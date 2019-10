גם בניכוי הפרסטיז' הבינלאומי והכותרת המחייבת "הסדרה הראשונה של HBO בעברית ובערבית", "הנערים" היתה אירוע טלוויזיוני. הסדרה, שמציגה את אירועי קיץ 2014 בישראל (בהם חטיפת ורציחת שלושת תלמידי ישיבת מקור חיים - איל יפרח, יעקב נפתלי פרנקל וגיל-עד מיכאל שער - ורצח הנקמה של הנער מוחמד אבו-ח'דיר, תושב מזרח ירושלים), שרטטה את שקיעתה של ישראל לתוך כאוס. אבל זה לא היה כאוס קולנועי רחב יריעה, אלא טפטוף קצוב של אובדן שליטה. חמושה במשחק מאופק ובימוי מוקפד, "הנערים" לא הסתערה על העולם כמו "בשבילה גיבורים עפים" אלא פיתתה אותו. "בוא", היא אמרה, "תראה איך זה להרגיש באמת חסר אונים".

מקום שני: "אופוריה"

נדבר גלויות: לא הכל מדהים ב"חמישים", אבל אילנית בן יעקב זורחת בתפקיד הראשי. כן, אמרנו 'זורחת' ואתם תתמודדו עם זה. בן יעקב אמינה וכריזמטית בתפקיד אלונה, תסריטאית שמפלרטטת עם חוסר תעסוקה ומגדלת לבדה שלושה ילדים אחרי מות בן זוגה. לבן יעקב ניתנה משימה לא קלה: אלונה מופיעה כמעט בכל סצנה בסדרה, ונדרש ממנה לשמור על ריכוז ואיפוק, ובמקביל לא להתאמץ מדי (או לפחות לא להפגין את המאמץ הזה) כדי לא להפוך את "חמישים" למסחטת דמעות. את כל זה היא עושה, ועושה היטב. הסצנות הקומיות שלה קולחות, והסצנות הדרמטיות משכנעות וסוחפות. בארצות הברית היא היתה צורפת מזה משהו כמו עשרה פסלוני אמי.

מקום שני: אסי ישראלוף בתפקיד לירון, סוכן הביטוח מרוסק הנפש ב"מצולמים"





עמוק בתוך קריז, רו מגיעה לביתו של פז - ידיד נפש, מכר מבית הספר ודילר - ומפצירה בו שימכור לה משהו, כל חומר שהוא. כשהוא מסרב, היא עוברת במחי שתיים וחצי דקות את כל חמשת השלבים במודל האבל של קובלר-רוס למעט, נאמר, השלב האחרון של הקבלה. היא זועמת ומייללת כמו חיה, בוכה ונובחת, מעליבה ונעלבת. מצדה השני של הדלת, פז לא יכול לעשות דבר מלבד לשמוע את הדברים האיומים שנאמרים לו כי הוא יודע שאם יפתח, הוא יגזור על רו נפילה עמוקה עוד יותר לתוך ההתמכרות. שני שחקנים ודלת - זה כל מה שצריך בשביל רגע ענקי, מלא אימה וצער.

מקום שני: "אז יודעים מה עשיתי? צרחתי. רוצים לשמוע? אוקיי" - השחקנית המבטיחה מריל סטריפ בתפקיד מרי לואיז, אמו המבעיתה של פרי, ב"שקרים קטנים גדולים"

לא משנה מה עשתה, כמה החמיאה ובאיזו אדיבות ביקשה להצטרף למשחקיהם, הילדים בגן של "החיים הסודיים" לא צירפו את יהב למשחקיהם, והיא נותרה לבדה. זה כשלעצמו רגע מרסק, אבל אז יהב מתחילה לשיר את "הדרך שלי" - מילים ולחן: יובל המבולבל - וסליחה על הקלישאה, אבל שום עין לא נותרה יבשה. זהו רגע טלוויזיוני יעיל ומהודק, שהוביל את הצופים להזדהות רגשית עמוקה עם הגיבורה הטלוויזיונית הכי פחות צפויה של השנה: ילדה ממושקפת בת ארבע עם לב שעולה תמיד על גדותיו.

מקום שני: בנימין נתניהו אומר "מה, מה פתאום" בראיון ההיסטורי וההיסטרי לקרן מרציאנו ב"חדשות סוף השבוע"

פלצני טלוויזיה ידעו לעקם את האף ולומר לכם שברור שפיבי וולר ברידג' איננה פריצת השנה, כי גם מי שדילג על "קראשינג" ולא קרא את הקרדיטים ב"להרוג את איב" צפה בוודאי בעונה הראשונה של "פליבאג" כבר ב-2016. ועל זה אנחנו אומרים אחלה, ובכל זאת. עם אוקיינוס של פרסי אמי לעונה השנייה של "פליבאג" (שאיננה משודרת בארץ בצורה מסודרת, ולכן נותרה שמורה ליודעי ח"ן בלבד), ועם התמונות המושלמות שצולמו אחרי אותו טקס ועם הסרבל המשגע ההוא וחוזה העתק עם אמזון והועבדה שמפיקי הסרט הבא בסדרת ג'יימס בונד שכרו אותה לשפץ להם מהיסוד את התסריט אפשר להגיד שהשנה, ורק השנה, באמת כבר אין תירוץ לא לדעת מי זו. כמו כן, צפו בפליבאג, זה אחלה.

מקום שני: אדווה דדון, שפרצה באופן פיזי כמעט לחייהם ומכוניותיהם של הנוכלים והעוקצים שסיקרה, ויצרה מעין ז'אנר כתבות חדש שמזוהה איתה

