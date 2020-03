אם ב-1990 למדנו שכשמשאירים את קווין בבית גדול וריק קורים דברים מופלאים, שלא לומר שוברי קופות, הרי שב-2020, השנה שבה שכחו את כולנו בבית, יש עוד קווין שיודע איך להפוך משבר עולמי לפארטייה אחת גדולה. וזה לא שקווין רובין לא מפחד מקורונה; להיפך, הוא הקפיד להשתעל למרפק כשרובנו עוד התחככנו עם הזולת במסיבות השנה החדשה. אבל מתברר שאם לוקחים כוכב נוער ומכניסים אותו להסגר - התוצאה היא סדרה חדשה, פרסומת לבנק הפועלים, וסרטונים שעולים לשלל הפלטפורמות שלו ברשת, במטרה להעלות לצעירי עם ישראל את המורל. "אני עוקב אחרי הקורונה עוד מהימים שהיא התחילה בסין כי אני היפוכונדר רציני", הוא מודה בפני בראיון טלפוני, נגזרת נוספת של מצב הביש הנוכחי; "כבר כשראיתי בטלוויזיה אנשים בסין מסתובבים עם מסכות ביטלתי חופשה בחו"ל שתכננתי עם בת הזוג שלי דניאלה אחרי הפסטיגל. הלכה הטיסה, הלך המלון, הפסדתי 6,000 שקל. בהתחלה חברים אמרו לי 'מה הקשר בין סין ללונדון?' אבל יומיים אחרי כבר היה חולה קורונה ראשון בלונדון. אני תמיד מאמין שאסור להגיד 'לי זה לא יקרה', זה יכול לקרות לכולם".

אז אתה חזית את האפוקליפסה.

"לא יודע אם חזיתי, אבל הייתי ההיפוכונדר שהיה בחרדה מהדבר הזה הרבה לפני הציבור. כשאמרו בטלוויזיה לא ללחוץ על כפתורי מעליות כבר עשיתי הכל עם המרפק, הכנסתי את זה לסיסטם כי הרגשתי שמשהו עומד לקרות. כולם טסים אחרי הפסטיגל, ורק אני ביטלתי. עכשיו אני בחופש בבית, אם אפשר לקרוא לזה חופש".

ליד קווין רובין | צילום: רמי זרנגר

ומה אתה מפסיד בחופשה הכפויה הזו?

"זה היה כמו דומינו. ביטלו לי את כל ההופעות בבום ואז כל ימי הצילום בוטלו. זה הפסד כספי מאוד גדול, לא עשיתי עדיין את החישוב הסופי אבל אני חושב שזה נע בין 150-250 אלף שקל, וזה עוד מבלי לחשב את הדברים שמתבטלים עכשיו. כל הקמפיינים ביוטיוב ובאינסטגרם בהולד אז יש לי הפסד יומיומי. בואי נגיד שמכל הקורונה הזה הפסדתי חצי מיליון שקלים. כשהקורונה פרצה בארץ צילמתי את הסרט 'פול ספיד', מכל יום צילום הייתי צריך לצאת ב-12 בצהריים וללכת ל-3-5 הופעות שנקבעו לי בקניונים ובמסיבות בת מצווה. היה לי לו"ז כל כך עמוס שהיה אופנוע שצריך לקחת אותי ממקום למקום כדי שאספיק הכל. ואז הגיע הטלפון מהסוכנת שלי, שאמרה לי 'הכל בהולד'".

מבאס.

"כן, אבל כשדיברתי על זה עם אמא שלי היא אמרה לי 'קווין, זה רק כסף, הכי חשוב זה בריאות'. אנשים שואלים אותי איך אני מתמודד עם ההפסד אבל אני קם בבוקר יום יום ואומר תודה שאני כרגע לא חולה בקורונה. מה עדיף, עוד חצי מיליון בבנק ולדעת שמישהו מהמשפחה חולה? לדעתי כל המדינה נכנסה לפרופורציות".



אז מה כולל הלו"ז שלך עכשיו?

"יש הרבה תכניות בוקר וצהריים שמזמינות אותי להתארח בהן ולהרים את המורל של בני הנוער. הן מאשרות את ההשתתפות שלי מול משרד הבריאות, מוציאות לי 'אישור חיוני' לצאת מהבית. אני חושב שזו השליחות שלי בתור מישהו נערץ שאפשר להקשיב לו. אם אני יכול לעזור לאנשים אז למה לא?"

ואתה לא מפחד להידבק שם באולפנים?

"אני נוסע ברכב שלי, מודדים חום בכניסה לאולפן ואני עם כפפות עד השידור, שומר שם על מרחק של שני מטרים וחוזר ישר הביתה. ואני לא משתמש במאפרת של התכנית, דניאלה מאפרת אותי בבית לשידור".

אין מה לעשות, ככה זה מתיחות

בסרטונים שלו, שהפכו אותו לכוכב רשת עם מאות אלפי עוקבים ולימים גם העניקו לו תפקידים על המסך הקטן, הגדול ועל במת הפסטיגל האחרון, האופי והחיים של קווין רובין מוצגים עם מעט מאוד פילטרים. רובין מותח את חבריו, קולגותיו ואמו בשלל צורות מטורללות שמזכירות יותר את ימי הזוהר של Jackass ב-MTV מאשר את 'פספוסים'. הוא גרם לאמו לבכות את עצמה לדעת כשכיסה את פניו בקעקועים שנראו אמיתיים למדי, ביים התעלפות על סט הסדרה החדשה "משפחה בהנפקה" (ראשון-רביעי בהוט בידור ו-KIDZ), ודפק לעצמו גלידה אמריקאית על הראש בסניף מקומי של מקדונלדס תוך צווחת "אני חד קרן" - סרטון שטרף את הקלפים והפך אותו מעוד ולוגר חרוץ למה שאנחנו, האנשים מהדורות האלה שלא נולדו עם סמארטפון ביד, מכנים "תופעה".

ליד קווין רובין | צילום: רמי זרנגר

בחיים עצמם רובין בן ה-26 הוא בחור שקול ואחראי, כזה שלא רק עוקב באדיקות אחר הנחיות משרד הבריאות, אלא גם מסרב לעבוד עם חברות ומותגים שעלולים להשפיע לרעה על הקהל שלו, שמורכב מילדים ובני נוער. ולא רק זה: מאחורי הסרטונים הכביכול משולחי רסן יש צוות שלם (ביניהם זוגתו דניאלה קריסטיה, אושיית רשת בפני עצמה, והקומיקאי אוראל צברי) שמקבל הוראות מהבוס רובין גם בשעות הפנאי על מנת שלא לפגוע במותג ומסריו: "כפי שאני לא מעלה סטוריז בברים, וכפי שאצלי לא יהיה משהו מיני מעבר לנשיקה, כל מי שנכנס לצוות שלי יודע שאסור להעלות תמונות שמרמזות על מין או להעלות אלכוהול. אני אומר להם 'תהנו, אבל אתם לא מראים את זה לבני נוער שצופים בנו'. אני לא יכול לכפות על הצוות שלי לא לצאת לברים, למרות שאני ממש לא יוצא לברים, אבל אני אומר להם 'חברים, אם נתתי לכם במה ואתם איתי בעשייה, תכבדו את כללי הברזל שלי'".

אז אתה בוס קשוח.

"אממ… אני בוס פרפקציוניסט".

זה מה שבוסים קשוחים אומרים.

"אני מאוד פרפקציוניסט. מאוד".

משמע אתה מאוד קשוח.

"כן. אם לא הייתי קשוח או פרפקציוניסט אז יכול להיות שמישהו היה מעלה סטורי לא לעניין. אני חייב להחזיק את הצוות קצר, הם כבר למדו את זה ואני לא צריך לאכוף את זה יותר. הקשר של כולנו אינטנסיבי, זה קשר של חברות בלי קנאה".

אבל גם קשר של מעסיק ועובד.

"כן, לפעמים אני עושה שיחות לצוות ואומר 'אני חבר שלכם, אבל לא בשיחה הזו'. אני נוזף בהם אם מאחרים, יש חוקים, הכל מסודר, יש זמנים, מגיעים בשעה שקובעים. אנחנו לא עושים דברים על הדרך. אני עובד עם אחראי תוכן, יוני, שאיתו אני כותב את הפרקים. הוא גם עין חיצונית שמסתכלת על הוולוג ואומרת אם יש שם משהו פוגעני".

ליד קווין רובין | צילום: רמי זרנגר

ובכל זאת, יש מתיחות אכזריות, כמו המתיחה האחרונה שבה 'התעלפת' על הסט.

"אני בא לעשות בידור. כשהתעלפתי על הסט לא פגעתי באף אחד פיזית ועשיתי מתיחה קצרה. קמתי מהר, לא חיכיתי שיזמינו לי אמבולנס".

המפיקה כמעט התעלפה בעצמה.

"היא נלחצה, אבל אין מה לעשות, ככה זה מתיחות. אי אפשר להגיד שזה היה אכזרי. אחר כך ביקשתי מכולם רשות להעלות את זה, וכולם נתנו אישור אז לא פגעתי באף אחד. הכל נעשה באווירה כיפית, הם מכירים את קווין ואת מה שאני עושה".

כלומר מבינים שיש להם עסק עם אדם לא מאוד רגוע.

"בדיוק".

אתה חושב שהשטותניקיות הזו יכולה לפגוע בך בעתיד בליהוקים?

"לא, כי למשל הדמות שלי ב'פול גז' היא הפוכה ממני, דמות מאוד עצורה עם פתיל קצר, ואני חושב שהייתה לי שם הזדמנות להראות את היכולות שלי. ב'משפחה בהנפקה' אני ילד חנון, שזה ההפך הגמור ממני".

והעובדה שהגעת למסכים מהרשת לא יכולה לתקוע אותך?

"לא, כי בטלוויזיה הבינו שיש פה עוד פלטפורמה שהולכת להישאר, שהרשת היא לא טרנד. אני לא חושב שאני כוכב רשת אלא כוכב נוער. אני גם בסרטים, גם בסדרות וגם ברשת. ביוטיוב נתנו לי פרס ב-2019 על הגדילה המהירה ביותר מבחינת מנויים ברשת בישראל. על הבמה הם אמרו 'תודה לקווין שחצה את גבולות הרשת ועדיין ממשיך להעלות תכנים לרשת'. כי מה כולם חשבו? שאם אתקבל לסרט או לסדרה עשיתי את שלי, הגעתי לאן שרציתי, אבל זה לא נכון, רציתי לעשות גם וגם".

ומה החלום הבא?

"אני שואף להנחות ולבדר בתכניות הגדולות ביותר במדינת ישראל".

הופה. אסי עזר צריך לפחד?

"לא יודע אם הוא צריך לפחד אבל בואי נגיד שאני רואה אותו ולומד. הוא אחלה בחור, אני בקשר איתו. הוא כמוני, מאוד מבין את הקדמה, תמיד צעד אחד לפני כולם. אני לא מכוון מטרה לעשות את הקריירה שלו, אבל אני כן מתכוון לגעת בהכל ואני עובד קשה בשביל זה".

ליד קווין רובין | צילום: רמי זרנגר

אמרתי לעצמי 'קווין, זה אבא שלך'

קווין רובין הוא השם האמיתי שלו, ואם זה לא מספיק, שמו האמצעי הוא אלפונסו. "אמא שלי מאורלנדו ואבא שלי ממוצא ספרדי, אז השם המלא הוא קווין אלפונסו רובין", הוא צוחק; "בצבא זה היה פאדיחות, כי לא האמינו שזה השם האמיתי שלי. היו שואלים 'מי זה קווין אלפונסו רובין? צעד קדימה מהשורה'".

הוא השני מבין ארבעה אחים: שון (29, סטודנט בשנקר) ריי (20, חייל) וקים (15), שמסתמנת כשחקנית חיזוק רצינית ברשתות ("לאחותי יש 300 אלף עוקבים בטיקטוק, לי יש שם 200 אלף עוקבים. אני שמח שהיא עקפה אותי ויכולה לחזק אותי בפלטפורמה חדשה, כי ככל שאני גדל אני צריך חיזוק בפלטפורמות"). הוריו התגרשו כשהיה בן 3, כך ששני אחיו הצעירים הם מאביו החורג שאליו הוא מתייחס כאב: "אבי הביולוגי התחתן שוב ויש לו ארבעה ילדים, ואת אבי החורג ראיתי בתור אבא. בגיל 6 שאלתי אותו אם אני יכול לקרוא לו אבא, לא אשכח את זה", הוא משחזר; "הוא גידל אותי, עזר לי, עד היום הוא עוזר לי בניהול חשבון הבנק".

איך אביך הביולוגי עם זה שאתה קורא לו אבא?

"אני קורא לשניהם אבא, בגיל 12 הסברתי לאבא שלי שיש פה עוד בן אדם שגידל אותי, שאבא זה לא רק מי שיצאת ממנו אלא מי שאיתך וגידל אותך. הייתי ילד שלא הצליח בבית ספר בכלום, ואבא שלי החורג ואמא שלי כל הזמן תמכו בי. שם אמרתי לעצמי 'קווין, הוא אבא שלך'".

ואיך הקשר עם הביולוגי?

"מצוין, אני לא חושב שהגירושין השפיעו על הקשר שלנו ובכלל, כי אמרתי 'אוקיי, יש לי שתי מתנות ביום ההולדת, אני רק ארוויח פה'. ואמא שלי, שהיא פסיכולוגית ומטפלת זוגית במקצועה, עשתה עבודה טובה בלהסביר לי את הדברים. למשל, כשהייתי מקבל 50 בבגרויות, היא אמרה לי שהיא חושבת שזה מעולה כי זה חצי ממאה".

ליד קווין רובין | צילום: רמי זרנגר

וזה עודד אותך?

"כן, למרות שעדיין רציתי את ה-100. יש לי הפרעות קשב והלימודים היו בשבילי מאבק. בכתה י' לא יצאתי לגדנ"ע כי הייתה בגרות בלשון ורציתי ללמוד. למדתי שבועיים, קרעתי את התחת ובסוף קיבלתי 66. פה הבנתי שאני לא כזה טוב בזה והשלמתי עם זה. בתיכון, בגלל שלא היו לי ציונים אבל הייתי מאוד חברתי, הצמידו אותי במשך שלוש שנים לשני ילדים אוטיסטים כדי שאלווה אותם חברתית, ובזכות זה התקבלתי לבית הספר כצנלסון בכפר סבא, שלשם צריך ציונים".

הרגשת פחות טוב מאחרים?

"חד משמעית, הרגשתי שאני לא מסוגל לעשות משהו שבא לאחרים בקלות. אח שלי ריי בקושי לומד וכל הציונים שלו מאה, מקבל מצטיין, ואני בקושי מצליח להירשם לבית ספר. עסקתי בספורט כדי להתמודד עם זה, גלישה, סקייטבורד, סנובורד. ניסיתי לקחת כלים אחרים כדי להראות לאחרים שאני יותר טוב מהם במשהו".

בפעם האלף אתה כבר תצליח

לאחר שירות בדובר צה"ל, רובין גילה שגם האזרחות אינה גן של שושנים. הוא למד משחק והתחיל לנסות את מזלו באודישנים, אך נתקל בסירובים על גבי סירובים. "אחרי 40 אודישנים אמא שאלה אותי 'איך אתה לא מתייאש?', אבל הייתה לי אמביציה", הוא מסביר; "עבדתי כמוכר בחנות חיות, יוצא משם לאודישן וחוזר לעבודה. ולא מתקבל לאודישן".

זה לא פוגע אנושות בביטחון?

"סיפרתי לעצמי סיפורים, ש'זה לא אני זה הם'. היום אני חושב שטוב שלא ליהקו אותי אז, כי הגעתי למקומות אחרים בזכות זה, זה דחק אותי לפינה והייתי צריך לפעול בשביל עצמי. פתחתי אינסטגרם והפכתי לקווין המחושב, התחלתי להיפגש עם אנשים שעובדים ברשת בשביל לדעת מה עובד. למדתי לערוך, התחלתי לכתוב תסריטים, קמתי בבוקר וצילמתי סרטונים לאינסטגרם. ראיתי שכל כוכב רשת מעלה אחד בשבוע, אמרתי 'אוקיי, אני אעלה כפול'. הלכתי על חוק המספרים הגדולים, שגם אם 300 פעם לא הצלחת לעשות סלטה אתה לא עוצר, כי בפעם האלף כבר תצליח".

ליד קווין רובין | צילום: רמי זרנגר

אז הסרטונים הראשונים לא הצליחו.

"ברור שלא, אבל ראיתי גרף עלייה. לסרטון הראשון היו אלף צפיות, לסרטון השני 1,400, אחר כך 2,500, ואז כבר מספרי ענק של 100, 200, 300 אלף. ואז הגיע סרטון החד קרן. העליתי אותו ופתאום זה הגיע לכל העמודים, לטלוויזיה, לא האמנתי שזה קורה לי. הלכתי לקחת צ'ק אחרון מחנות החיות, וילד בא אלי ואמר לי 'קווין, אפשר תמונה?'. אמרתי לו 'חמוד אני מכיר אותך?' ואז הגיעו סרטים, סדרות, הכל נפתח בפני".

יש תחושת נקמה קלה בזה שעכשיו מלהקים אותך כי יש לך קהל?

"אני חושב שאם אראה מלהק שלא קיבל אותי בעבר ועכשיו כן, אלחץ לו את היד ואגיד לו 'אחי, אני מי שאני בזכות הלא שאמרת לי'".

איזה קמפיינים הגיעו בעקבות ההצלחה ברשת?

"אני עובד עם אדידס כבר שנה וחצי, עובד עם חברות חטיפים, עובד עם כל חברה שלא באה לפגוע. האם הציעו לי קמפיינים למשקאות אלכוהולים בהרבה כסף? הציעו, אבל אני ישר אומר לא. אני לא רוצה לדחוף לנוער דברים לא בריאים רק בשביל הכסף".

אתה לא שותה אלכוהול?

"בכלל לא".

כוס יין מדי פעם?

"לא. לא אוהב יין, לא אוהב בירות, סחי בלטה. ככה אני. אוהב להיות בפוקוס".

משפחה בהנפקה | צילום: רונן פדידה

ותגיד, כמה כסף עושים מזה באמת?

אפשר לחיות מזה ממש טוב. אבל זו עבודה קשה, המון אחריות. אני מופתע עד היום מאיך שאני משפיע על בני נוער. אני יכול ללכת עם דניאלה לקניון ופתאום השומר מוציא אותי מהקניון כי יש התקהלות. אני אומר 'וואי וואי, מה חשבתי שהלכתי לקניון בשבת?' גם לה יש מלא עוקבים, 200 אלף באינסטגרם ו-100 אלף ביוטיוב".

אז אתם תורמים לקריירה האחד של השנייה?

"אני לא חושב שזה בריא להיות צמד מקצועי, אנחנו לא ממתגים אותנו כצמד למרות שיתופי הפעולה שאנחנו עושים מדי פעם. דניאלה מדגמנת, אני עושה סרטים, אנחנו לא מרבים לעשות פרסומות יחד מתוך רצון לשמור על הזוגיות. אנחנו כבר שנתיים יחד, בינתיים הגישה הזו עובדת לנו".

איך הכרתם?

"היה לי פרוייקט יוטיוב שבמסגרתו גרתי בבית מצולם וצילמתי ולוגים עם אנשים שליהקתי לפרויקט. דניאלה לוהקה על תקן הבחורה הראשונה שנכנסה מתוך חמישה דיירים, אז בעצם מהיום שהכרנו אנחנו גרים ביחד. כיום אנחנו גרים בבית מהמם, 5 חדרים בראש העין החדשה".

בחירה מוזרה ראש העין לזוג צעיר ומפורסם.

"גרתי בתל אביב, עשיתי סאבלט לפני שנה כדי להרגיש איך זה. אבל אני וורקוהוליק, לא בליין, לא יוצא מהבית להרבה מקומות, אז אמרתי שאני מעדיף בית גדול יותר עם משרד וחדר ארונות באותו מחיר. אני הרבה על הכביש בגלל זה אבל אני נהנה".



View this post on Instagram A post shared by Kevin Rubin - קווין רובין (@kevinrubin120) on Feb 14, 2020 at 2:57am PST



טוב, המרחב הזה של 5 חדרים מקל על הבידוד.

"נכון, יש ספייס לעשות דברים ויש לנו 2 חתולים וכלב פומרניאן".

ובכל זאת, התקופה המבודדת הזו היא אתגר לזוגיות.

"לנו זה עושה טוב כי הייתה לי תקופה של פסטיגל, סרט, סדרה, הנחיית 'נינג'ה ילדים', 8 חודשים שהייתי קם ב־7 וחוזר ב־11 בלילה. ביום הראשון של הבידוד הכנתי לה ארוחת בוקר, אתמול ראינו 'ארץ נהדרת' ביחד, ואלה דברים שלא היה לנו זמן אליהם קודם. אז זה הדבר הטוב בקורונה. הפסדתי כסף אבל נשאר לי לאהוב את המשפחה שלי ולהיות איתם".

מדברים על השלב הבא?

"ברור, אמא שלי עושה על זה תכניות, הן כבר מדברות על איזו טבעת ושמלה ואת מי מזמינים".

והצעת הנישואין תהפוך גם היא לוולוג?

"אני בטוח בזה ודניאלה יודעת את זה. אני לא יכול לשתף את הקהל בהכל אבל את הדבר הכי גדול בחיים לא לשתף. היא יודעת שזה יהיה מצולם עם מיליוני צפיות ודיבור".

צילום: רמי זרנגר

לא מפריע לה שהכל מצולם?

"גדלנו ביוטיוב ביחד, הכרנו לתוך זה, אז אם עכשיו אנחנו עושים משהו וזה לא מצולם זה נראה לנו מוזר".

מזל שלא מצלמים סקס בעולם הילדים.

"כי יש גבול. יש לנו הרבה גבולות וחוקים ברורים. גם לא יקרה שנפגע פיזית או מילולית אחד בשנייה. יש לי אחות בת 15 שצורכת את התכנים האלה אז מה שאני לא רוצה שהיא תראה, אני גם לא מראה גם לאחרים".

יש בכלל חשק והשראה ככה לצלם ולוגים וסרטונים במצב הנוכחי?

"כן. ההשראה מגיעה מזה שאני יודע שכולם בבאסה וזה הזמן להרים את הכפפה ולעשות צחוקים".

כהיפוכונדר אתה מבין שצריך להרים את הכפפה בזהירות.

"מאוד בזהירות! הקורונה הזו היא לא מתיחה".