבורית ב-2011 כראש מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה נתניהו והפך בעקבות פרשת נתן אשל ליריבו. "ביבי לא הלך", אומר הנדל, "ביבי נמצא שם עם דגל צפון קוריאה, ועם עדת מעריצים גדולה, אם לא כת שבתאית. אני משווה את נתניהו לשבתי צבי".

זאת השוואה קשה.

"אבל לא בגלל נתניהו. גם שבתי צבי לא היה אשם בכך שנתן העזתי בנה אותו והפך אותו למה שהוא. אבל מרגע ששבתי צבי התאסלם ואחריו התאסלמו כל כך הרבה יהודים, אפשר היה להבין את הסכנה בפולחן אישיות. כשאי אפשר לראות את המציאות מרוב נאמנות לאדם ולא למדינה, חוסר היכולת אפילו להתחבר לעובדות – זו בעיניי שבתאות. כשאנשים אומרים לי 'ההתנתקות זה אתם', אני אומר להם שנתניהו הצביע בעד ההתנתקות, והם עונים 'עזוב אותך'. כשמאשימים 'אתם תשחררו מחבלים' אני מזכיר שמי ששחרר מחבלים זה נתניהו, לא אנחנו. כששלמה קרעי עומד ושם דגל צפון קוריאה ואומר שמדינת ישראל היא דיקטטורה – זו שבתאות. כשפעילים בליכוד תוקפים את בני בגין בקללות וכמעט אף אחד לא מרגיש נבוך מהחבורה הזאת זה עיוורון".

מה שהציבור הליכודי שומע זה שאתה אומר עליו שהוא מתאסלם כמו החסידים של שבתאי צבי.

"אין לי משהו נגד הציבור הליכודי. אני אוהב אותו. זה העם שלי. יש לי סלידה מהתופעה. אני נגד הביביזם. הייתי מאוד שמח שהליכוד יהיו בממשלה. אני מאמין בממשלת אחדות כאידיאל, גם שאפתי לזה בפעם הקודמת. אני מאמין בשלמות העם והארץ".

ואתה חושב שעכשיו העם שלם?

"אני חושב שיש הישג גדול מאוד בזה שחצי מהעם, שבמשך הרבה שנים מרגיש מודר, נמצא עכשיו בממשלה".

איך השמאל מודר כשהוא שולט כמעט בכל מוקדי הכוח?

"השמאל היה מודר כי מרצ וחבריהם לא היו בממשלה".

אז יועז הנדל, איש הימין, לקח את השמאל "המודר" והחזיר אותו לחיים.

"החזיר את עצמו".

הוא לא יכול היה לחזור בלעדיך.

"האמת היא שאין לי בעיה עם זה. לי אין בעיה לשבת עם מרצ והעבודה. יש לי בעיה עם הדעות, אני כועס לפעמים. כשעמר בר-לב אומר משהו שאני מאוד לא אוהב, אני מבטא את זה בקול. אבל אני לא יכול להגיד לך שבממשלה הקודמת הרגשתי יותר טוב. בעיניי מדהים שמפלגות השמאל מגיעות לרמת הגולן ומצביעות בעד פיתוח הרמה והתיישבות. זה אירוע בממדים היסטוריים".

תמר זנדברג לא מסכימה איתך על הזכות שלנו על הגולן.

"ועדיין היא באה לישיבת הממשלה והצביעה בעד תכנית של מיליארד שקל שכמוה לא הייתה מעולם להתיישבות ברמה".

איך ניצן הורוביץ, מרב מיכאלי ואיבתיסאם מרעאנה הפכו בשבילך לפרטנרים יותר קלים לעבודה מאשר בצלאל סמוטריץ', דודי אמסלם ויובל שטייניץ?

"את יובל שטייניץ אני מאוד מחבב, אבל עם אחרים היה מאוד קשה לעבוד בממשלה שעברה. קחי את אמסלם למשל, שקורא לי 'דוגמן' כדרך זלזול. אני מעריך מאוד את עבודתו האסטרטגית כשר הסייבר, באמת הרגשתי בטוח יותר בתקופתו. מניח שהוא הרגיש בטוח יותר בזמן שהוא עשה מה שעשה בעיריית ירושלים ואני רדפתי אחרי מחבלים".

אז אתה מעדיף את מרצ על פני הליכוד?

"לא. יש לי בעיה עם פולחן האישיות שהחליף בליכוד את הדרך האידיאולוגית. הכל נבחן בשאלה מה טוב לנתניהו. כמשל, בממשלה הקודמת התנגדו להעברת מתווה הסיבים האופטיים. למה? כי זה לא הסתדר לליכוד פוליטית, כי אני הייתי זה שרצה להעביר. בממשלה הקודמת כל רגע מישהו חיפש את כרטיס היציאה והקומבינה שתאפשר להפיל את הממשלה לטובתו האישית ולא לטובת מדינת ישראל. אם הייתי יכול להקים את ממשלת החלומות שלי, כולן היו מפלגות ציוניות שמשרתות בצבא ונמצאות באזור החיוג של תפיסת עולמי".

מרצ היא מפלגה ציונית? המילה ציונות אפילו לא מופיעה במצע שלהם. עמר בר לב ומרב מיכאלי התנגדו לשם המחנה הציוני.

"יש שם המון בעיות. אני עשיתי כמעט דוקטורט על מה שקרה לשמאל הישראלי ולמה הוא איבד את המילים התיישבות וקליטת עלייה וציונות. אני חושב שקורה להם דבר נפלא בממשלה – הם מאוד התמרכזו. מפלגת העבודה חוזרת, ואני תמיד אמרתי שלא טוב היות הימין לבדו. זה טוב שהם חוזרים למרחב הזה".

'סמולנים' זה שיח שנאה, 'ביביסטים' לא

הנדל נולד בהתנחלות אלקנה שבשומרון למשפחה דתית-לאומית, ובנעוריו חבש כיפה. בעשור האחרון עבד בלשכת נתניהו, הקים ארגונים בעלי אוריינטציה ימנית והצטרף למפלגות הימין-מרכז תל"ם ותקווה חדשה. את האג'נדה הימנית היו אמורים הנדל ושותפיו להביא גם לממשלה החדשה. בינתיים, היוזמה של סער לפיצול תפקיד היועמ"ש תקועה, מוסי רז ממרצ מברך על שינויים במדיניות ההגירה ואפילו לפלסטינים חזר הצבע לחיים. "אני מאמין שפיצול תפקיד היועמ"ש עוד יקרה", הוא אומר. "וזה שיש שמאל שמצהיר? שיצהיר. אני פורס סיבים בכל מקום, גם באיו"ש. את כל הזמן חוזרת להצהרות. ימניות היא במעשים ולא בדיבורים".

אז מעשים. אתה אולי פורס סיבים, אבל גם מחבר את הפזורה הבדואית לחשמל ואת ההתיישבות הצעירה לא.

"הפזורה הבדואית כבר מחוברת לחשמל, וזה קרה בתקופה שכל המבקרים היום ישבו בממשלה. ולגבי ההתיישבות הצעירה, אני עושה ריבונות במעשים: חיבור שלהם לאינטרנט מהיר זה יותר חזק מכל הצהרה פופוליסטית בטוש על כף היד (הכוונה היא למירי רגב שכתבה "עמונה לא תפונה" – נ"ד). אם ההתיישבות הצעירה הייתה חשובה לכם, איפה הם הייתם עשור כשהשלטון היה אצלכם?".

חוק החשמל זה רק הצהרה?

"כן, כי העבירו אותו ב-2014 וב-2017, זה עובר כל כמה שנים. אני לא יכול לשחק במשחק של הצהרות ביביסטיות. זה קשקוש".

אתה רואה בעצמך אנדרדוג. אבל להיות איש ימין שמתנגד לביבי זה לא להיות אנדרדוג. זה להיות מחובק, זה הדבר הכי מבוקש שיש.

"להיות ימין שהוא לא ביבי זה מבוקש? אם מחר בבוקר אגלה שלעמדות שלי יש 30 מנדטים מאוד אשמח. אבל מהרגע שאני זוכר את עצמי, אני נמצא במרחב מצומצם של אנשים. קיימתי הפגנה בעד הממלכתיות וטוהר המידות לפני חמש שנים. אמרתי 'איזה יופי, יש לי 1,200 אנשים שמסכימים איתי'. אחרי זה הלכנו לפוליטיקה, ואמרתי 'איזה יופי, בתוך כחול לבן יש קבוצה קטנה של ימין ממלכתי'. ואז עם דרך ארץ ראיתי שאנחנו שניים-שלושה מנדטים ואמרתי 'זה מדהים'. והיום אני מסתכל, יש גם את תקווה חדשה וגם את ימינה שהגיעה לאותו מרחב פוליטי, ואני רואה המון אנשים להסתער איתם".

אבל אתם לא המון, וזה גם חלק מהכעס עליכם בימין. הימין היום מפוזר, נטול כוח פוליטי. לקחתם את הימין הישראלי לשנים שלפני מהפך 77' ונתתם לשמאל ליישר קו בין הממשלה לבין מוקדי הכוח שגם ככה הוא שולט בהם.

"כשאת אומרת 'פירקת את גוש הימין' – זה לא גוש הימין מבחינתי. זה גוש של כלום. מה שאת קוראת לו ימין לא עשה כלום במערכת המשפט. מי שמצביע לאגודת ישראל – למה שאני אקרא לו ימין? באיזה עולם מי שעכשיו חושב שבמדינת ישראל צריכות להיות אוטונומיות במקום מדינה שבה כולם עם זכויות וחובות שווים הוא איש ימין? באיזה עולם מי שמחזיר שטחים הוא איש ימין? אם תפיסת העולם הזאת היא לתת מונופול לחרדים על היהדות אז זו לא התפיסה שלי. ואם תפיסת העולם הזאת היא לייצר שיח שנאה כלפי קבוצה מסוימת אז זה לא ימין. תראי את הכנסת ביום רביעי האחרון, את גוש ביבי – כי זה לא גוש ימין. את הצעקות, הגידופים. באמת כך זה צריך להיראות?".

איזה שיח שנאה נוצר?

"כלפי השמאלנים. כשכותבים סמולנים במקום שמאלנים, למשל".

וכשקוראים לציבור שלם ביביסטים זה לא שיח שנאה?

"לא. אני חושב שיש תופעה של ביביזם. להתכחש לזה? אני היסטוריון, אני לא יכול להתכחש לתופעה שקיימת".

יהודי על הרצף

הנדל בן ה-46 אמנם גדל בציונות הדתית ועדיין מקפיד על מצוות כמו כשרות, אבל נשוי לאישה חילונית (רופאת הנשים ד"ר שירי וינברג הנדל, לזוג ארבעה ילדים) וגר במושב נס הרים שבו חיים דתיים לצד חילונים. הוא מגדיר את עצמו "על הרצף, יהודי ציוני ששומר חלק מהמצוות. שומר שבת אבל לפני בית הכנסת יוצא לריצה. אוכל כשר אבל מעדיף תמיד מקומות שכשרים בלי תעודה או בכשרות צוהר. בעיניי, כמה שהמדינה תתערב פחות בדת של אזרחיה כך הצביון היהודי ירוויח".

מה הקו האדום לליברליות שלך בנושאי דת ומדינה?

"אין קו אדום".

נישואים להט"ביים?

"בסוף צריך להסדיר את זה בצורה סבירה. נורא קל ללכת לנישואי להט"בים, אבל יש היום אירוע הרבה יותר רחב: יש לנו הרבה ישראלים חסרי זהות דתית או שלא רוצים להתחתן על פי הרבנות, ואנחנו לא מציעים להם פתרון. אז לכל אלה וגם ללהט"בים המדינה חייבת לייצר פתרון".

ומהו הפתרון?

"אני מאמין בברית הזוגיות, אבל גם פתרונות אחרים מתקבלים על הדעת. הרפורמה של מתן כהנא מאוד חשובה בהקשר הזה. אני מתבאס ללכת למקום שאני יודע שהכשרות בו היא קומבינה. ואני דואג למתווה הגיור כי אני מבין שבלעדיו יהיו מאות אלפי ישראלים שהם בחזקת יהודים אבל לא יהודים. אם הם יתחתנו עם הילדים שלי אז אני מסתכן בהתבוללות ולא הם. צריך להבין שהסכנה במונופול החרדי על היהדות היא סכנה לצביון היהודי של מדינת ישראל".

מה דעתך על היהדות הרפורמית?

"אני לא מתחבר, כי גדלתי באורתודוקסיה, אבל הם אחים שלי".

אתה חושב שהבקשה הרפורמית לתפילה מעורבת בכותל היא אותנטית או שיש בה צבעים פוליטיים?

"יש בה צבעים פוליטיים. יש בה גם כאלה שבכלל לא מתפללים והתפילה שלהם מגיעה כדי לייצר קונטרה ליברלית".

פרובוקציה?

"חלק מהם גם מייצרים פרובוקציה. אבל במהות אני לא יכול לפסול את הבקשה הזאת כי אני חושב שצריך לתת חופש פולחן במדינת ישראל. אגיד לך יותר מזה לגבי תפילה מעורבת, כהיסטוריון: עזרת נשים של ימי בית שני הייתה עזרה שבה היו גברים ונשים ביחד".

בתו הבכורה של הנדל, תבור בת ה-16, לומדת בבית ספר דתי פמיניסטי. "זה אומר שהבנות לומדות גמרא, יודעות לשאת דבר תורה, מתפללות וקוראות בתורה במניין נשים", מסביר הנדל.

פמיניזם לא מסתכם רק בדת ובדרך שבה אתה מנתח את הדת.

"נכון והיא הולכת עם זה all the way. היא כבר אומרת לי שהיא רוצה להגיש בג"ץ על שילוב נשים בשייטת".

ואתה בסדר עם זה?

"לא. אני מאוד בעד שילוב נשים בצבא ובכל מקום. הצוות שלי במשרד הוא צוות שרובו נשים כי הן טובות. המנכ"לית שלי מצוינת בגלל שהיא מנהלת מצוינת, לא בגלל שהיא אישה. בסוף, התפקיד של הצבא הוא לנצח, וצריכים איזונים ובלמים בין הרצון לשלב לבין הצורך לנצח. עודף מאמץ רק כדי לשלב מישהי אחת בשייטת זו טעות בעיניי, כי לא יהיו הרבה. אם היו עכשיו 50% נשים שהיו יכולות להשתלב יכול להיות שהיה צריך לשנות".

הרגליים של בנט, הלב של לפיד

זו הקדנציה השנייה של הנדל במשרד התקשורת בתוך שנה וחצי: פעם תחת נתניהו ופעם תחת בנט. על האחרון אין לו מילה רעה. "הוא ראש ממשלה מצוין. הוא יודע לנהל את הממשלה, מתייחס עניינית לכל נושא, וגם כשיש מחלוקות אנחנו יודעים לשבת ולפשר. וזה לא קל בממשלה כזאת. במבחן הקורונה אני חושב שהוא עמד מעל ומעבר. בגלל שבאתי מהממשלה הקודמת, שבה הטילו סגרים והתרגלתי לזה, הייתי משוכנע שלא תהיה ברירה. הוא עמד על הרגליים האחוריות ומנע סגר. זו הוכחת מנהיגות גדולה".

מה חשבת כשאמר השבוע לאורית סטרוק "עופי לי מהעיניים"?

"אורית סטרוק חברה שלי, למרות שאנחנו לא מסכימים על נושאי דת ומדינה ואופייה של המדינה. השיח בכנסת הוא מתחת לכל רמה: קללות, גידופים שרובם מופנים כלפי הקואליציה ובנט בפרט. עדיף היה להתבטא אחרת. אבל זה לא משנה את היותו ראש ממשלה מוצלח".

מה יש לבנט שאין לגדעון סער?

"לגדעון סער יש תכונות ראויות לחלוטין. הקונסטלציה הפוליטית יצרה מצב שנפתלי בנט הפך להיות ראש ממשלה".

ויאיר לפיד גם קורץ מהחומר של ראש ממשלה?

"יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה כי אנחנו התחייבנו על זה".

ולא כי אתה מאמין שהוא ראוי לתפקיד?

"לא בחרתי ביאיר לפיד. אבל הוא יהיה ראש ממשלה כי התחייבנו ואני חושב שהלב שלו נמצא במקום הנכון".

אגב, כשר התקשורת וכחבר במפלגה של סער, מה אתה חושב על זה שגאולה אבן-סער מגישה בתאגיד?

"אני לא מתערב בזהות השדרנים בתאגיד, קל וחומר כאשר גאולה נשואה ליושב ראש מפלגת תקווה חדשה".

דווקא בגלל זה אני שואלת.

"אז הרבה יותר מסובך לי כשר תקשורת להתערב ולהגיד מה אני חושב. לגאולה יש קריירה רצינית וארוכת שנים שאינה תלויה בבעלה. זה הצד השוביניסטי, שאתה אומר לבנאדם שכל החיים שלו עבד במשהו מסוים: אתה צריך להפסיק כי בן הזוג שלך הפך להיות X או Y. בעיניי זו שגיאה".

רפאלה גויכמן מ-TheMarker פרסמה שברשימת המועמדים שלך למועצת הרשות השנייה יש לא מעט מקורבים לתקווה חדשה.

"יש רשימה של אנשים שהיו בכל הרשימות בעבר, אני חושב שהבאנו עוד שניים-שלושה. כמעט את כולם אני לא מכיר".

אבל אתה לא חושב שיש בעיה למשל עם זה שעינת דיין תהיה במועצה? בעלה, דני דיין, הוא מס' 13 בתקווה חדשה ומי שמיניתם ליו"ר יד ושם.

"עינת דיין הייתה בכל הרשימות בעבר. זאת אותה שאלה על גאולה. אני לא יכול לפגוע באנשים בגלל בני הזוג שלהם. זה קצת בולשביקי".

הזכרת את ההפגנה נגד השחיתות שיזמת. היום אתה לא רואה כל מיני מופעים של שחיתות בממשלה שלכם? מינויי המקורבים של יאיר לפיד, החובות שאנשי ימינה השאירו בבית היהודי, התוכנית שבנט לקח מהיועץ אודי רייטר, פרשת ישראל ביתנו. זה לא מפריע לך?

"אני רואה המון נושאים של מנהל תקין שצריך לשפר. אני רואה גם הרבה פייק ניוז סביב מנהל תקין, שמנסים להפוך את זה לשחיתות".

איך מי שיזם הפגנה נגד שחיתות חי בשלום עם זה שלבנט יש חובות לא מוסדרים בבית היהודי?

"אני לא מכיר אפילו את הנושא שאת מדברת עליו. באמת. כל אירוע לא תקין, יש לנו מערכת חוק ומשפט שיכולה לחקור אותו ולהכריע בעניינו".

כשאתה שומע את הסיפורים על מערכת אכיפת החוק בעדות של ניר חפץ אתה מרגיש בנוח?

"אני אומר לך את האמת – לא שמעתי אפילו את העדות. אני מקבל כל מיני ריקושטים עם פרשנויות ואפילו לא מתייחס".

גיבשת דעה על אדם שהוגש נגדו כתב אישום ואתה אפילו לא יודע מה קורה במשפט?

"לגבי חפץ והדברים הנוראיים סו-קולד: אם אתה מודאג מתנאי אסירים אז תהיה מודאג תמיד. אני לא מקבל את זה שפתאום התעוררו בליכוד על תנאי המאסר".

מה דעתך על המינוי של שי ניצן לרקטור הספרייה הלאומית למרות שאין לו שום רקע בתחום?

"אין לי שום בעיה עם זה ששי ניצן, שהיה בתפקיד בכיר במדינת ישראל, יתמנה לתפקידים אחרים".

אתה כל הזמן מגן על מוסדות המדינה בשם "הימין הממלכתי". הנה מוסדות המדינה בשפלותם ואתה לא מתעניין בזה.

"בלי ממלכתיות אין מדינה. אנחנו לא נצליח להחזיק".

שוויון בכפייה

הנדל מתחזק את תדמית המאצ'ו הישראלי: זה שהתנדב לשייטת, נהנה ללכת מילואים ולשבת עם החבר'ה מסביב למדורה, מעמיס את הבית על האוטו בשבת ונוסע לטייל. בדרך לרמת הגולן, כשהרכב עוצר להפסקת קפה, הוא צוחק: "הנה, אנחנו יושבים ושותים הפוך במקום קפה שחור מהפינג'אן".

זה לא קצת מתנשא לדבר ממרום השייטת על השירות הצבאי ככרטיס כניסה לציונות, למחנה הלאומי, לחברה הישראלית?

"לא, זה הכרח. אנחנו חייבים לחיות על חרבנו כדי להגן על המולדת. השירות הצבאי זה לא מותרות. ואת יודעת מה? גם מנקודת מבט יהודית. מי שלא משרת לא יוצא למלחמת מצווה. רוצה שאגיד שכולם אותו דבר? לא מוכן. החרדים, למעט קומץ עילויים בישיבה, צריכים להתגייס. מתוך פרגמטיזם אני מנסה לקדם מסלולי שירות לכולם, כולל ערבים. הטובים ישרתו בשירות משמעותי בצה״ל והיתר ילכו למסלולי שירות אחרים. אני רוצה שלוחמים יהיו גאים בעברם ושהמדינה תהיה גאה בהם. שיתנשאו כי מגיע להם".

ושמאלנים שמשתמטים משירות?

"לא נותן הנחות לאף אחד: שמאלנים, בן גבירים, חרדים. מי שלא מתגייס להגן על המולדת הוא ישראלי פחות טוב. זכויות וחובות שווים לכולם, בלי אוטונומיות".

כשהנדל אומר "בלי אוטונומיות" הוא מתכוון גם לערביי ישראל, שכמה מנציגיהם בכנסת שותפים בקואליציה שבה הוא חבר. הנדל סינדל לבני גנץ הקמת ממשלה בהישענות על הרשימה המשותפת, אבל הסכים להקמת ממשלה עם רע"מ. במנסור עבאס הוא רואה מנהיג פורץ דרך. "הוא קודם כל ישראלי", אומר הנדל על עבאס. "ללא קשר לעמדות שלו, אני לא מוכן לתת לאוטונומיה הערבית להגדיר את עצמה, כי בעיניי זאת הייתה שגיאה ארוכת שנים. חרדי הוא ישראלי והערבי הוא ישראלי, ובעיניי אין הבדל בזכויות הפרט. יש הבדל בזכויות לאום, ועל זכויות לאום אי אפשר לגמגם. זכויות לאום יש רק לעם היהודי וזו המהות של הציונות".

אתה לא נותן מקום לזהות הפלסטינית של עבאס?

"מוסלמי או יהודי אזרח אנגליה נשבע למלכה, שהיא ראש הכנסייה האנגליקנית בבריטניה. ויהודי או מוסלמי מצדיע לדגל בשווייץ שיש עליו צלב. וקתולי בהולנד שר את ההמנון למרות שהוא פרוטסטנטי לכאורה. אז אין שום סיבה שמוסלמי ונוצרי ירגישו לא נוח עם הדגל, גם אם הם מיעוט. דמוקרטיה זו סובלנות של הרוב כלפי המיעוט, אבל גם של המיעוט כלפי הרוב".

אבל כשאתה אומר שעבאס קודם כל ישראלי, אתה בעצם כופה עליו את הזהות הישראלית.

"אני כופה כמדינה על כלל האזרחים שוויון בפני החוק. אני לא נכנס לרגשות שלו. אבל בהחלט יש לנו המנון ואני לא מתכוון אפילו להשאיר חריץ קטן ולהגיד שההמנון הזה הוא לא בסדר".

אתה מצפה מחברי רע"ם שישירו את ההמנון?

"אני לא נכנס למה הם שרים. אבל את שואלת אותי מה היעד? כן. ערבי-ישראלי צריך לשיר את ההמנון. אין שום סיבה שלא".

למרות שכתוב שם 'נפש יהודי הומייה'?

"כן. כל אזרח במדינת ישראל, יהודי או ערבי, צריך להכיר בישראל כיהודית ודמוקרטית".

יגידו לך שבאנגליה האנגלים לא כובשים את היהודים, ופה יש מיעוט ערבי שאתה כובש ופוגע לו בזהות הלאומית.

"אני לא מתווכח עם רגשות. אבל תפקידה של מדינה הוא לא להתעסק ברגש אלא בצמיחה, ואת זה עושים ביצירת חובות וזכויות שווים לכולם. שיטת האוטונומיות הישראלית חייבת לעבור מן העולם. להחזיר את הריבונות לכל החלקים במדינת ישראל זו מבחינתי משימת העל".

אתה חושב שמאורעות תשפ"א, במהלך מבצע "שומר החומות", יכולים לחזור על עצמן?

"לצערי כן".

ומה צריך לעשות?

"להיכנס ב-180 קמ״ש. לא לחכות להמתין ולתרץ כמו שהיה בממשלה הקודמת. מי שיורה על אזרחים יהודים צריך למצוא מולו צלפים יורים".

למרות שהיורים הם אזרחים?

"זה בכלל לא משנה. הבעיה המרכזית היא הניסיון לכבות שריפות ולא לטפל בהן, וזה המחיר. בלי חוק אחיד בכל מקום ופינה ביטחון הפנים של אזרחי ישראל ימשיך להיפגע".

נשמע שתפקיד השר לביטחון פנים קורץ לך.

"אני מאוד מרוצה מתפקידי כשר תקשורת, אני מרגיש שאני עושה שינוי אמיתי בחייהם של אזרחי ישראל. אבל זה לא סוד שאם היינו מקבלים מספיק מנדטים הייתי דורש את המשרד לביטחון פנים. אני מאמין בעשייה דווקא במקומות קשים".

מה הדבר שחשוב לך להשאיר אחריך?

"להחזיר את הריבונות למדינת ישראל. וזה גם דרך הרמה המקצועית של פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות וגם דרך מאבק אידיאולוגי נגד התפיסה שאפשר לחיות אוטונומיות לצד המדינה".

אפשר לעבור ממשרד התקשורת למשרד ראש הממשלה?

"אפשר לעשות הכי טוב שאפשר ולהתקדם כדי להמשיך להשפיע על מה שקורה כאן. זו המשימה שלי".